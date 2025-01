Gira mundial

Rod Stewart anuncia su "One Last Time" 2025 por Sudamérica

El artista se presentará el 22 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires. Promete una noche de éxitos icónicos como “Maggie May”, “Da Ya Think I'm Sexy”, “Rhythm of My Heart”, “Forever Young” y muchos más. La preventa arranca el lunes 3 de febrero, y la venta general el miércoles 5.