El gigante del streaming, Netflix, estrenó un ambicioso documental que repasa la trayectoria de Ronaldinho Gaúcho. Entre los diversos testimonios que reconstruyen la vida del ídolo brasileño, una presencia particular llamó la atención de los seguidores del diario: la periodista brasileña Daniela Christoffer, integrante del equipo de Viví Mejor SF de El Litoral.
Ronaldinho y Netflix: la periodista de El Litoral que forma parte del documental
El nuevo material audiovisual sobre el astro brasileño incluye la participación de Daniela Christoffer, periodista de Viví Mejor SF, del diario El Litoral.
Christoffer compartió su gratitud al verse integrada en un producto global de Netflix que disecciona la carrera de quien fuera campeón del mundo y un referente del "jogo bonito". Su participación establece un vínculo directo entre su trayectoria en Brasil y su labor actual en Santa Fe.
Una trayectoria de dos décadas
Para Christoffer, este momento es el resultado de un largo camino profesional. "Son casi 20 años trabajando, viviendo y respirando televisión", expresó la periodista. En sus redes, destacó que su labor, que transcurre habitualmente entre la redacción y los estudios en Santa Fe, es el fruto de una vocación sostenida durante dos décadas en diversos medios de comunicación.
La periodista reflexionó sobre la esencia de su profesión, apartándose de las miradas superficiales. "Años de reportaje, de presentación. Cero glamour. Mucho esfuerzo. Mucha calle", enfatizó. Sus palabras reflejan la exigencia de una tarea que demanda, ante todo, constancia, rigor y una capacidad de adaptación permanente en el campo de juego y en la labor informativa.
Un aporte desde la experiencia
Formar parte de un proyecto de esta envergadura representa una distinción profesional. El documental no solo repasa los títulos y las jugadas icónicas de Ronaldinho, sino que busca profundizar en la dimensión humana y el contexto social del deportista. La inclusión de testimonios diversos aporta la mirada contextual necesaria para entender el fenómeno cultural que rodea al astro.
La presencia de una periodista de nuestra redacción en una producción internacional resalta la trayectoria del equipo periodístico de El Litoral. Este reconocimiento se suma a la constante cobertura informativa que realiza el medio, reafirmando el compromiso con la excelencia en la comunicación y la difusión de contenidos de interés público que trascienden las fronteras nacionales.