Vanda Krai vuelve con She Loves 90s para recordar un tiempo dorado
La artista “eurolatina” se pone nuevamente al frente de este proyecto que homenajea a las más destacadas voces femeninas de los 90. Será su único concierto en la ciudad, con invitadas y registro audiovisual, en Tribus Club de Arte. De esta propuesta y de su carrera como cantautora habló con El Litoral.
Durante el show, Vanda se reencuentra con canciones de Alanis Morrisette, Tori Amos y Dolores O’Riordan (vocalista de The Cranberries), tres referentes para su propio camino creativo. Foto: Gentileza producción
La cantautora eslovaca Vandra Krai (Krajcovicova en la partida de nacimiento expedida en Nitra, en la por entonces Checoslovaquia) regresa a su segundo pago chico, Santa Fe, de la mano de su proyecto She Loves 90s: un show de covers dedicado a rendir homenaje a las mejores voces del pop-rock femenino internacional de la década de los 90.
En dos horas recorrerá los éxitos más grandes de artistas que marcaron la adolescencia de más de una generación, como Alanis Morissette, The Cranberries, No Doubt, Garbage, The Cardigans, 4 Non Blondes, Roxette, Shania Twain, Blondie y muchas más. Un viaje sonoro y visual preparado especialmente para el domingo 2 de noviembre desde las 20 en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), en el que será su único del 2025 en Santa Fe. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
El Litoral aprovechó para conversar con Vanda sobre su vuelta, la propuesta del concierto y su proyecto como solista compositora.
Reencuentro
-Volvés a Santa Fe después de mucho tiempo, y volvés con este show de She Loves 90s. ¿Qué sensaciones te está generando esta vuelta?
-Sí, estuve bastante tiempo en México los últimos diez meses, pero ahora estoy de vuelta en Argentina. La última vez que tocamos fue hace un año, y este va a ser el único show que vamos a hacer este año en Santa Fe.
Con el repertorio un poquito renovado, también con cantantes invitadas como Irene Marchi, Selene Rozycki, Tina Rouge, y algunas otras chicas se van a sumar. Es un show muy completo, va a ser muy lindo; se va a filmar también; estamos muy emocionados por poder tocar en Tribus después de un año.
-¿Cómo fue elegir el repertorio para este show?
-Son todos hits de artistas mujeres y de bandas con líderes mujeres de la época de los 90. Son artistas muy variadas con hits súper conocidos, agregamos algunos nuevos. Me gusta hacer una mezcla: entre canciones más rockeras meter temas más acústicos, temas más pop, por ejemplo Roxette. Está pensado para que todos encuentren lo suyo en el repertorio: no es solamente un estilo, sino que es pop-rock, hay una variedad de canciones y de estilos.
Esta vez vamos a tocar 23 canciones, que es un montón, va a ser un show de dos horas. Va a haber de todo: armé un repertorio pensando en variedad artística y variedad de estilos y de artistas.
Vanda junto a Wenceslao Rozycki en guitarra, Fernando Piedrabuena en batería y Tina Rouge en coros (la banda se completa con Coqui Rinaldi en bajo y Agustín López en la otra guitarra). Foto: Gentileza producción
Aquellas voces
-En el público se junta gente que creció con esas canciones y gente más joven que las conoció después. ¿Por qué pensás que funcionan tan bien y que son tan vigentes?
-Nuestro público está entre los 35 y los 45/50 años; pero tenemos mucho público (por suerte) que es gente joven, de 20 años o incluso menos a veces; que están descubriendo esta música. Quizás no sienten esa misma nostalgia que otro tipo de público, pero se sienten muy identificados y representados por estos temas. Eso es muy lindo.
-Recién hablabas de estas mujeres muy emblemáticas, solistas o cabezas de banda. ¿Hay alguna que digas: “Cuando yo empecé escuchaba tal artista y ahora estoy haciendo una canción suya”?
-Sí, seguro. Diría Alanis Morrisette, porque es una de mis mayores influencias. También Tori Amos: no hacemos mucho de ella, hacemos una canción, porque no es tan conocida masivamente; pero fue una de las que más me influyó en mi infancia y en mi adolescencia para yo misma componer canciones. Y destacaría a Dolores O’Riordan de The Cranberries, que también la estuve escuchando toda mi juventud. Creo que estas tres son muy quizás influyentes para mi propia composición.
En la ruta
-¿Quiénes van a ser los músicos en este show? En México te acompañaron otros músicos en She Loves 90s.
-Vamos a tener a los músicos que me acompañan en mis proyectos. En batería va a estar Fernando Piedrabuena; en bajo va a estar Coqui Rinaldi. que una chica (risas). En las guitarras van a estar Wenceslao Rozycki y Agustín Torres; yo como cantante, y Tina Rouge como corista para todo el show, así que va a ser increíble.
Obviamente el show va a tener visuales, hacemos cambio de vestuario: la propuesta del show no es solamente un reci sino una experiencia visual para la gente.
-¿Van a estar tocando fuera de santa Fe?
-Hicimos un show en Mendoza el 10 de octubre; este viernes (por el pasado 24) tocamos en Cariló, en un bar que se llama Templeton. Después hacemos el show en Santa Fe, el 2 de noviembre, y seguimos el 7 de noviembre en San Carlos Centro y el 8 en Paraná.
Camino propio
.¿Cómo está tu carrera solista?
-Estamos bien (risas). Estamos haciendo un nuevo disco: es la primera vez en mi vida que me animé a producir el disco entero. Así que soy la productora musical y eso me tiene muy feliz, muy contenta, que me animé a hacer eso.
Es un disco de siete canciones; en este momento se están mezclando las canciones, así que todavía no está muy previsto; pero ya para el año que viene, aunque no tenemos fecha de lanzamiento, seguro que sale con videoclips.
Es un disco conceptual, se llama “Canciones rescatadas”: son siete canciones que “rescaté”; son canciones muy viejas de mi pasado, algunas tienen más de 20 años, o 25. Las rescaté porque nunca fueron grabadas: las produje, así que toda esa producción es súper nueva, aunque hace referencia a mi adolescencia.
Esta va a ser la primera parte; después, como parte dos del proyecto, va a salir otra tanda de canciones que se llama “Canciones que rescatan”: son canciones nuevas que vienen a “rescatarme” como artista.
Ese es el concepto, entre el pasado y el presente/futuro. Es un proyecto grande que estuve craneando mucho tiempo. Ahora está en esa fase de finalización de la mezcla, y el año que viene arrancamos con la promoción, las campañas, las redes.
