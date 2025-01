Año de visitas

Argentina 2025: destino obligado para la música internacional

El 2025 será un año extraordinario para los amantes de la música en Argentina. Twenty One Pilots y Patti Smith abren ya en enero una agenda por la que pasarán Sting, Garbage, Oasis, Kylie Minogue, Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, System of a Down y Katy Perry, entre otras figuras.