Durante mayo

Sábados de jazz en Estudio Barnó

El espacio de barrio Candioti Norte ofrece cuatro propuestas en torno a la música. Abre el ciclo este sábado 9 Señor Swing, para continuar con Gise Trento Soul Cuartet, Jazz Ensamble Junior y un cierre de fiesta para celebrar el Día del Trombonista con Rubén Carughi y músicos invitados.