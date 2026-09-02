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Homenaje a Ariel Ramírez

Valeria Marra y Rodrigo González presentan "Santafesino de veras"

El próximo viernes 4 de septiembre, coincidiendo con un nuevo aniversario del nacimiento del gran compositor santafesino, los artistas mostrarán su propia versión del clásico de la identidad provincial, en formato audiovisual y estará disponible en plataformas digitales.

El guitarrista, cantor y compositor recreíno sumó fuerzas con la pianista santafesina para acercarse a la obra de Ramírez desde una mirada actual. Foto: Gentileza producciónEl guitarrista, cantor y compositor recreíno sumó fuerzas con la pianista santafesina para acercarse a la obra de Ramírez desde una mirada actual. Foto: Gentileza producción
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El próximo viernes 4 de septiembre, coincidiendo con un nuevo aniversario del nacimiento del gran compositor santafesino Ariel Ramírez, la pianista Valeria Marra y el músico Rodrigo González presentarán una nueva versión de “Santafesino de veras”, una de las obras que expresa profundamente la identidad y el paisaje cultural de nuestra provincia.

La propuesta reúne piano, guitarra y voz, en una interpretación que busca acercarse a la obra de Ramírez desde una mirada actual, pero conservando el profundo respeto por su legado y por las raíces de la música argentina.

“Santafesino de veras”: El guitarrista, cantor y compositor recreíno Rodrigo González sumó fuerzas con la pianista santafesina Valeria Marra para acercarse a la obra de Ramírez desde una mirada actual.Con “Santafesino de veras”, Marra y González proponen volver a encontrarse con Ariel Ramírez desde Santa Fe. Foto: Gentileza producción

Encuentro

El proyecto nació del encuentro artístico entre Valeria Marra y Rodrigo González, dos músicos santafesinos vinculados a la interpretación y difusión de nuestra música popular.

La producción forma parte del trabajo que viene desarrollando Chamamé y Otras Yerbas, con el objetivo de generar y difundir contenidos que recuperen y pongan en valor a compositores, autores y expresiones culturales de Santa Fe.

La elección del 4 de septiembre no es casual. La fecha recuerda el nacimiento de Ariel Ramírez, ocurrido en Santa Fe en 1921, y propone celebrar su enorme aporte a la cultura argentina a través de una nueva producción realizada desde su propia tierra.

“Santafesino de veras” será presentado en formato audiovisual y estará disponible en plataformas digitales, acercando este homenaje a públicos de diferentes lugares.

“Santafesino de veras”: El guitarrista, cantor y compositor recreíno Rodrigo González sumó fuerzas con la pianista santafesina Valeria Marra para acercarse a la obra de Ramírez desde una mirada actual.González, productor al frente de Chamamé y Otras Yerbas, y Marra, integrante de proyectos y ensambles vinculados a la música popular argentina. Foto: Gentileza producción

Sobre los intérpretes

Valeria Marra es pianista santafesina, formada en la Escuela Provincial de Música Nº 9902 CREI y estudiante avanzada del Instituto Superior de Música. Su recorrido incluye además la Diplomatura en Música Argentina de la Universidad Nacional de San Martín y su participación en diferentes proyectos y ensambles vinculados a la música popular argentina.

Rodrigo González es músico, guitarrista, cantor, compositor y productor cultural de Recreo, Santa Fe. Su trayectoria está estrechamente vinculada al chamamé y a la música del Litoral, participando en escenarios y proyectos culturales de la provincia y del país.

Con “Santafesino de veras”, Marra y González proponen volver a encontrarse con Ariel Ramírez desde Santa Fe, celebrando a uno de los grandes nombres de nuestra música y reafirmando la vigencia de una obra que continúa atravesando generaciones.

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