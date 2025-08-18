Una semana para celebrar la tradición y el futuro del arpa

Del 24 al 29 de agosto, Santa Fe capital será nuevamente el punto de encuentro para arpistas de toda la región y del mundo. La 7ª Academia Internacional de Arpa de Argentina, organizada por la Asociación Civil Amigos del Arpa, reunirá a maestros, estudiantes y amantes del instrumento en un espacio de formación, intercambio y celebración que ya se ha consolidado como un acontecimiento de referencia en el calendario musical del litoral argentino.
Un proyecto que crece en Santa Fe
La Academia nació con el propósito de acompañar a jóvenes intérpretes en su formación, estimular el vínculo de niños y adolescentes con la música y abrir caminos a profesionales en desarrollo. En cada edición, las actividades pedagógicas y artísticas buscan también fortalecer la identidad cultural de la región y consolidar al arpa como parte del entramado musical local.
Que la sede sea Santa Fe capital no es un detalle menor. Allí funcionan las dos únicas instituciones públicas del país donde se enseña arpa en el nivel inicial y medio: la Escuela Provincial de Música N.º 9.901 “Orquesta de Niños y Juvenil”, con la cátedra a cargo de Valentina Venturini Masat y Florencia Arizpe David; y el Liceo Municipal “Antonio Fuentes del Arco”, actual sede de la Academia, donde dicta la cátedra la profesora María Victoria Cozzi. Todas ellas formadas bajo la guía de Marcela Méndez (impulsora de la Academia), arpista entrerriana y docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, institución que alberga la única cátedra de arpa de grado de la región.
De este modo, el encuentro no solo ofrece un espacio de excelencia para la formación, sino que también se articula con un tejido académico y cultural que viene sosteniendo al arpa como instrumento vivo en el Litoral.
Un homenaje a Nicanor Zabaleta
La edición 2025 tendrá un eje temático especial: el homenaje al legendario arpista español Nicanor Zabaleta, figura clave para la expansión del arpa en América Latina. A través de conferencias, ponencias y conciertos, se repasará su legado y su influencia en distintas etapas y países, desde su período previo a su llegada al continente, hasta su paso por Argentina y México.
El análisis de su obra y su impacto estará a cargo de especialistas como el Dr. Edmundo Camacho Jurado (México), investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Sorbonne Université, junto a la propia Marcela Méndez, quien profundizará en el vínculo de Zabaleta con Argentina.
Maestros invitados
Gracias al apoyo de Ibermúsicas y de organismos nacionales como el Instituto Nacional de la Música, la Academia contará este año con invitados internacionales de gran trayectoria:
Emmanuel Padilla Holguín (México), destacado solista y docente, encargado de dictar varias de las clases magistrales y de inaugurar el ciclo con un concierto dedicado a Nicanor Zabaleta.
Edmundo Camacho Jurado (México), doctor en musicología, investigador y conferencista, que abordará la figura de Zabaleta desde distintas perspectivas históricas y culturales.
Cecilia Pacheco (Brasil), arpista reconocida por su versatilidad, que además de recitales ofrecerá una charla sobre la salud mental en los músicos, tema de enorme relevancia en la actualidad.
A ellos se suman las y los docentes locales que sostienen este proyecto desde sus inicios, garantizando así un diálogo entre experiencias internacionales y el trabajo cotidiano en Argentina.
Programa: seis días de música, investigación y formación
El cronograma de la 7ª Academia propone una inmersión completa en el mundo del arpa. Clases magistrales, seminarios de investigación, charlas temáticas, mesas de discusión y conciertos abiertos al público conforman una semana intensa.
Domingo 24 de agosto: Concierto de apertura (homenaje a Nicanor Zabaleta) en la Biblioteca Gálvez del Foro Universitario de la UNL(9 de Julio 2154) , a cargo de Emmanuel Padilla Holguín, con comentarios de Edmundo Camacho Jurado. A las 18.30, con entrada libre y gratuita.
Lunes 25: Masterclasses de Marcela Méndez y Padilla Holguín; ponencia sobre Zabaleta en su período preamericano; recital de Cecilia Pacheco.
Martes 26: Seminario de investigación (Camacho Jurado), clases magistrales y recital compartido por Florencia Arizpe (Argentina) y Alexander David Da Silva (Paraguay).
Miércoles 27: Jornada de estudio con charlas, clases y la mesa de discusión “Sonidos con Historia: El Impacto de la Investigación Musicológica en la Interpretación Instrumental”, que reunirá a los maestros invitados.
Jueves 28: Charla sobre salud mental para músicos (Pacheco), ponencia de Camacho Jurado sobre Zabaleta en México y recital de jóvenes talentos santafesinos, ganadores de concursos internacionales como el Concurso Elena Carfi 2023 (Caleb Rodríguez, Josefina González Portier y Lucila Morales Cozzi) y el Galardón Joven 2024 del Programa Iberorquestas Juveniles (Juana Moreno).
Viernes 29: Conclusiones colectivas sobre la trascendencia de Zabaleta en América Latina y concierto de cierre con entrega de certificados.
Todas las actividades pedagógicas se desarrollarán en el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco (Dique II, Puerto de Santa Fe), institución que se convierte por unos días en un auténtico centro internacional de formación en arpa.
Espacios abiertos a la comunidad
Más allá de la formación específica para estudiantes, la Academia también busca acercar la riqueza del instrumento al público general. Por eso, los recitales de apertura, de los maestros invitados, de los jóvenes intérpretes y el concierto de clausura serán abiertos y gratuitos, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de disfrutar de un repertorio variado y de alta calidad.
Una cita que trasciende fronteras
En solo siete ediciones, la Academia Internacional de Arpa de Argentina ha logrado tejer un entramado cultural que trasciende fronteras. Reúne a maestros de reconocimiento mundial, impulsa a jóvenes talentos y coloca a Santa Fe en el mapa internacional de la música académica.
Este año, la cita promete ser un nuevo hito en la consolidación del arpa como instrumento de identidad, creación y proyección internacional.
