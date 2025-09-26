La Vela Puerca, Destino San Javier, cine y tributos: los detalles de la agenda cultural

En la ciudad de Santa Fe se vivirá un fin de semana cargado de cine, música y teatro en vivo, con una programación diversa que supone para el público la chance de recorrer escenarios, salas alternativas y espacios independientes.
La guía completa de los espectáculos hasta el domingo a la noche. Habrá shows internacionales, estrenos locales y propuestas gratuitas en toda la ciudad.
En la ciudad de Santa Fe se vivirá un fin de semana cargado de cine, música y teatro en vivo, con una programación diversa que supone para el público la chance de recorrer escenarios, salas alternativas y espacios independientes.
Entre el viernes 26 y el domingo 28 de septiembre, la agenda cultural ofrece propuestas para todos los gustos: desde conciertos sinfónicos, hasta ciclos de cine, pasando por obras teatrales, espectáculos de stand up y recitales.
Sobresale la llegada de La Vela Puerca, que celebrará sus 30 años de trayectoria con un show y el regreso de Destino San Javier, que presentará su nuevo disco "Huracán de Amor" en el Centro Cultural Provincial.
No es todo: con la presencia de artistas locales y nacionales, la grilla incluye tributos a íconos del rock como Oasis, Soda Stereo y Pescado Rabioso y celebraciones populares como el Festival 100 Primaveras en el Mercado Progreso.
En estas líneas, un repaso día por día de la agenda cultural de Santa Fe, con horarios, lugares y toda la información necesaria para elegir tu plan del fin de semana.
Teatro en El Mercado a las 21 en el Mercado Progreso
El ciclo se realiza en la sala de la historia y la cultura del Bicentenario, del espacio de Balcarce 1635. En este caso, se presenta “El cruce de La Pampa”. Dirige Julieta Kilgelmann.
La Re Fiesta a las 23 en Demos
Es un espacio donde está prohibida la música moderna. Donde se van a escuchar temas de cumbia, reggaetón, pop y otros de 1990 al 2015 sin excepciones, para transportar al público a las fiestas de esa época.
Orquesta de Somos Música a las 20.30 en el Teatro Municipal
El repertorio se caracterizará por su variedad, incluyendo desde vals y oberturas de compositores como Franz Lehár y Piotr Ilich Chaikovski, música de películas y canciones de Astor Piazzolla, entre otros.
Destruidos Roll a las 21 en La Moreno
Se anticipa como “una noche inolvidable, a puro rock”. Participarán Mini Villano y Ale Collados, dos músicos de extensa carrera en el rock argentino.
"Ruido de Mate" a las 21 en el Centro Cultural Roma
Mike Chouhy presenta su nuevo unipersonal de stand up: un monólogo con observaciones cotidianas, canciones al piano y momentos de improvisación con el público.
Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad a las 21 en Hub
Tras dos presentaciones anteriores que dejaron huella, regresan a Santa Fe con una propuesta renovada. Esta vez será para presentar su nuevo álbum “Berrinche”.
"Catarsis divina" a las 21 en Estudio Barnó
Antígona, Electra y Fedra –tres mujeres trágicas del imaginario clásico– se encuentran en una sesión de terapia grupal conducida por el Doctor Pablo.
Semana del Cine Santafesino desde las 16.30
En el Cine América se presentarán films nacionales. A las 16.30, se podrá ver "Rancho" y a las 18, se proyectará "Nuestra cosa perdida". La programación de Muestra santafesina, comenzará a las 19.45 con "Santa Rosa de Lima 1997" y a las 21 continuará con un Homenaje a Luis Cazes y una función especial de material recuperado, a cargo de Fernando Martín Peña. El cierre es a partir de las 23.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Será una noche de música, danza y encuentro. “La brasa sigue encendida, con la misma energía y espíritu de siempre”, dicen desde el Instituto Artiguista de Santa Fe, entidad que organiza.
"Microcosmos" a las 21 en El Birri
La puesta entrelaza los mundos de la ópera con el teatro, creando así una atmósfera musical en la que los distintos personajes se van relacionando y mutando.
Tributo a Pescado Rabioso a las 21 en Stanley Bar
A cargo de Pequeños Seres. Es un recorrido por el repertorio de Pescado Rabioso, considerado uno de los grupos fundacionales del rock argentino.
Música en dúos a las 21 en Valeri Montrul
Se presentan los dúos Laurino-Vieri (clarinetes, piano) y Vieri-Eymann (piano). Como invitados estarán el ensamble de clarinetes Escuela de Música N° 9901 y la Orquesta de niños y Juvenil a cargo de Omar Lacuadra.
Septiembre baila a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
En la Biblioteca Gálvez, tendrá lugar la obra “Principios Lejanos”, dirigida e interpretada por Flory Álvarez y Mauro Cappadoro. Ese mismo día, a las 21.45 en la Sala Maggi, se presentará “Pronóstico de Asfixia”.
Supersonic a las 21 en Tribus
El mejor tributo a Oasis de la mano de Supersonic y todos los clásicos de la banda liderada por los hermanos Gallagher.
Fecha 5 de la Escuela de espectadores a las 15 en el Centro Cultural Provincial
Incluye clases magistrales, entrevistas y funciones exclusivas. La Escuela de Espectadores contribuyó a la creación de nuevas miradas sobre la relación entre el teatro y su público.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas.
"Vas a estar aquí" a las 21 en Estudio Barnó
Se trata de la ópera prima de Jennifer Vallejos. Actúan: Samanta Gutiérrez y Pablo Tibalt. Repite el domingo.
La Vela Puerca a las 21 en Lemon Arena
Es parte de la gira de los 30 años por Argentina. La Vela Puerca es una banda uruguaya de rock formada en diciembre de 1995, liderada por Sebastián Teysera.
"Rosa de dos aromas" a las 21 en La Blanca
"Dos mujeres diferentes se encuentran en el mismo lugar y bajo circunstancias parecidas. Una, liberal y extrovertida y, la otra, conservadora y sumisa", señala la sinopsis.
"Cabaret" a las 21 en Luz y Fuerza
"Con más de 20 artistas en escena, este año renovamos el cabaret para traerte un show vibrante, con música en vivo y un ambiente que te invita a desinhibirte", dicen los realizadores.
Soda Stereo Sinfónico Coral a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El Coro Polifónico La Merced junto a su Orquesta Sinfónica, presentan este espectáculo con los éxitos de Soda, con el apoyo de una banda de rock en vivo y las voces solistas de Iván Visconti e Irene Marchi.
"Drácula, transilvando bajito" a las 21 en Valeri Montrul
Es una obra de teatro inspirada en la novela de Bram Stoker. En esta versión los intérpretes llevan al extremo sus miradas desfachatadas, en una puesta en la que se entrelazan diferentes estéticas.
Fiestone a las 21 en Tribus
Llega el Fiestone, con los shows de Viejas Intoxicadas (tributo a Intoxicados y Viejas Locas) y Flashpoint (tributo a The Rolling Stones). Entrada libre y gratuita.
Tributo a ABBA a las 21 en el Teatro Municipal
La agrupación musical Canto Libre, que dirigen Silvia Alejandra Martini y Daniel Arturo Sánchez; presentan su renovado show musical ABBA “Gracias por la música”.
"La hija del sepulturero" a las 21 en La 3068
Una comedia negra que desentierra secretos, pasiones y enredos inesperados. Con: Nicolás Sierra, Nadine Jofre y Vanina Monasterolo. Dirección de Sergio Abbate.
Semana del Cine Santafesino desde las 15.45
La jornada dará inicio a las 15:45 en el Cine América. Iniciará con una proyección Nacional, con “Boletín Interno”. Luego, seguirán las muestras santafesinas, a las 17.30 con “Las presencias” y el estreno a las 19.30 de “El infierno de los vivos” de Alberto Gieco. Además, habrá un evento especial desde las 21.
Hola, Terrícola! y Josela a las 21 en Demos
Hola, terrícola! es una banda formada en 2022 que se destaca por su sonido auténtico, el piano protagónico, guitarras expresivas, una base rítmica sólida y violonchelo. Josela es una cantautora con un recorrido que la llevó a compartir escenarios con Hilda Lizarazu, Cabezones y Los Palmeras.
Festival 100 Primaveras a las 18 en el Mercado Progreso
Una jornada con shows musicales, ferias, actividades para las infancias y gastronomía. Entrada libre y gratuita.
"Tango, folclore y música popular, nuestro legado" a las 21 en El Solar de las Artes
Se presentará una propuesta musical que integra diversos géneros con Agustín Llanes, Ricardo Destefani, Alejandro Giuzio y Maximiliano Schiappa Pietra junto a reconocidos músicos instrumentistas.
"Diario de una existencia" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Un escritor busca palabras para comenzar a escribir. Sus conciencias, entre cuatro paredes, discuten sobre cuál de las dos es la responsable de la creatividad del escritor: si la femenina, Ánima, o la masculina, Ánimus. Repite el domingo.
El Soldado a las 21 en La Moreno
Está considerado como una de las voces más auténticas del rock nacional, con canciones que laten fuerte y una presencia que enciende los escenarios. También llega Peces Dorados llega con su mezcla de ritmos: ska, cumbia, rock y más.
"Bajo terapia" a las 21 en La Abadía
Tres parejas asisten a la terapia habitual para resolver sus conflictos, pero se encuentran con una sesión más intensa: la psicóloga dejó sobres con consignas que las parejas tendrán que resolver entre todos. Dirección Exequiel Maya.
"Metanoia" a las 21 en el Centro Cultural Roma
Agustina Aguilar presenta su show de stand up donde expone sus fracasos, vergüenzas y anécdotas con una mirada irónica sobre las vivencias de una persona que intenta encajar.
Destino San Javier a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El grupo vuelve a los escenarios de los teatros del país con un espectáculo renovado, en el marco del lanzamiento de su esperado nuevo disco “Huracán de Amor”.
"Raris" a las 20 en El Birri
A través de un monólogo íntimo y conmovedor, el actor devela el impacto de la invisibilización y el rechazo. La obra expone cómo los discursos de odio se arraigan en la psiquis, generando vergüenza y auto-negación.
"Ravel Rebelle" a las 20 en el Teatro Municipal
Un espectáculo único que une el refinamiento de Maurice Ravel y la fuerza revolucionaria de Astor Piazzolla. Con el virtuosismo de Agitato Trio y la danza de la bailarina internacional Luciana Croatto.
Semana del Cine Santafesino desde las 15.30
Cine América comenzará con cortometrajes santafesinos a las 15.30. Para las 18.15, se proyectará “Carteira Assinada”. En el Panorama Nacional, a las 19.30, se visualizará “Por tu bien”. A las 21, se continuará con la proyección de cortometrajes y a las 22.30, se mostrará la categoría de videoclips.
Noche Rockstar a las 21 en Tribus
Llega una nueva edición de la Noche Rockstar, con los tributos de la mano de Radio Guerrilla (tributo a Rage Against The Machine) y Suite D (tributo a System of a Down).
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.