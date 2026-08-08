Estrena el 14 de agosto

"Segundo Cielo": una obra que entrelaza a Arlt, la memoria y los fantasmas de la inundación

Con texto y dirección de María Rosa Pfeiffer, la nueva producción teatral santafesina inspirada en el universo de Roberto Arlt y en la recordada puesta de “El jorobadito” del Equipo Llanura, la obra propone un viaje donde el amor, la muerte y el teatro dialogan con la memoria y el deseo de volver a vivir.