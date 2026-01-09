"Esperando por ti"

Roze arranca el 2026 con una colaboración histórica junto a Abel Pintos

El dúo, que estuvo más de 36 semanas consecutivas en el #1 del Top 50 de Spotify Argentina en 2025 y que ingresó al Top Global con su reversionado éxito “Tu jardín con enanitos”, inicia el 2026 con una colaboración con el consagrado solista, fusionando la esencia de la cumbia con matices folclóricos.