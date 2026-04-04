En el Movistar Arena

Alejo Igoa comenzó la serie de siete funciones de su show en vivo

En un emocionante universo de juegos, baile, acrobacias y sorpresas, la propuesta cuenta con más de 30 artistas en escena. Buenos Aires disfrutó de las primeras tres de siete funciones a sala llena, que seguirán a doble función este fin de semana. Recientemente Alejo recibió la placa de Diamante Rojo por superar los 100 millones de suscriptores en la plataforma.