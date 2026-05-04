“La música está muy presente en Barnó, siempre. En la mayoría de nuestros procesos creativos y de aprendizaje y en nuestras producciones escénicas. Que podamos darle un lugar protagónico y celebrarla es una alegría para nosotros porque la música puede transformarlo todo y necesitamos eso, más en estos momentos” comenta Pablo Tibalt, del equipo de gestión de Barnó.
Sábados de jazz en Estudio Barnó
El espacio de barrio Candioti Norte ofrece cuatro propuestas en torno a la música. Abre el ciclo este sábado 9 Señor Swing, para continuar con Gise Trento Soul Cuartet, Jazz Ensamble Junior y un cierre de fiesta para celebrar el Día del Trombonista con Rubén Carughi y músicos invitados.
Las cuatro noches “mayescas” invitan a viajar por el tiempo, por las emociones, a vibrar con la potencia de una big bang, a celebrar.
Programa
9 de mayo a las 21: Señor Swing es un cuarteto que recrea el estilo conocido como Gipsy Jazz o Jazz Manouche, popular en Francia entre 1930 y 1950. Su referencia fundamental es Django Reinhardt, un guitarrista gitano que influenció el mundo de la guitarra de jazz, siempre de la mano de Stephane Grapelli, genio del violín. La formación es de instrumentos de cuerdas: violín, dos guitarras y contrabajo.
16 de mayo a las 21: Gise Trento Soul Cuartet. La talentosa cantante Gisela Trento presenta su cuarteto con clásicos del jazz y soul, una formación integrada por Sebastián López en guitarra, Cristian Bortolli en contrabajo y Lucas Gonzalez en batería. Juntos, interpretarán clásicos jazz, soul y pop de grandes compositores como Michael Jackson, Stevie Wonder y Ray Charles.
23 de mayo a las 21: La Jazz Ensamble Junior (el “Ensamblín”) es una orquesta escuela de jazz (big band) de gran nivel, que cuenta en su repertorio arreglos clásicos de las grandes orquestas, haciendo foco en el estilo de Count Basie y Duke Ellington, arregladas especialmente para la formación. A través de su dilatada trayectoria han pasado por sus filas la mayoría de los referentes actuales del jazz santafesino. Está bajo la dirección de Rubén Carughi, Bruno Rosado y Cacho Hussein.
30 de mayo a las 21: Celebración del Día del Trombonista con Rubén Carughi y músicos invitados altamente reconocidos en nuestra ciudad y en todo el país, de vasta trayectoria en varios géneros musicales. El repertorio de la noche estará compuesto por temas del género del jazz, la bossa nova y algún bolero.
Para disfrutar
En Barnó las propuestas artísticas tienen siempre el plus de una oferta gastronómica. Antes de las presentaciones podrás disfrutar del bar que incluye tragos de autor, acompañados de unas ricas empanadas. El bar está abierto desde las 20. Las entradas se pueden adquirir de lunes a sábados de 16 a 20 al 342 6109467.