Liderado por Rodrigo González

"La mejor parte": un proyecto cultural que pone en valor la identidad del Litoral

En esta producción participan más de 40 referentes del folclore, entre músicos, bailarines, autores, compositores y personalidades de la noche folclórica de Santa Fe, quienes aportan su identidad, su historia y su sensibilidad artística, construyendo una obra colectiva que refleja el pulso cultural de la región.