La escena teatral santafesina sumará una nueva propuesta con el estreno de “Segundo Cielo”, la obra escrita y dirigida por María Rosa Pfeiffer. Con un elenco integrado por Alejandrina Echarte, José Pablo Viso, Guillermina Volken, Juan Candioti y Roberto Francucci, la puesta invita al público a adentrarse en un universo poético donde el pasado y la ficción se funden para explorar las huellas de la memoria.
"Segundo Cielo": una obra que entrelaza a Arlt, la memoria y los fantasmas de la inundación
Con texto y dirección de María Rosa Pfeiffer, la nueva producción teatral santafesina inspirada en el universo de Roberto Arlt y en la recordada puesta de “El jorobadito” del Equipo Llanura, la obra propone un viaje donde el amor, la muerte y el teatro dialogan con la memoria y el deseo de volver a vivir.
El estreno será el viernes 14 de agosto a las 21, con nuevas funciones los viernes 21 y 28 de agosto, siempre en la Sala Cervantes de Casa España (Rivadavia 2871, Santa Fe).
Entre la vida y la ficción
“Segundo Cielo” se construye a partir de tres grandes ejes: el amor, la muerte y el teatro. La acción transcurre en una casa convertida en un extraño “no lugar”, marcada por las huellas de la inundación.
Allí, los personajes creados por Roberto Arlt conviven con fantasmas de personas reales en un ensayo que parece no tener final, atravesado por el olvido, el recuerdo y el profundo deseo de regresar a la vida.
Inspirada tanto en la obra del escritor argentino como en la mítica puesta de “El jorobadito” realizada por el Equipo Llanura, María Rosa Pfeiffer propone un dispositivo escénico donde los actores transitan permanentemente entre distintas capas de realidad: la ficción arltiana, los recuerdos de aquello que fue, las posibilidades de lo que pudo haber sucedido y las preguntas sobre aquello que todavía puede ocurrir.
El espíritu de Arlt en Santa Fe
Uno de los motores de la obra es recuperar la mirada singular de Roberto Arlt sobre el mundo. Esa forma de atravesar las apariencias, de cuestionar los valores establecidos y de sumergirse en el misterio de la condición humana impregna toda la propuesta.
En “Segundo Cielo”, ese universo se traslada a un paisaje profundamente santafesino, aunque con resonancias universales. La obra reflexiona sobre cómo los destinos se cruzan, cómo los sueños sobreviven al paso del tiempo y de qué manera el lugar donde vivimos termina moldeando nuestra identidad.
La puesta también indaga sobre la distancia, la memoria y el peso del tiempo, elementos que atraviesan tanto las historias individuales como las colectivas.
Equipo artístico
La propuesta cuenta además con música original de Elina Goldsack, quien también realizó la composición y musicalización de la banda sonora, con la participación de Julia Torres en la voz de “Perfidia” y Francisco Torres en guitarra, grabación y mezcla.
La iluminación es de Sergio Robinet, mientras que el diseño visual y del espacio escénico contó con la colaboración de Raquel Minetti y Salvador Ramayo. La asistencia de dirección y el trabajo de prensa y redes sociales están a cargo de Agustina Gudiño.
Funciones y entradas
Las entradas anticipadas pueden reservarse por WhatsApp al 342 4685318, mientras que también habrá localidades disponibles en boletería, sujeta a disponibilidad, desde dos horas antes de cada función.
Quienes deseen conocer más sobre la producción y seguir sus novedades pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram: @segundocielo.obra.