"La mejor parte": un proyecto cultural que pone en valor la identidad del Litoral
En esta producción participan más de 40 referentes del folclore, entre músicos, bailarines, autores, compositores y personalidades de la noche folclórica de Santa Fe, quienes aportan su identidad, su historia y su sensibilidad artística, construyendo una obra colectiva que refleja el pulso cultural de la región.
El proyecto fue grabado en el histórico Almacén Verona, un espacio profundamente arraigado a la vida cultural de la región, convertido en punto de encuentro de artistas, vecinos y hacedores culturales. Foto: Gentileza Chamamé y Otras Yerbas
Bajo el liderazgo del músico y productor Rodrigo González, referente del chamamé y la música del Litoral, se concretó la realización de “La mejor parte”, una producción audiovisual que celebra la identidad cultural santafesina a través del encuentro, la música y la memoria colectiva.
González, fundador de la productora Chamamé y Otras Yerbas, impulsa desde hace años un trabajo sostenido de gestión cultural, articulando músicos, compositores, intérpretes y espacios emblemáticos de la región, con el objetivo de fortalecer la escena local y preservar las expresiones más genuinas del folclore del Litoral.
El proyecto fue grabado en el histórico Almacén Verona, un espacio profundamente arraigado a la vida cultural de la región, convertido en punto de encuentro de artistas, vecinos y hacedores culturales. Allí, “La mejor parte” toma forma como un registro auténtico de lo que sucede cuando la música se comparte sin artificios: la guitarreada, la palabra, la emoción y el encuentro entre generaciones.
En esta producción participan más de 40 referentes del folclore, entre músicos, bailarines, autores, compositores y personalidades de la noche folclórica de Santa Fe, quienes aportan su identidad, su historia y su sensibilidad artística, construyendo una obra colectiva que refleja el pulso cultural de la región.
“‘La mejor parte’ no es solo un video, es una forma de mostrar quiénes somos, cómo nos encontramos y cómo seguimos construyendo identidad desde la música”, expresa Rodrigo González, quien además de encabezar la producción artística, sostiene una mirada integral que vincula cultura, territorio y comunidad.
El proyecto posee un fuerte valor cultural y social, ya que visibiliza a los artistas locales, promueve el trabajo colectivo y fortalece los lazos comunitarios. A su vez, tiene una clara proyección turística, poniendo en valor espacios emblemáticos como el Almacén Verona y posicionando a la música popular como un atractivo cultural que impulsa el desarrollo local y regional.
Disponibilidad del material
El video “La mejor parte” se encuentra disponible desde el 27 de diciembre en el canal oficial de YouTube del artista Rodrigo González - Litoral, y a partir del 29 de diciembre también puede escucharse en Spotify, ampliando su alcance a nivel provincial y nacional.
Desde Chamamé y Otras Yerbas, se continúa apostando a la producción independiente como motor de desarrollo cultural, entendiendo al arte como un puente entre generaciones, territorios y comunidades.