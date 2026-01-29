iQiyi desata la guerra de las series chinas en la televisión argentina

La televisión argentina suma nuevas propuestas internacionales con la llegada de destacadas series chinas, un fenómeno que conquista audiencias en todo el mundo. Hace pocos días se estrenó “El olivo blanco”, que se emite por Net TV los sábados a las 13, y “Corazones destinados”, que se transmite de lunes a viernes a las 23 por Canal 9.
Ambas producciones desembarcan en la pantalla local de la mano de iQiyi, la principal plataforma asiática de series y películas, reconocida a nivel global como “el Netflix chino”. Estos estrenos marcan un nuevo hito en la expansión de los contenidos asiáticos en la Argentina y consolida una tendencia creciente entre las audiencias locales, cada vez más interesadas en los dramas y formatos provenientes de Asia.
La llegada de estas series se da en el marco de una alianza estratégica entre iQiyi y Perfil Network, que contempla la emisión de “El olivo blanco” y otros dramas de la plataforma que se develarán pronto a través de Net TV y Caras TV. Asimismo, iQiyi firmó un convenio con Grupo Octubre para la emisión de “Corazones destinados” por Canal 9, con posibilidades de extensión a nuevos contenidos en el futuro.
Este movimiento se inscribe en un contexto clave para la compañía: iQiyi comenzó a operar oficialmente en la Argentina en 2025, posicionándose como punta de lanza de su estrategia para ampliar su participación en el mercado de América Latina. La empresa, que cotiza en la bolsa del Nasdaq en Estados Unidos, cuenta con más de 500 millones de usuarios en el mundo y supera los 100 millones de suscriptores pagos. Su principal mercado se concentra en China, Corea, Japón, India y el sudeste asiático, aunque en los últimos años viene creciendo de manera acelerada en Europa y Norteamérica.
Nicolás Lin, Country Manager de iQiyi en Argentina señala: “Nuestra propuesta de contenidos está generando un gran interés. Hay una demanda muy fuerte de los contenidos asiáticos que nosotros tenemos: dramas, novelas BL y GL (Boy Love y Girl Love), películas históricas, documentales y programas de entretenimiento. iQiyi tiene algo para todos los gustos”. En ese sentido, Nicolás Lin describe el trabajo realizado de esta manera “hicimos un arribo paulatino en el mercado argentino, pero sabiendo que tenemos una base amplia de espectadores, sobre todo entre adolescentes y mujeres de todas las edades. Además, las personas pueden ver gratis muchas series y otras producciones en la aplicación, lo que nos hace muy competitivos”.
Sobre el valor de los convenios realizados, Sebastián Beltrami, CEO de los canales de televisión de Perfil Network expresa: “Estamos orgullosos de ser los primeros en abrir la pantalla argentina a las series de China y tenemos otras acciones para lo que sigue junto con iQiyi que serán hitos de la televisión porque no se hicieron nunca antes”.
En el marco del desarrollo de la compañía china en Argentina, durante el mes de diciembre visitó el país Leo Geng, Vicepresidente de iQiyi, quien mantuvo reuniones con Grupo Octubre, Perfil Network y otras empresas de gran envergadura. iQiyi se destaca además por ser una de las empresas más avanzadas del sector en el desarrollo de inteligencia artificial y activos digitales aplicados al entretenimiento, así como por su reconocida producción de mini dramas verticales, una tendencia ampliamente instalada en Asia que comienza a ganar terreno en Occidente a través de los dispositivos móviles.
Sobre “El olivo blanco”
Sábados a las 13 por Net TV
“El olivo blanco” (2025) es un drama romántico y militar protagonizado por Chen Zheyuan y Liang Jie, basado en la novela homónima de Jiu Yuexi. La historia sigue a Song Ran, una periodista que, en medio de un conflicto armado en el país, es rescatada por Li Zan, un ingeniero de explosivos. Unidos por ideales, valentía y un profundo sentido de justicia, nace entre ellos un amor que se ve truncado por una tragedia. Pero el destino los reúne nuevamente, dándoles la oportunidad de sanar heridas y renacer, como las semillas del olivo blanco que plantan juntos.
Sobre “Corazones destinados”
Lunes a viernes a las 23 por Canal 9
“Corazones destinados” (2025) es un drama romántico de época dirigido por Chu Yui Pan (alias “Grammy”) y protagonizado por Li Qin y Chen Zheyuan. Ambientada en un escenario de guerras y conspiraciones, la historia comienza cuando Fu Yixiao, una heroica arquera en batalla, cambia el destino de dos reinos tras herir al príncipe Feng Suige. Un accidente le provoca la pérdida de memoria y, al ser rescatada, vuelve a encontrarse con quien fuera su enemigo. Obligados a aliarse para sobrevivir entre persecuciones e intrigas, ambos descubren un amor que florece en medio del odio, la traición y un destino que buscan desafiar juntos.