Homenaje a Ariel Ramírez

Valeria Marra y Rodrigo González presentan "Santafesino de veras"

El próximo viernes 4 de septiembre, coincidiendo con un nuevo aniversario del nacimiento del gran compositor santafesino, los artistas mostrarán su propia versión del clásico de la identidad provincial, en formato audiovisual y estará disponible en plataformas digitales.