El 6 de noviembre

Ronnie Wood vuelve a la Argentina, en formato íntimo

A diez años del inolvidable América Latina Olé Tour, y luego de estrenar “Foreign Tongues” con los Rolling Stones, Ronnie Wood, llegará al Movistar Arena presentando “Fearless: The Anthology (1965-2025)”. Será un recorrido completo por todas sus etapas artísticas y contará con la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada.