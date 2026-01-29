Expansión internacional

iQiyi desata la guerra de las series chinas en la televisión argentina

En el marco de la expansión de contenidos asiáticos en la Argentina, “el Netflix chino” firmó una alianza con Perfil Network, que contempla la emisión de “El olivo blanco” y otros dramas a través de Net TV y Caras TV, y un convenio con Grupo Octubre para la emisión de “Corazones destinados” por Canal 9, con posibilidades de extensión a futuros contenidos.