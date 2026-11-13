En el Teatro Luz y Fuerza

Santa Fe Rock Ensamble presenta una versión integral de “La Biblia” de Vox Dei

Dei La agrupación santafesina interpretará el sábado 21 de noviembre una de las obras fundamentales del rock nacional. Marcelo González y el Flaco Ferrero adelantaron en una entrevista con El Litoral cómo será esta nueva lectura musical, que incluirá canciones que quedaron afuera de la versión original y una sonoridad renovada.