Este sábado la comunidad santafesina se conmocionó al conocerse el fallecimiento de Rolando Jorge López Bantar, conocido popularmente como “Conejo”. Su esposa Stella utilizó la cuenta de Facebook del cineasta, docente, investigador y gestor cultural santafesino para comunicar la noticia.
Adiós a Rolando "Conejo" López: cine, memoria y compromiso cultural
Nacido en Villaguay, estudió en el Instituto de Cinematografía de la UNL, una de las escuelas de cine más influyentes de América Latina. Su tesis “La memoria de nuestro pueblo” representó al país en festivales internacionales. Heredero del legado de Fernando Birri, fue director fundador del Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe.
“Aviso por este medio que Rolando falleció esta madrugada de un paro cardíaco. Se fue en paz, lo recordaremos siempre con su plena vitalidad, su entusiasmo y su amor por la vida y por esas causas a las que dedicó tantos esfuerzos, fue un gran luchador. Ruego una oración para él de todos los que le tuvieron afecto”, escribió.
Con su muerte se va una figura estrechamente vinculada al desarrollo del cine santafesino y latinoamericano. Su velatorio se realiza en Serca (Saavedra 2938) desde las 14.
Infancia y formación
Nacido en Villaguay, provincia de Entre Ríos, el 17 de septiembre de 1948, López se convirtió en una de las figuras más representativas de la tradición cinematográfica impulsada por Fernando Birri, pionero del Nuevo Cine Latinoamericano.
Hijo mayor de una familia de diez hermanos, pasó su infancia en Villaguay. Durante su juventud desarrolló una temprana pasión por el cine gracias a las largas jornadas que pasaba en el cine Berisso de su ciudad natal.
Aquellas experiencias despertaron una vocación que lo llevaría a trasladarse en 1967 a la ciudad de Santa Fe para estudiar en el entonces Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), una de las escuelas de cine más influyentes de América Latina.
Su formación estuvo profundamente marcada por el pensamiento y la obra de Fernando Birri, cuya concepción del cine como herramienta de transformación social ejercería una influencia decisiva en su trayectoria profesional y política.
Una mirada comprometida
López desarrolló su carrera en un contexto histórico atravesado por fuertes conflictos sociales y políticos. En diversos testimonios ha relatado cómo las experiencias vividas por su familia durante los golpes de Estado y los períodos de persecución política en Argentina contribuyeron a consolidar una mirada comprometida con las luchas populares y los derechos humanos.
Esa sensibilidad se reflejó en su concepción del cine como una práctica cultural ligada a la memoria, la identidad colectiva y la justicia social. Durante sus años de formación y actividad profesional mantuvo vínculos con realizadores y militantes culturales asociados al Movimiento del Cine Liberación, del cual fue colaborador y amigo.
Reconocimiento como realizador
Entre sus trabajos más destacados se encuentra “La memoria de nuestro pueblo”, su película de tesis, seleccionada para el Festival Internacional de Oberhausen en 1974.
Además, representó a Argentina en el Festival de Cine de los Pueblos del Tercer Mundo, celebrado en Argel a finales de 1973. También participó en encuentros y festivales internacionales en Ámsterdam y Leipzig, vinculados al cine social y político latinoamericano.
A lo largo de los años dirigió diversos proyectos audiovisuales y documentales, entre ellos un homenaje audiovisual a Aníbal Sampayo y la producción “Che, Zoila”, realizada en el marco de los polos audiovisuales argentinos.
Defensor de la educación cinematográfica
Más allá de su obra como realizador, Rolando López ha dejado una huella especialmente profunda en la formación de nuevas generaciones de cineastas. Fue uno de los impulsores de la continuidad del legado de Fernando Birri y participó activamente en la defensa y consolidación de los espacios de enseñanza audiovisual en Santa Fe.
Dirigió el Taller de Cine y TV desde el cual se gestó el actual Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe, institución de la que fue director fundador. Posteriormente también se desempeñó como director fundador del Iscaa (Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe).
Su labor educativa trascendió el ámbito provincial. Entre 2007 y 2011 fue secretario general de la Feisal (Federación de Escuelas de Cine de América Latina), organización que reúne a decenas de instituciones de formación cinematográfica del continente.
Gestor cultural y custodio de un legado
López también ocupó cargos de gestión pública, entre ellos la dirección del Centro Cultural Provincial de Santa Fe. Asimismo, desempeñó un papel fundamental en la preservación de la memoria cinematográfica regional y del legado de Fernando Birri, cuyo archivo personal custodió durante más de dos décadas en Santa Fe.
La figura de Rolando “Conejo” López ocupa un lugar singular en la cultura argentina contemporánea. Cineasta, docente, formador y promotor cultural, ha dedicado más de cinco décadas a la defensa de un cine comprometido con la realidad social y con la construcción de la memoria colectiva.
Su trabajo ha contribuido tanto a la producción audiovisual como a la formación de centenares de estudiantes, consolidando a Santa Fe como uno de los polos históricos del cine argentino.
Su trayectoria representa la continuidad de una tradición de cine crítico, humanista y latinoamericanista que encuentra en la educación, la cultura y la memoria sus principales herramientas de transformación social.