Falleció a los 78 años

Adiós a Rolando "Conejo" López: cine, memoria y compromiso cultural

Nacido en Villaguay, estudió en el Instituto de Cinematografía de la UNL, una de las escuelas de cine más influyentes de América Latina. Su tesis “La memoria de nuestro pueblo” representó al país en festivales internacionales. Heredero del legado de Fernando Birri, fue director fundador del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe.