¿Qué hacer en Santa Fe?

Agenda cultural: un fin de semana para escuchar, jugar y celebrar

La ciudad reúne música, teatro y artes escénicas. Entre los destacados figuran los shows de Pedro Capó, Topa y la Blue Party, junto a la Orquesta Sinfónica, el Coro Polifónico y un concierto solidario en la Catedral Metropolitana.

Pedro Capó desembarca en Hub. Foto: Gentileza producción
 9:01
Por: 

Del viernes 5 al domingo 7 de septiembre, Santa Fe ofrece una agenda cargada de nombres que se ganaron un espacio propio y propuestas que cruzan generaciones.

La ciudad recibirá a Pedro Capó con su gira internacional, a Topa con dos funciones para toda la familia y a la Blue Party, que llega a esta capital con un notable line up.

La escena local también marcará el pulso del fin de semana. La Orquesta Sinfónica Provincial actuará con la dirección de Yeny Delgado y la pianista Lilia Salsano como solista.

El Coro Polifónico Provincial, a su vez, celebra con un programa dedicado a Palestrina y a Maurice Ravel, mientras que la Catedral Metropolitana será escenario de un concierto solidario con una reconocida flautista.

La programación suma la voz de Silvina Moreno en Hub, un estreno teatral en Valeri Montrul, la potencia urbana de Seven Kayne en Tribus y la relectura sinfónica de Música para Volar sobre la obra de Cerati.

A continuación, la agenda cultural completa de Santa Fe del 5 al 7 de septiembre, con horarios, espacios y propuestas.

Coro Polifónico Provincial. Foto: Gentileza producciónCoro Polifónico Provincial. Foto: Gentileza producción

Viernes 5 de septiembre

Silvina Moreno a las 21 en Hub

Luego de volver a los escenarios de Buenos Aires con fechas en La Tangente y en San Isidro, la cantante, multi instrumentista y compositora vuelve a Santa Fe para celebrar un encuentro íntimo con sus canciones.

Teatro en el Mercado a las 21 en el Mercado Progreso

Se presenta la obra "Las del gremio", que coniste en memorias oníricas de Salvadora Medina Onrubia, Alfonsina Storni y Emma Barrandeguy. Es una propuesta del grupo Indómitas.

Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial

El ensamble actuará en su décimo segundo concierto en lo que va del año. El podio estará ocupado por la maestra de origen cubano, Yeny Delgado, y contará con la participación, como solista, de la pianista Lilia Salsano.

"Las del gremio". Foto: Gentileza producción"Las del gremio". Foto: Gentileza producción

Changuitos a las 21 en Demos

Una noche especial para festejar el aniversario de Changuitos, con música en vivo y mucho sabor. Se presenta, además de Changuitos, Plinky’s Son.

Karina a las 21 en Lemon Arena (ex Island Corp)

Karina Jésica Tejeda conocida artísticamente como la "Princesita" o simplemente como Karina, es una cantante y compositora argentina. Después del show se sigue con djs invitados.

"Dónde hay un mango" a las 21 en Valeri Montrul

Recital de tangos, milongas y humor. Luciana Tourné, Ariel Micol, Juan Aneiros Monti, Eduardo Fessia.

Campa. Foto: Gentileza producciónCampa. Foto: Gentileza producción

Seven Kayne a las 18 en Tribus

Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025. Luego de consolidarse en la escena urbana con un sonido introspectivo y experimental, ahora lleva su música a otro nivel, explorando un universo más oscuro y ambicioso.

"Septiembre baila" a las 21 en el Foro Cultural UNL

Es una propuesta que se enmarca dentro del Ciclo Viernes de Escénicas. El viernes 5 se presentará la obra en proceso "Estados Alterados" del Grupo Res (Santa Fe), con dirección, concepto y producción de Sociedad Misterio.

Pam Mac Allister. Foto: Gentileza producciónPam Mac Allister. Foto: Gentileza producción

JohnnyBoy y The Outsiders a las 21 en Stanley

Es el proyecto solista del guitarrista santafesino Juan Manuel Díaz, además compositor y profesor particular de la ciudad de Santa Fe. La propuesta explora diferentes sonoridades y géneros sin imponer restricciones.

Festival de blues a las 21 en Tribus

El Ciclo Club de blues local presenta la 11 edición del Festival de Blues de Santa Fe, en un evento que contará los shows de The Polacos, Mujeres del Blues y Herederos del Blues.

Sábado 6 de septiembre

"Con espíritu Sandro" a las 21 en el Centro Cultural Provincial

Es el nombre del nuevo espectáculo que presentarán Los Ranser, que invita a recorrer el repertorio beat y romántico de la banda. Contará además con un bloque dedicado a la figura de Sandro, coincidiendo con el cumpleaños número 80 del Gitano y el aniversario de sus primeras grabaciones.

"Martina Chapanay" a las 21 en Valeri Montrul

Unipersonal que representa a Martina Chapanay una montonera huarpe del 1800 que luchó junto a Peñaloza, Facundo Quiroga. Es una puesta minimalista donde el cuerpo convoca al ritual de esta mujer indómita.

Los Ranser. Foto: Gentileza producciónLos Ranser. Foto: Gentileza producción

"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL

Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.

La Blue Party a las 22 en Hub

La fiesta más enérgica de Buenos Aires, llega a Santa Fe con este line up: La Cintia, Pam Mac Allister, Inda Jani y María Paz.

"Sí pero no" a las 21 en el Centro Cultural Roma

Es el nuevo show de Stand up de Ezequiel Campa. Después del éxito de "Cheto y Choto", que le valió el Premio Estrella de Mar 2021, llega este nuevo espectáculo con su estilo irreverente y caótico habitual.

Seven Kaye. Foto: Gentileza producciónSeven Kaye. Foto: Gentileza producción

Claudio Hechim y Nadia Hechim a las 21 en El Solar de las Artes

En esta ocasión estarán acompañados por Néstor Vallejos en guitarra y Fabián Pínnola en percusión y vientos. El repertorio será de música popular argentina, compositores latinoamericanos y canciones de autoría propia.

Cultura Frita a las 21 en Tribus

La actividad se adelanta como una “noche ricotera” para vivir de la mano de Cultura Frita.

Lixir de Rosas, Todas Las Anteriores & Cherry Wine a las 21 en Demos

Lixir de Rosas mezcla lo melancólico con la energía cruda del punk rock. Todas las Anteriores es rock psicodélico y kraut rock con influencias de The Velvet Underground, Can y Stereolab. Cherry Wine es una banda santafesina de garage rock.

Diego Topa. Foto: Gentileza producciónDiego Topa. Foto: Gentileza producción

Festival Río de Luna desde las 14 en camping Julio Migno

"Una fiesta para encontrarnos. Una plataforma para el arte independiente. Una resistencia colectiva. Porque creemos que la cultura no es estática y elitista, se construye entre todos", dicen los organizadores. Continúa el domingo.

Domingo 7 de septiembre

Pedro Capó a las 21 en Hub

Pedro Capó presentará en vivo su nuevo disco. Su paso por Santa Fe se enmarca dentro de su nueva gira "La Carretera Tour", que comenzó el 8 de febrero en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico con entradas agotadas.

"¿Estás ahí?" a las 20 en Valeri Montrul

Estreno teatral. Reuniendo los tres elementos característicos del teatro de Javier Daulte (amor, intriga y humor), es una historia de amor en la que las ausencias no significan que no haya presencias; y en la que los finales dan lugar a nuevos comienzos.

Música para volar. Foto: Gentileza producciónMúsica para volar. Foto: Gentileza producción

"Músicas fantásticas" a las 19 en el Teatro Municipal

El Coro Polifónico Provincial realizará el Concierto Aniversario de la temporada 2025. Es un homenaje al aniversario de nacimiento de dos personajes: el 500° aniversario del nacimiento de Palestrina, y el 150° de nacimiento de Maurice Ravel.

Banana Split y Ya Rompimos Silencio a las 21 en Tribus

Lo mejor del rock local llega a Tribus de la mano de los shows de Banana Split y Ya Rompimos Silencio.

Orquesta Sinfónica Provincial. Foto: Ministerio de Cultura de la ProvinciaOrquesta Sinfónica Provincial. Foto: Ministerio de Cultura de la Provincia

Topa a las 15 y a las 17 en Luz y Fuerza

Diego Topa, uno de los artistas emblemáticos y queridos por los chicos y sus familias realiza su gira con "Topa, es tiempo de jugar". El artista estará acompañado por dinosaurios, robots, el glamour de los 70 y un elenco de actores y bailarines.

Concierto solidario a las 17 en la Catedral Metropolitana

La flautista santafesina Cecilia Taher ofrecerá un concierto especial: además de escuchar a una intérprete con una trayectoria internacional, lo recaudado a través del bono contribución será destinado a la restauración del órgano histórico de la Catedral.

"Alcón de Drácula" a las 16 en El Birri

Es una sátira basada en la novela "Drácula" de Bram Stoker. Dirección, puesta en escena y producción: Sole Maglier. Actúan Lola Maglier, Juan Candioti, Nicolás Martinez, Micaela Vargas, Melanie Fabris y Juan Gottig.

Música para volar a las 21 en el Centro Cultural Provincial

Música para Volar interpreta la obra de Gustavo Cerati en clave sinfónica. El grupo, reconocido por sus versiones que combinan rock con arreglos originales para orquesta y coro, presenta un recorrido por la carrera del líder de Soda Stereo.

