Llegó el momento: el Movistar Arena se transformó por completo, el espacio que conocemos se volvió un inmenso set del Show de Alejo Igoa, y eso significa únicamente carcajadas y diversión.
Alejo Igoa comenzó la serie de siete funciones de su show en vivo
En un emocionante universo de juegos, baile, acrobacias y sorpresas, la propuesta cuenta con más de 30 artistas en escena. Buenos Aires disfrutó de las primeras tres de siete funciones a sala llena, que seguirán a doble función este fin de semana. Recientemente Alejo recibió la placa de Diamante Rojo por superar los 100 millones de suscriptores en la plataforma.
Una multitud llegó desde temprano al recinto de Villa Crespo y las caritas de absoluta felicidad de miles de chicos daban cuenta de estar viviendo algo muy esperado. Un público de varias generaciones con la misión de ser parte de un momento único que traspasa la pantalla y conecta por primera vez en vivo, bien cerca de estos queridos “amigos” de YouTube.
Con una puesta inmersiva espectacular especialmente pensada para estas presentaciones, con un trabajo preciso en cada detalle de la escenografía, visuales y elementos de los espacios montados, el Show de Alejo Igoa superó todo lo soñado. Colores, texturas, miles de formas dando vida a juegos, retos, desafíos y una gran fiesta con la participación y complicidad del público.
Más de 30 artistas en escena entre acróbatas, bailarines, actores, y una mega producción que involucra a más de 100 personas, hacen posible un show de alto nivel que brilla con sketches, baile, acrobacias, juegos y muchas sorpresas que mantienen al público interactuando y ovacionando en todo momento.
Alejo tiene algo especial, algo que impacta de lleno en la gente, y lo sembrado durante tantos años de entrar en los hogares alrededor del globo, desde sus primeros videos caseros a los despliegues desopilantes en grandes sets de filmación, lo convierte en el ídolo de muchos chicos y hace que queramos seguir siendo parte del mundo mágico que nos propone.
Desde que anunció su llegada al Movistar Arena, no paró de arrasar en ventas en cuestión de horas hasta marcar un brillante hito de siete arenas. Las últimas entradas para poder disfrutar de este show para toda la familia se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago y tres cuotas sin interés en Tarjetas de Débito Naranja X.
Recorrido
Alejo Igoa no es sólo el youtuber más visto de Latinoamérica, sino el creador de contenidos que más ha impactado, evolucionado y crecido en los últimos años. Superándose en su manera de inventar, proyectar, y borrar los límites ha consolidado un lazo muy sólido con sus leales seguidores, aumentando día a día su llegada mundial.
Solo en 2025 Alejo Igoa sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast. Este insuperable creador de contenidos argentino sigue sorprendiendo, arrasando con los récords y siendo elegido por la gente al momento de sumergirse en el infinito universo de YouTube.
Decidido por completo a forjar un camino de éxito, completamente abocado a todos los detalles que implican sus creaciones, buscando la perfección y la superación constante, Alejo es un apasionado de lo que hace, y no deja de soñar e imaginar nuevos horizontes.
Alejo Igoa comenzó su canal de YouTube en 2014, y su contenido suele incluir vlogs, retos y videos creativos pensados para un público joven y familiar.
En el año 2023 alcanzó los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, convirtiéndose en el primer youtuber argentino en conseguir este hito. Además, fue distinguido con el premio a “Líder Digital del año” en la terna más importante de los Elliot’s Awards, entrega realizada en la Ciudad de México, un reconocimiento a los líderes digitales de habla hispana que, mediante su talento, esfuerzo, originalidad e impacto están generando material altamente relevante en las redes sociales.
En los últimos años ha logrado más hitos importantes: ha ganado premios como Mejor Youtuber del Año en los Premios Martín Fierro Digital y, a finales de 2025, superó los 100 millones de suscriptores, convirtiéndose en el primer creador de contenido en español en alcanzar esa cifra, recibiendo la Placa de Diamante Rojo, la máxima distinción que otorga YouTube. Hasta ahora, solo un puñado de cuentas internacionales lo habían conseguido, entre ellas PewDiePie, MrBeast, T-Series, Cocomelon, Like Nastya, Vlad and Niki, SET India y WWE, logrando un paso que cambia el mapa virtual mundial.
Su estilo cercano y dinámico, junto con una fuerte conexión con su comunidad, lo posicionan como uno de los influencers argentinos con mayor impacto global en la plataforma. Su creatividad, espontaneidad y originalidad son clave en su éxito, que sigue inspirado por el amor y la ocurrencia de su familia y amigos.