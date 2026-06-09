La cumbia, el RKT y el cuarteto se cuelan en un disco que suena en 18 países. En “Camisa 10”, el primer proyecto musical global de Ronaldinho a través de su sello Tu Música, Argentina pone su costado más bailable, ese que llena cuarteteras, boliches y previas de punta a punta del país. El álbum salió hoy 9 de junio de 2026 y arriba de todo lleva dos cabezas de cartel globales: Pitbull y Sean Paul.
Pitbull y Sean Paul al frente de "Camisa 10", el álbum global de Ronaldinho
Cumbia 420, trap, RKT y cuarteto: los argentinos participan del debut de Tu Música, de la mano de Ke Personajes, L-Gante, Q’Lokura y Bhavi, acompañando a las figuras internacionales. Es el lanzamiento del sello del crack brasileño.
La delegación local es una foto del pop argentino del momento. Encabezan Ke Personajes, fenómeno de la cumbia, y L-Gante, referente de la cumbia 420 y el RKT. Q'Lokura, una de las grandes locomotoras del cuarteto cordobés, suma su tema junto a Treekoo; Bhavi llega de la mano de la producción de Omar Varela; y El Turko y El Negro Tecla comparten otra de las canciones del álbum.
Por el mundo
Ese pulso argentino entra en un disco que es, en los hechos, una gira mundial en un sólo álbum. “Camisa 10” cruza 18 países y territorios de América, Europa, África y Asia: del dancehall jamaicano de Sean Paul y el pop urbano de Pitbull al dance británico de Jonas Blue, el electro latino del español Juan Magán, las voces francesas de Willy William y Vegedream y el afrobeats de Nigeria y Ghana con Odumodublvck y Gyakie.
Por encima del color local, el disco se apoya en dos figuras de alcance mundial. Pitbull, voz del pop urbano global, y Sean Paul, leyenda del dancehall y autor del tema título, encabezan un proyecto que conecta música y deporte y que marca el debut de Tu Música como sello internacional.
Pensado para acompañar la temporada de fútbol más grande del mundo, “Camisa 10” es uno de los mayores encuentros de música global jamás reunidos en un único lanzamiento, concebido para trascender lo musical y generar conversación también en el deporte y la cultura.
“Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado. Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, afirmó el astro deportivo.
Lo idearon Allan Jesus, Roni Maltz Bin y Roberto de Assis, hermano y mánager del Diez. Para Ronaldinho, ídolo del fútbol mundial, es una pasión de siempre hecha proyecto propio.
Sobre Tu Música
Tu Música es la marca y sello musical global de Ronaldinho, creada para conectar artistas, culturas y mercados a través de la música. Con proyección internacional y un foco inicial en América Latina, la iniciativa busca reunir talentos de distintos países en proyectos inéditos de alcance global.