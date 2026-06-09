Desde hoy 9 de junio

Pitbull y Sean Paul al frente de "Camisa 10", el álbum global de Ronaldinho

Cumbia 420, trap, RKT y cuarteto: los argentinos participan del debut de Tu Música, de la mano de Ke Personajes, L-Gante, Q’Lokura y Bhavi, acompañando a las figuras internacionales. Es el lanzamiento del sello del crack brasileño.