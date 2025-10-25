El domingo 2 de noviembre

Vanda Krai vuelve con She Loves 90s para recordar un tiempo dorado

La artista “eurolatina” se pone nuevamente al frente de este proyecto que homenajea a las más destacadas voces femeninas de los 90. Será su único concierto en la ciudad, con invitadas y registro audiovisual, en Tribus Club de Arte. De esta propuesta y de su carrera como cantautora habló con El Litoral.