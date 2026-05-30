El próximo fin de semana llegará al Foyer del Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” el estreno de “Rojo. Blanco”, una obra escrita y dirigida por Laura Peña que aborda una experiencia tan universal como profunda: el duelo por aquello que ya no está.
"Rojo. Blanco": una historia sobre el duelo, la ausencia y la posibilidad de volver a vivir
La obra escrita y dirigida por Laura Peña se presentará el próximo fin de semana en el Foyer del Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”.
La puesta tendrá funciones el viernes 5 y sábado 6 de junio a las 21, y el domingo 7 a las 20, únicas presentaciones programadas hasta la fecha. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Centro Cultural o mediante reserva al 3425147363.
Entre el dolor y la esperanza
La historia sigue a Martín, un joven que convive con su novia Mara en un espacio atravesado por ausencias que continúan presentes. Rodeado de recuerdos, símbolos y huellas de un pasado que persiste, Martín se encuentra suspendido entre dos posibilidades: permanecer atrapado en ese mundo melancólico o animarse a recuperar el impulso de vivir.
Mientras atraviesan el mismo dolor, cada uno enfrenta la pérdida de manera diferente. Mara encuentra refugio en el caos, intentando convertirlo en una vía de escape frente a lo que le sucede. Martín, en cambio, intenta ordenar aquello que se desmorona a su alrededor, aunque la nostalgia y la tristeza le impiden avanzar.
A lo largo de la obra, ambos personajes deberán aprender a aceptar la ausencia y resignificar aquello que han perdido para poder continuar sus caminos.
Una propuesta sensible e intimista
Con una dramaturgia centrada en los vínculos humanos y en las emociones que emergen tras una pérdida, “Rojo. Blanco” invita al espectador a reflexionar sobre la memoria, la aceptación y los procesos de transformación que acompañan al duelo.
La propuesta se desarrolla en una atmósfera íntima, donde los recuerdos y las presencias invisibles cobran un protagonismo fundamental, construyendo un relato cargado de sensibilidad y simbolismo.
El equipo artístico
El elenco está integrado por Nicolás Decarlini en el papel de Martín y Azul Kowal como Mara. La asistencia de dirección y el diseño sonoro están a cargo de Gabriel Gómez, mientras que Martín Muñoz realiza el diseño lumínico y la edición de sonido. El vestuario y las gráficas fueron desarrollados por Vicente Destéfano, y la fotografía promocional es obra de Belén Altamirano.
Con una mirada poética sobre el dolor y la reconstrucción personal, “Rojo. Blanco” se presenta como una oportunidad para acercarse a una historia que interpela desde lo emocional y que propone pensar cómo convivimos con las ausencias mientras buscamos la manera de seguir adelante.