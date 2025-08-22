Qué hacer en la ciudad este fin de semana: detalles de la oferta cultural

Santa Fe se prepara para un fin de semana en el que la cultura volverá a desbordar cada uno de los escenarios. Hasta el domingo, la ciudad contendrá recitales, obras de teatro, festivales, cine, danza y homenajes.
La programación prevista es variada. Incluye shows de rock, obras teatrales, títeres, festivales multiarte y proyecciones de cine destinadas a las infancias.
El viernes llega con un nombre propio que marca la memoria del rock argentino: David Lebón en Hub. También estarán Sick Dog en Tribus y Piano Bar en Demos.
La escena teatral incluye propuestas como "Otelo o la prueba del pañuelo", "Tejedora de sueños" y "Catarsis divina". Al mismo tiempo, la plástica y la ciencia tienen su lugar en los museos y auditorios de la ciudad.
El sábado continúa con la visita de Claudio Gabis, otro histórico del rock, y CAE en Luz y Fuerza, además de festivales como Primal Flúo en El Birri, que apuesta a la diversidad artística con fuerte impronta femenina.
Las familias tendrán su cita con los títeres de "Ratones en la biblioteca" en El Retablo, mientras que la danza, la música de cámara y el teatro experimental amplían la oferta.
El domingo, en tanto, el público podrá escuchar la voz de Pablo José Ayala, sentir la energía de Viejas Bisagras y ver cine infantil en el Anfiteatro Municipal. A continuación, una guía con lo más destacado.
David Lebón a las 21 en Hub
El artista, una leyenda del rock nacional, regresa a Santa Fe con un concierto imperdible: “Conexión”, un encuentro cargado de emoción, canciones eternas y cercanía con su gente.
"Dita" a las 20 y a las 21.30 en el Foro Cultural de la UNL
Rita, una joven porteña que, desde que nació, viene luchando con la pronunciación de la letra R, relata al espectador cómo, a medida que ella crece, este conflicto se convierte en un punto de tensión en su relación con sus padres, quienes no entienden por qué su hija no puede superar este obstáculo.
Ciclo Cine & Ciencia a las 19 en el auditorio del Conicet
La segunda edición de “Cinecia”, el ciclo destinado a la comunidad científica, académica, estudiantes y público general interesado, se realizará cada viernes de agosto. Esta vez se proyectará “Y la banda siguió tocando…”.
Sick Dog a las 21 en Tribus
Sick Dog llega a Tribus para vibrar con todos los clásicos de Aerosmith. A las 23.59 Cardigan llega al Trasnoche de Tribus con el mejor hard rock, su potente sonido y su enérgica presencia en vivo.
"Otelo o la prueba del pañuelo" a las 21 en La 3068
Es una versión libre de "Otelo, el moro de Venecia" de Shakespeare. Actúan: José Pablo Viso, Luciana Brunetti y Raúl Kreig. La asistencia de dirección es de Agustina Gudiño y la dirección general de Sergio Abbate.
Ladran Sancho a las 21 en Stanley Bar
Es una banda rock oriunda de Viale que se formó en el año 2022. La banda recorre todo el repertorio del rock nacional de los 80′,90′ y 00′, interpretando canciones de bandas míticas como Los Rendondos, Los Piojos, Los abuelos de la nada, Andres Calamaro, Miguel Mateos, entre muchos otros.
"Tejedora de sueños" a las 21 en Valeri Montrul
Unipersonal de narración oral escénica para reír, emocionarse y reflexionar. A cargo de Alejandra Digliodo.
Sergio Torres y Meta Guacha a las 22 en Club de la Cumbia
La fiesta más tropical de la ciudad celebra un nuevo aniversario con una noche explosiva en la voz de “El Negro” Torres y meta cumbia toda la madrugada.
"Catarsis divina" a las 21 en Estudio Barnó
Antígona, Electra y Fedra –tres mujeres trágicas del imaginario clásico– se encuentran en una sesión de terapia grupal conducida por el Doctor Pablo. ¿El escenario? Una Cámara Gesell. ¿Los testigos? El público, que se convierte en parte activa de esta experiencia. Repite sábado y domingo.
Señor Swing a las 21.30 en El Taller
Es un cuarteto que recrea el estilo gipsy jazz o jazz manouche, popular en Francia y Bélgica entre 1930 y 1950. Su referencia fundamental es Django Reinhardt, un guitarrista gitano que influenció el mundo de la guitarra de jazz.
Entrega de certificados de la Selección Caillet Bois a las 19 en el Museo Rosa Galisteo
El encuentro será abierto al público. Estará presente Kevin Caillet Bois, hijo de Horacio Caillet Bois, primer director del Museo, cuya trayectoria y legado seguimos honrando a través de esta distinción.
Piano Bar a las 21 en Demos
a banda tributo a Charly García llega a Santa Fe, para celebrar la obra y legado del gran genio argentino del rock, en el marco de su gira "Una vida de Charly García en canciones.
Inauguración de "La Fresca" a las 20 en el Museo de Artes Visuales
En el marco de la inauguración del ciclo “La Fresca”, proyecto expositivo de arte contemporáneo joven de nuestra ciudad, se presenta “El silencio que aprende la forma del vacío” de Brenda Ros.
Claudio Gabis a las 20.30 en Demos
El legendario fundador de Manal, leyenda del blues y del rock nacional, llega al escenario de Demos con toda su magia blusera. Estará junto a Yamil Jacobo, Raúl Compagnucci, Alex Compagnucci y David Luna.
CAE a las 21 en Luz y Fuerza
El cantautor llega en el marco de la presentación de “All Inclusive”, un nuevo show, una nueva gira, y nueva música. Carlos Alfredo Elías es un cantante y compositor argentino de pop rock y baladas que alcanzó gran éxito en los 90.
"Ratones en la biblioteca" a las 18 en El Retablo
Un espectáculo para grandes y chicos con títeres de sombra, transparencias y guantes. Dos ratones muy simpáticos van enlazando tres cuentos con sus diálogos: "Monigote en la arena", "Historia de Ratita" y "El pueblo que no quería ser gris".
Músicos por el El Retablo a las 21 en El Retablo
Esta vez convoca el folklore con intérpretes y creadores como Marino Frezetti (guitarra y voz). Rubén del Solar (Guitarra y voz). Natalia Pérez (voz) y Nene Sequeira (guitarra).
Música de cámara a las 20.30 en Valeri Montrul
Música en vivo con el dúo de clarinete bajo y piano que integran Joaquín Guerrero y Diana Forni.
"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.
Fulanas a las 21 en Tribus
El dúo Fulanas regresa a Tribus con todos los clásicos retro de los 80 y 90, tanto del rock nacional como internacional, junto a artistas invitados. A las 23.59 Kwam es Kwam regresa a Tribus. Una noche, un recuerdo imborrable.
Primal Flúo Festival a las 18.30 en El Birri
Este festival multiartístico privilegia el cupo femenino en el escenario y en el trabajo. De allí que se presenten espectáculos de disciplinas diversas como la música, la música experimental, el dibujo, la literatura, las artes circenses y el teatro. Continúa el domingo.
Muestra "Alquiler particular" a las 20 en la Casa Museo López Claro
La Dealer juega con la fantasía de ofrecer la Casa Museo en alquiler, como si se tratara de una inmobiliaria o app dedicada a la oferta de alojamientos temporales. A partir de esa idea, el colectivo desarrolla un texto curatorial en el que juegan con el humor y el amor por el acervo.
"Martina Chapanay" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Vestigios de la historia argentina se reúnen para entrelazarse con lo poético y el imaginario de las directoras en una puesta de tintes minimalistas donde el cuerpo convoca al ritual que devuelve a esta mujer indómita.
La Uno cumbia a las 21 en Stanley Bar
Se anuncia como una noche de sábado con música tropical.
Pablo José Ayala presenta “Interverso” a las 20 en el Centro Cultural Provincial
En “Interverso” conviven las composiciones de Pablo José Ayala, la guitarra clásica, los sonidos creados con computadoras, la tradición popular argentina y latinoamericana, el folklore, el tango, la canción de autor, las búsquedas, los hallazgos, las pérdidas, el azar, la suerte, la casualidad, el ideario y los universos de significaciones del autor.
Gala de canto Pre-Teens a las 19 en Stanley Bar
La Academia de Canto “Libera tu Esencia” dirigida por Érica Villanueva presentará la gala de canto Pre-Teens. Las puertas del bar se abren a las 19 y la ocupación de mesas es por orden de llegada.
Viejas Bisagras a las 21 en Tribus
El grupo llega a Tribus con todos los clásicos de La Renga, para vivir una auténtica Noche Renguera.
Cine infantil a las 15 en el Anfiteatro Municipal
En el marco del Mes de las Infancias, tendrá lugar una nueva fecha de Cine Infantil en el Anfiteatro Municipal. Se proyectará “La Canción del Mar”, de Tomm More.
