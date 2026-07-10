Hoy viernes 10 se publica “Foreign Tongues”, el muy esperado nuevo álbum de estudio de The Rolling Stones través de Polydor/Universal Music; una obra imponente que se suma al legado de la banda de rock más legendaria del mundo.
The Rolling Stones renueva su vigencia con "Foreign Tongues"
A las 12 composiciones nuevas se suman una versión de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse, y un guiño a Chuck Berry, con “Beautiful Delilah”. Incluye la última sesión de Charlie Watts en “Hit Me In The Head”, y suma invitados como Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (The Cure) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).
Esta colección increíblemente vibrante de 14 temas llega menos de tres años después de “Hackney Diamonds”, el álbum de los Stones aclamado universalmente y ganador de un Grammy, que encabezó las listas de éxitos en todo el mundo y alcanzó la categoría de multiplatino.
El disco incluye el emotivo nuevo sencillo “Jealous Lover” (con un videoclip protagonizado por Anya Taylor-Joy y Charles Melton); su predecesor, el animado y contagioso “In the Stars”; y el tema de apertura “Rough and Twisted” -de marcado carácter blues y sonido crudo-, presentado originalmente bajo el nombre de The Cockroaches en una edición limitada de vinilo de etiqueta blanca que ya es una pieza muy codiciada por los coleccionistas.
La energía cruda y exploratoria de esos emocionantes adelantos se refleja en todo “Foreign Tongues”, un álbum que captura el sonido inconfundible de la banda al tiempo que se adentra en nuevos territorios sonoros y líricos.
A las 12 composiciones nuevas se suman una extraordinaria versión de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse, y un guiño a una de las influencias más perdurables de los Stones, Chuck Berry, con el tema de cierre “Beautiful Delilah”.
Equipo
Grabado durante un periodo de excepcional creatividad, “Foreign Tongues” cobró vida en menos de un mes en los estudios Metropolis del oeste de Londres. En el proyecto, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood volvieron a trabajar con el productor ganador del Grammy Andrew Watt, quien también estuvo al frente de “Hackney Diamonds”.
Entre los colaboradores habituales figuran Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan; además, destaca la participación especial de Charlie Watts en el enérgico tema “Hit Me In The Head”, grabado durante una de sus últimas sesiones antes de su fallecimiento en 2021.
También colabora una impresionante lista de artistas invitados, entre ellos Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith (de The Cure) y Chad Smith (de Red Hot Chili Peppers).
En estudio
Al reflexionar sobre el proceso de grabación, Mick Jagger dijo: “Me encantó hacer estas sesiones en Londres, en Metropolis. Fueron unas semanas muy intensas grabando ‘Foreign Tongues’. Teníamos 14 temas fantásticos y trabajamos tan rápido como pudimos. Me gusta la sala de grabación de allí; no es demasiado grande, así que puedes sentir la pasión de todos”.
Keith Richards agregó: “El álbum ‘Foreign Tongues’ guarda continuidad con ‘Hackney Diamonds’; fue fantástico volver a trabajar en Londres y sentir ese ambiente londinense a nuestro alrededor. Fue un mes de energía intensa y concentrada. Para mí, lo importante es disfrutarlo. Me siento afortunado de poder hacer esto y ojalá dure mucho tiempo”.
Ronnie Wood comentó: “El ambiente en la sala era muy creativo y toda la banda estuvo en plena forma durante el proceso. A menudo lográbamos el resultado perfecto a la primera toma. Espero que a todo el mundo le encante”.
Identidad visual
La llamativa portada del álbum es una obra pictórica creada por el aclamado artista estadounidense Nathaniel Mary Quinn quien comentó: “Crear la portada del álbum para los Rolling Stones es un honor artístico: un diálogo con una de las fuerzas más perdurables de la historia cultural”.