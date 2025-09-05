¿Qué hacer en Santa Fe?

Agenda cultural: un fin de semana para escuchar, jugar y celebrar

La ciudad reúne música, teatro y artes escénicas. Entre los destacados figuran los shows de Pedro Capó, Topa y la Blue Party, junto a la Orquesta Sinfónica, el Coro Polifónico y un concierto solidario en la Catedral Metropolitana.