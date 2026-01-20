"Corazones destinados": la industria cultural china irrumpió en el prime time argentino
La telenovela histórica estrenada por El Nueve no solo apuesta por una historia de amor atravesada por la guerra, sino que marca una nueva era en el vínculo con la potencia emergente asiática: a través de las producciones audiovisuales.
Dos para enamorarse: Li Qin como Fu Yixiao, la célebre “arquera de rojo” que pierde la memoria, y Chen Zheyuan como el príncipe rival Feng Suige. Foto: Gentileza iQiyi
Desde el lunes 19 de enero, El Nueve dio un paso poco habitual en la grilla de la TV abierta argentina: incorporó a su horario central nocturno “Corazones destinados”, una producción china de 38 capítulos que combina romance, intrigas políticas y acción bélica. Emitida de lunes a viernes a las 23, la ficción llega tras un exitoso recorrido por el streaming (originalmente en la plataforma china internacional iQiyi, que también ha desembarcado en la Argentina) y se convierte en un hito cultural al ser una de las primeras series chinas en ocupar un espacio de relevancia en un canal abierto nacional.
Entre la guerra y el amor prohibido
Ambientada en el ficticio Reino de Jinxiu, la historia se sitúa en un momento crítico: la decisiva batalla de Pingling, que amenaza con sellar la derrota del reino. Allí emerge Fu Yixiao, la célebre “arquera de rojo”, quien altera el curso del enfrentamiento al disparar una flecha que impacta en el príncipe mayor del reino enemigo de Susha, Feng Suige.
El giro dramático se profundiza cuando Yixiao cae desde un acantilado, sobrevive milagrosamente y pierde la memoria. Rescatada por la familia Ling -un clan de médicos de la Villa Justa-, vuelve a cruzarse de manera inesperada con su antiguo enemigo. Suige, que ha sobrevivido al ataque pero ahora es perseguido por conspiradores de su propio bando, decide no matarla y utilizarla como pieza clave para desenmascarar la traición que lo rodea.
Lo que sigue es una alianza marcada por la desconfianza, el resentimiento y el deseo: dos enemigos mortales obligados a cooperar para sobrevivir en la turbulenta ciudad de Yujing, mientras un amor secreto comienza a florecer en medio de la tragedia.
Un fenómeno global
“Corazones destinados” se estrenó originalmente en octubre de 2025 en la plataforma iQIYI, donde rápidamente se volvió viral y lideró rankings en más de una decena de regiones, alcanzando incluso el primer puesto en Norteamérica y el Sudeste Asiático. Con una puntuación destacada en sitios especializados como MyDramaList (8,7 sobre 10), la serie consolidó a sus protagonistas, Li Qin y Chen Zheyuan (conocidos por las audiencias internacionales por “Princess Agents” y “Hidden Love”, respectivamente), como figuras reconocidas del drama histórico chino.
Su llegada a la pantalla de El Nueve responde a un fenómeno más amplio: el crecimiento sostenido del consumo de producciones asiáticas en Occidente, impulsado primero por los K-dramas y, más recientemente, por series chinas que combinan épica histórica, artes marciales y conflictos morales, dentro del género conocido como “wuxia”.
Cruzar fronteras
Más allá de su trama, el estreno de “Corazones destinados” puede leerse como un movimiento estratégico de la industria cultural china, que busca ampliar su presencia en mercados internacionales y competir con otras potencias audiovisuales. En Argentina, el antecedente más cercano fue la emisión de “Nirvana in Fire” en 2019 por América (también histórica, ambientada en el siglo VI), aunque en un contexto en el que el público aún no estaba tan familiarizado con el entretenimiento asiático.
Hoy el escenario es distinto. Las plataformas de streaming formaron nuevas audiencias, especialmente jóvenes, abiertas a narrativas, estéticas y ritmos ajenos a la tradición local. El salto de estas ficciones a la televisión abierta señala un cambio de paradigma: la diversificación de contenidos frente al desgaste de las telenovelas locales y la saturación de producciones turcas que dominaron la última década.
Puente intercultural en construcción
La emisión de “Corazones destinados” no está exenta de desafíos. Las barreras culturales, la calidad del doblaje y la adaptación de códigos narrativos serán claves para su recepción. Sin embargo, también abre una oportunidad inédita: ampliar el horizonte cultural del público argentino y consolidar un puente audiovisual entre China y América Latina.
Si la apuesta de El Nueve logra buenos niveles de audiencia, podría incentivar a otros canales a explorar este camino e incluso sentar las bases para futuras coproducciones. Por ahora, “Corazones destinados” ya cumplió un objetivo central: instalar en el prime time argentino una historia que, entre flechas, conspiraciones y amores imposibles, da cuenta de un nuevo mapa global del entretenimiento.