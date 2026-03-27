Recitales, peñas, teatro y cine: la guía cultural completa para cerrar marzo

En Santa Fe, el último fin de semana de marzo será, a nivel cultural, intenso y diverso. Habrá recitales, teatro, muestras de arte, cine, festivales y propuestas musicales de distintos géneros.
La ciudad tendrá una nutrida programación, con propuestas en salas independientes y oficiales para todos los gustos. Habrá conciertos, muestras, festivales, obras teatrales y propuestas corales desde el viernes hasta el domingo.
En Santa Fe, el último fin de semana de marzo será, a nivel cultural, intenso y diverso. Habrá recitales, teatro, muestras de arte, cine, festivales y propuestas musicales de distintos géneros.
Del viernes 27 al domingo 29, los escenarios de la ciudad ofrecerán actividades para todos los públicos, tanto en la escena independiente como en los circuitos oficiales.
La programación incluye desde espectáculos musicales y peñas folklóricas hasta obras teatrales, humor, conciertos sinfónicos, muestras de arte contemporáneo y festivales culturales vinculados a la memoria y la diversidad.
También habrá proyecciones audiovisuales, propuestas corales y eventos conceptuales que muestran la amplitud de lenguajes que conviven actualmente en la cartelera. A continuación, la agenda cultural completa desde el viernes hasta el domingo.
La Banda Sabinera a las 21 en Luz y Fuerza
La mítica banda llega con su gira única por Latinoamérica. Un espectáculo que revive la poesía, la emoción y las canciones que marcaron generaciones. Un recorrido por los clásicos que nos hicieron cantar, brindar y sentir cada palabra como propia.
Tarro And The Baldes a las 21 en Demos
La banda presenta su primer disco, un viaje multimedial que redefine la escena santafesina. No se trata sólo de un disco de siete canciones, es una propuesta integral. El material fue lanzado junto a un cortometraje compuesto por siete microrrelatos visuales.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
Una invitación al encuentro para compartir la música, la danza y el abrazo peñero, celebrando la memoria desde la alegría y vivir una noche de folklore y comunidad.
Divas a las 20.30 en Fundación Cauces
El grupo se presentará con un show que recorre canciones icónicas de las grandes voces femeninas del pop y el rock internacional. Divas es el primer homenaje a grandes cantantes internacionales como Whitney Houston, Celine Dion y Christina Aguilera, entre otras.
Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El evento especial será conducido por el Maestro Silvio Viegas y contará con una característica inusual: él mismo elegirá desde el podio a unos pocos integrantes del público para que puedan vivir la música desde dentro de la Sinfónica, ocupando un lugar privilegiado entre los músicos.
Taller de Expresión Musical a las 23.30 en Stanley
Será una noche especial de karaoke, pensada para disfrutar de la música en un ambiente relajado y agradable. “Vení a cantar, y pasar un buen momento con amigos y buena música”, expresaron los organizadores.
Duo Ararokai a las 20 en la Estación Belgrano
El grupo, integrado por Iris Marcipar en contrabajo y María Luz Poirier en piano, se presentará en el marco del Ciclo de Conciertos Ariel Ramírez. La actividad es libre y gratuita.
El Zar a las 21 en Tribus
El dúo argentino El Zar, conformado por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra), llega a Santa Fe presentando su quinto álbum de estudio, "Paradiso", que consolida su evolución hacia un pop-rock vibrante y melódico, cargado de estribillos pegadizos y una estética retro.
"Nueva guía de turbulencias: Atlas sensationum" a las 20.30 en el Centro Experimental del Color
Se trata de la exhibición de los proyectos seleccionados en el marco del Programa de Becas de Formación para artistas visuales contemporáneos santafesinos del Centro Experimental del Color, con la curaduría de Rafael Cippolini.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama, por Buenos Aires.
Noche Rockstar a las 21 en Tribus
La Noche Rockstar llega a Tribus con los shows de Séptimo Signo (Clásicos de Hard Rock y homenaje a Rata Blanca) y Ruedas de Metal (Homenaje a Riff).
"Perlitas del Retablo de las Maravillas" a las 18.30 en El Retablo
Cada “perlita” es una historia (interpretada como pantomima o con acompañamiento verbal) del extenso repertorio de este Grupo Titiritero. Este espectáculo es para grandes y chicos.
The Estigma & Particulares a las 20 en La Moreno
Se trata de un evento conceptual único e irrepetible, con dos bandas referentes de la ciudad que se enlazan a través de su nexo e integrante en común, celebrando el mes de su 50 aniversario.
"Malvinas: Más allá de la guerra" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Tendrá lugar una proyección gratuita del documental dirigido por María Belén Gutiérrez. Con una duración de 48 minutos, la obra reúne los testimonios de seis excombatientes santafesinos.
"Canciones prohibidas" a las 21 en El Solar de las Artes
El próximo sábado 28 de marzo compartiremos "Canciones Prohibidas". “Los esperamos para vivir una noche de Música por la Memoria”, expresaron los organizadores.
"Pablo Millán está Re-Vista" a las 21 en Valeri Montrul
Llega Pablo Millán en un show de humor junto a Maxi Alarcón como artista invitado. Repite el domingo a las 21.
La Fogata II a las 21 en Demos
En un formato íntimo y acústico, distintos intérpretes compartirán versiones de grandes autores latinoamericanos y contemporáneos de nuestro repertorio en español.
"Otelo o la prueba del pañuelo" a las 21 en La 3068
Es una versión libre de "Otelo, el moro de Venecia" de Shakespeare. Actúan: José Pablo Viso, Luciana Brunetti, Raúl Kreig. Asistencia de dirección: Agustina Gudiño. Dirección: Sergio Abbate.
"Dos días y un epílogo" a las 20 en La 3068
Dos hermanas auto encerradas en un depósito de revistas regalan con mucho humor, un mundo sensible de amores, dolores y sabrosos recuerdos.
Orgullosamente Trans Vol II a las 19 en el Centro Cultural Provincial
El festival tendrá lugar en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans. “Una tarde y noche donde la comunidad travesti, trans y no binarie (TTNB) toma el centro de la escena para compartir sus voces, sus historias y sus expresiones artísticas”, expresaron los organizadores.
"Dos misas en concierto" a las 20.30 en el Santuario Nuestra Señora de Los Milagros
A cargo del Coro Municipal de Santa Fe. Es una propuesta que reúne obras de estilos y contextos históricos muy contrastados, mostrando la riqueza y diversidad del repertorio coral sacro.
"Fuerte los aplausos" a las 21 en Stanley
Vuelven los shows de alumnos de Canto & Sano a cargo de la Profesora Marcela Tempio, un espacio único en Santa Fe donde el canto se convierte en una herramienta de sanación y crecimiento personal.
Deftponys a las 21 en Tribus
Deftponys regresa a Tribus para una noche con todos los clásicos de Deftones.