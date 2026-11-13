Una de las obras más emblemáticas de la historia del rock argentino tendrá una nueva interpretación en Santa Fe. El próximo sábado 21 de noviembre, a las 21, Santa Fe Rock Ensamble presentará La Biblia según Vox Dei, un espectáculo que propone recorrer de manera integral la creación del histórico grupo argentino, con una mirada propia y una sonoridad adaptada a las nuevas tecnologías.
Santa Fe Rock Ensamble presenta una versión integral de “La Biblia” de Vox Dei
Dei La agrupación santafesina interpretará el sábado 21 de noviembre una de las obras fundamentales del rock nacional. Marcelo González y el Flaco Ferrero adelantaron en una entrevista con El Litoral cómo será esta nueva lectura musical, que incluirá canciones que quedaron afuera de la versión original y una sonoridad renovada.
En diálogo con El Litoral, Marcelo González y el Flaco Ferrero, integrantes del proyecto, compartieron detalles de la preparación y el desafío artístico que implica llevar al escenario una obra que marcó a varias generaciones.
“Es una obra emblemática”, resumió uno de los músicos al explicar el compromiso asumido por el ensamble. También destacó que La Biblia, más allá de su dimensión religiosa, puede interpretarse como una obra literaria y artística en sí misma, a partir de la profundidad de sus textos y su propuesta musical.
Una reinterpretación de una obra fundamental del rock argentino
La propuesta de Santa Fe Rock Ensamble no busca reproducir de manera idéntica el disco original, sino ofrecer una lectura musical propia, respetando su esencia y sumando nuevos recursos de instrumentación y arreglos.
El espectáculo es el resultado de aproximadamente un año y medio a dos años de trabajo y reúne a seis músicos en escena. Uno de los aspectos centrales será la interpretación completa de la obra, incluso con dos canciones que habían quedado afuera de la versión original.
“Van a escuchar la obra completa”, adelantaron durante la entrevista. En ese recorrido, el público podrá encontrarse con pasajes menos conocidos, integrados a una propuesta que busca conservar la unidad conceptual del material.
La reinterpretación también tendrá particularidades en lo instrumental. Los músicos trabajaron sobre otra orquestación, con instrumentos y sonoridades diferentes a las de la grabación original. Entre las novedades se destaca la incorporación de un pedal steel guitar, un instrumento que se ejecuta sobre una estructura similar a una mesa y utiliza un slide para producir su característico sonido.
“Es una reinterpretación de la obra hasta desde lo sonoro”, explicaron, al señalar que la intención es proponer otro viaje musical sin perder de vista la identidad de la composición de Vox Dei.
Una puesta que respeta la narrativa de La Biblia
Otro de los objetivos del proyecto es que el espectáculo funcione como una experiencia musical integral y no como una sucesión de canciones independientes.
Por eso, los arreglos y la organización del repertorio fueron pensados para respetar el movimiento y la narrativa de la obra. “Que no sea solamente canción por canción, sino que respete un movimiento, una narrativa”, señalaron los integrantes de Santa Fe Rock Ensamble.
La iniciativa también tiene un componente generacional y afectivo: se trata de una obra que acompañó la formación musical de los integrantes del grupo y que ahora buscan compartir con el público santafesino desde una nueva perspectiva.
En ese sentido, destacaron que el proyecto representa un compromiso con la música que los formó y, al mismo tiempo, una oportunidad para demostrar que en la ciudad se pueden producir espectáculos musicales de calidad.
Cuándo y dónde ver La Biblia según Vox Dei en Santa Fe
La presentación de Santa Fe Rock Ensamble será el sábado 21 de noviembre, a las 21, en el Teatro Luz y Fuerza, ubicado en la ciudad de Santa Fe.
Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketway, donde también pueden consultarse los valores y las promociones vigentes.
Espectáculo: La Biblia según Vox Dei.
Artistas: Santa Fe Rock Ensamble.
Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.
Horario: 21.
Lugar: Teatro Luz y Fuerza, Santa Fe.
Entradas: Ticketway – La Biblia según Vox Dei.
Redes sociales: Santa Fe Rock Ensamble.
Los músicos invitaron al público a acercarse y disfrutar de una propuesta que recupera una pieza esencial del rock nacional, pero que también busca ofrecer una experiencia diferente a través de nuevos arreglos, instrumentos y una interpretación integral.