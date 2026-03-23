Murió Rómulo Berruti

El periodista y crítico del cine, Rómulo Berruti, murió este lunes a sus 88 años por causas que aún se desconocen.
El deceso del periodista especializado en cultura y espectáculos se produjo por razones que aún son desconocidas.
El periodista y crítico del cine, Rómulo Berruti, murió este lunes a sus 88 años por causas que aún se desconocen.
Según la Agencia Noticias Argentinas, la noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices que le dio el último adiós al comunicador en sus redes sociales.
El escrito destacó: “Despedimos con profundo pesar a Rómulo Berruti, destacado periodista especializado en cultura y espectáculos, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en la difusión del teatro, el cine y la actividad artística de nuestro país. Acompañamos con nuestras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento”.
Rómulo Berruti nació el 23 de octubre de 1937 en Buenos Aires, una ciudad que lo marcó para siempre y que moldeó su sensibilidad. Desde chico, el arte estuvo en su vida: su tío, Alejandro Berruti, fue dramaturgo y presidente de Argentores entre 1940 y 1942.
Ese contacto temprano con los escenarios y los artistas despertó en él una curiosidad que lo acompañó toda la vida.
Berruti dio sus primeros pasos en el periodismo gráfico en 1960, escribiendo para El Mundo y el vespertino Crítica. Pero fue en Clarín donde dejó una huella imborrable: durante 26 años fue jefe de la sección Espectáculos y creó el mítico espacio “Telones y Pantallas”, referencia obligada para los amantes del teatro, el cine y la televisión.
También escribió en La Prensa, Somos y Gente, siempre con una mirada aguda y una pluma elegante.
La televisión lo consagró como un verdadero referente. Su nombre quedó ligado para siempre a “Función Privada”, el ciclo que condujo junto a Carlos Morelli y que se transformó en una puerta de acceso al cine de autor y a la producción nacional.
El programa marcó a varias generaciones y acercó propuestas culturales a un público masivo, con una mirada pedagógica y apasionada.
En radio, Berruti brilló en ciclos como “Detrás del espejo”, que estuvo 15 años al aire, y desde 2008 condujo “Plumas, bikinis y tangos”, un homenaje a la revista porteña y a la música de Buenos Aires. Su voz y su mirada se convirtieron en referencia para los amantes del espectáculo.
A lo largo de su carrera, fue distinguido por su trabajo incansable. En 1987 recibió el Premio Konex, uno de los más prestigiosos del país, y fue jurado de los premios María Guerrero, Martín Fierro y Cóndor de Plata.
Además, integró en varias ocasiones el Gran Jurado de los propios Premios Konex, un reconocimiento al respeto que supo ganarse entre sus colegas.