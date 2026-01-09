Roze arranca el 2026 con una colaboración histórica junto a Abel Pintos
El dúo, que estuvo más de 36 semanas consecutivas en el #1 del Top 50 de Spotify Argentina en 2025 y que ingresó al Top Global con su reversionado éxito “Tu jardín con enanitos”, inicia el 2026 con una colaboración con el consagrado solista, fusionando la esencia de la cumbia con matices folclóricos.
“Para nosotros es un sueño hacer un tema con Abel, lo escuchamos desde siempre y es una inspiración compartir música con artistas que admiramos”, expresaron los integrantes de Roze. Foto: Gentileza Sony Music
La canción, producida por Mauro De Tomasso y Renzo Luca, fusiona la esencia de la cumbia con matices folclóricos, incorporando instrumentos como la flauta y una estructura que evoca la pasión argentina, casi como un canto de cancha. “Esperando por ti” es una oda al amor y a la nostalgia: habla de extrañar a alguien que ya no está, con versos que transmiten emoción y argentinidad. “Llevo tu huella, llevo tu voz, llevo el recuerdo de aquel adiós, y aunque me duela sigo aquí, toda la vida esperando por ti".
Este lanzamiento llega en un momento extraordinario para Roze, que viene de colaborar con Big One y Eugenia Quevedo, además de anunciar su gira nacional. Con esta unión junto a Abel Pintos, el dúo reafirma su posición como uno de los dúos musicales más importantes del país.
El videoclip, dirigido por Nicolás Sedano y grabado en estudio, refleja la química y la alegría entre Rocco, Treze y Abel. “Para nosotros es un sueño hacer un tema con Abel, lo escuchamos desde siempre y es una inspiración compartir música con artistas que admiramos”, expresaron los integrantes de Roze.
Acerca de Roze
En el corazón de la escena musical de Parque Avellaneda, dos jóvenes visionarios emergen como precursores de un nuevo movimiento sonoro: Rocco Gang y Treze YT, el dúo de música urbana que ha cautivado los corazones de sus seguidores desde 2017.
Rocco Gang y Treze YT han forjado su camino desde los inexplorados rincones de Parque Avellaneda hasta el centro de la innovación musical.
Bajo el nombre de Young Team, comenzaron su travesía artística explorando diversos géneros musicales antes de descubrir su verdadera pasión en la música urbana y la cumbia.
Este dúo no solo representa la nueva ola de la música urbana, sino que también encarna la esencia misma de la juventud creativa. Hasta el momento (y sin mencionar a Peipper) los Roze tienen colaboraciones con La Joaqui, Luck Ra, Márama, Alan Gómez, DJ Tao, L-Gante, Salastkbron y otros referentes del género urbano.
El fenómeno imparable Roze, continúa marcando al género: a solo una semana del lanzamiento de su single “Inocente”, lograron ubicarse entre las canciones más reproducidas, escalando hasta el puesto #27 dentro del Top 50 de Spotify Argentina. Tanto “Inocente” como su colaboración con DJ Tao en las Turreo Sessions lograron ubicarse en el top 10 del Top 50 de Spotify Argentina.