La música popular argentina vuelve a tener una gran cita en Santa Fe con la llegada de Sergio Galleguillo junto a Los Cordiales, quienes se presentarán el próximo 24 de mayo en Lemon Arena para vivir una noche cargada de folclore, fiesta y tradición. Un encuentro pensado para celebrar la música y la esencia de la chaya riojana en un show único.
Hay chaya en Santa Fe con Sergio Galleguillo y Los Cordiales
Con una puesta en escena pensada para disfrutar de principio a fin, el público podrá vivir una noche donde no faltarán los grandes clásicos, el espíritu festivo y toda la energía característica de cada presentación del artista riojano.
Reconocido como uno de los máximos referentes del folclore festivo argentino, Sergio Galleguillo continúa llevando su música a distintos escenarios del país, manteniendo viva la tradición de la chaya y conectando generaciones a través de canciones que ya forman parte de la cultura popular.
El próximo 24 de mayo, el artista llegará a Lemon Arena (Ruta 168 Santa Fe, Santa Fe) acompañado por Los Cordiales, en una propuesta que promete combinar música en vivo, emoción y una verdadera celebración popular. Las entradas, tanto generales como VIP (ubicación preferencial planta alta con sillas) pueden adquirirse en https://plateavip.com.ar.
El evento se perfila como una de las grandes fechas folclóricas del mes en la ciudad, convocando tanto a seguidores históricos del género como a nuevas generaciones que encuentran en estas canciones una forma de encuentro y celebración.
Con una puesta en escena pensada para disfrutar de principio a fin, el público podrá vivir una noche donde no faltarán los grandes clásicos, el espíritu festivo y toda la energía característica de cada presentación de Galleguillo.
La expectativa crece en Santa Fe ante un espectáculo que invita a reencontrarse con las raíces, la música y la alegría compartida, en una noche que promete quedar en el recuerdo de todos los presentes.