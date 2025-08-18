Séptima edición

Una semana para celebrar la tradición y el futuro del arpa

Del 24 al 29 de agosto, la Academia Internacional de Arpa de Argentina será nuevamente el punto de encuentro para instrumentistas de toda la región y del mundo. La iniciativa gestada por Marcela Méndez hoy redobla sus esfuerzos, con masterclasses, charlas, seminarios, conciertos abiertos a la comunidad, y un homenaje al arpista español Nicanor Zabaleta.