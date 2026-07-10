Nuevo álbum

The Rolling Stones renueva su vigencia con "Foreign Tongues"

A las 12 composiciones nuevas se suman una versión de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse, y un guiño a Chuck Berry, con “Beautiful Delilah”. Incluye la última sesión de Charlie Watts en “Hit Me In The Head”, y suma invitados como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).