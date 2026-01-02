Skamas: rumbo a los 20 años

Uno de las agrupaciones claves del ska santafesino comienza su año redondo compartiendo show con Rompiendo Espejos (tributo a Callejeros) en Tribus Club de Arte, con nuevo single y registro en vivo. El bajista Federico Gervasoni repasó junto a El Litoral este momento de nuevo vigor y ganas de celebrar.
Skamas: “En vivo en La Moreno” registra cuatro canciones del show por el 18° aniversario: “No me di cuenta”, “C’est la vie”, “El campeón” y “Sube la moral”; la idea es sumar más temas en formato sólo audio. Foto: Captura de pantalla
El sábado 10 de enero, desde las 21, Rompiendo Espejos brindará su primer show del año en Santa Fe junto a Skamas como invitados, en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). El tributo a Callejeros compartirá escenario con la banda referente del ska local, que este año cumplirá dos décadas en los escenarios. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Skamas llega con nuevo single, “Tocando madera”, y reciente lanzamiento audiovisual, “En vivo en La Moreno”. En diálogo con El Litoral, el bajista Federico Gervasoni (parte de la formación que integran Javier Cocco en voz, Estanislao Vebra y Enrique Barbero en guitarras, Mariano Chiani en batería, Nicolás Frabotta en trompeta, Franco Giardino y Maximiliano Herrlein en saxos, Guillermo Almirón en trombón y Andrés Procchietto en percusión) repasó este momento clave en la historia del grupo.
Reactivación
-“Tocando madera” acaba de salir en las plataformas. ¿Qué representa en el momento actual de Skamas esta canción nueva?
-En este momento representa, por decirlo de una manera, poner en marcha la rueda otra vez. Si bien nunca detuvimos el proyecto (estuvimos siempre activos estos casi 20 años, que cumplimos el año que viene), de alguna manera nos quedó un impasse entre el último material que habíamos sacado y este single que es “Tocando madera”. Porque hicimos distintas exploraciones, apuntamos los cañones a distintas cosas que no terminaron de convencernos.
No sé si se perdió tiempo en el camino, pero quedamos medio trabados con material nuevo. Y este single, cuando más o menos lo teníamos caliente, nos enfocamos en sacarlo y pudimos lograr resolverlo con gente de acá de Santa Fe. En su momento hicimos otras excursiones afuera, en Rosario y Buenos Aires; había alguna alternativa, de hecho en un momento casi señamos un estudio en Córdoba.
Pero hicimos una apuesta: hablamos con el “Enano” (Agustín) Ramo, que tiene la sala y el estudio acá (Brain Damage); para lo que estamos haciendo ahora, y la forma de grabar, nos sirvió un montón. Quedamos muy contentos con el material que sacamos. Después se produjeron voces con gente de acá, lo centramos acá en Santa Fe. Hay muy buenas cosas, buenos artistas y buenas cabezas en todo esto.
Queríamos sacar este tema para cortar esta racha de no tener nada nuevo. Habíamos hecho una grabación en vivo (que sacamos no hace mucho) en La Moreno: hicimos cuatro temas en video, y después los audios queremos subirlos cuando se pueda, para completar más ese show que hicimos.
Pero no había nada nuevo. Entonces, la idea era: “Listo, saquemos algo nuevo”. Teníamos tres, cuatro temas dando vueltas, este ya lo teníamos cocinado; lo hicimos así, y ahora la idea con estos tres, cuatro que nos quedaron es metemos (a lo mejor en marzo) a grabarlos. E ir con este sistema de producción un poquito más ordenado, que nos mantenga ahí. Grabar cosas y sacar material nuevo hace que estés más activo, replica los shows, y así sucesivamente.
En equipo
-También estuvieron Pablo Díaz Veronesi, (Daw Studio), Pablo Jaimet, Ramiro Genevois (El Pote), ¿Cómo fue sumar a un montón de gente que viene laburando muy bien en esto?
-A nosotros realmente todos nos han ayudado muchísimo. De nuestro lado no somos nunca de imponer muchas cosas, somos muy abiertos a escuchar las propuestas de los demás, cómo ven las cosas.
Ramiro Genevois fue un gran bastión de nuestra producción, porque lo conocemos desde que la banda se formó. Él estuvo atrás, sea en grabación, mezcla, master o en cualquiera de las de las etapas de nuestro nuestros productos; siempre estuvo atrás de una opinión. Nos ayudó mucho él, el “Luta” (Luciano Luggren); también hemos hecho cosas con Brunito Leurino, con Pablo Jaimet: sea en un vivo (Pablo nos opera en vivo) o en un estudio; el “Tuna” (Federico Zurbriggen) estuvo también.
Todos siempre te ayudan en algo: “Che, mirá, en el vivo esto lo podemos buscar por acá, fijate los medios del bajo, y esta parte de acá que te va a resaltar más”. Siempre les damos mucha bola, y siempre intentamos que estén. Más allá de la parte musical, todo lo que es la parte artística, siempre lo hicimos con gente local: todas las tapas de los discos, el arte, el presskit; lo que sea que hagamos, siempre lo hicimos con gente de acá, y también nos fue muy bien.
La idea es siempre estar empujando un poco entre todos lo local; y salvo show muy particulares, también siempre fuimos de amar cosas con grupos, algunos que por ahí estén con algunos años más de trayectoria; pero si no en general siempre buscamos bandas jóvenes también para traccionar, para cambiar el público. Las puertas que nos abrieron en su momento a nosotros cuando arrancábamos, replicar un poco eso.
-Le agradecen a Diego Aput de Cuyoman. ¿Cómo colaboró con ustedes en este caso puntual?
-Diego es un fenómeno. Cuando vino a Santa Fe (hace un tiempito que se instaló acá), en algún encuentro nos dijo que estaba intentando laburar produciendo canciones, haciendo este tipo de cosas. Y justo para este tema en particular pudimos coordinar con él: se acercó, teníamos una sala en ese momento (que ahora ya la disponemos más) que estaba cerca de la Estación Belgrano.
Pudimos laburar juntos: fue otra persona que nos dio un enfoque terrible para lo último que estamos haciendo; alguien con mucha experiencia, con mucho vivo arriba, y con muchas cosas compuestas y largadas, con los proyectos que tuvo él, que tiene incluso, que son una bomba.
Nos ordenó mucho en ser más eficientes, productivos, y en buscar la esencia de la canción. “Tocando madera” lo teníamos medio desarmado: teníamos una estrofa que más o menos iba por un lado, un estribillo también, pero estaba medio hecho una ensalada. Y él en muy poco tiempo fue muy claro con su devolución: “Chicos, este es el núcleo de la canción, este es el corazón de la canción, el tema está acá”. Y nos la verdad que nos ayudó muchísimo con su visión de la canción. La producción en cuanto a composición fue el gran fuerte que metimos, y él tuvo mucha participación.
En otras canciones hemos tenido producción de un chico que es pianista, Federico Catena, que es profesor de piano y de materias iniciales en el Instituto de Música. Tiene un grupo que se llama Hola Terrícolas: es de Esperanza, ha tocado en Santa Fe varias veces. Tomamos hace un tiempo esa decisión de, cuando tenemos las canciones medio cocinadas (no están al cien, pero ya tenemos algo),“che, mostrémosela a alguien que esté produciendo canciones, o que tenga cierto conocimiento y que nos haga una devolución”.
Y eso nos está haciendo muy bien, porque si no a veces te encerrada solo en tu cabeza o en tu visión; y nosotros somos de armar las cosas muy democráticas. Son muchas voces opinando sobre lo mismo, con influencias distintas, con ideas distintas, y a veces es difícil llegar al acuerdo. Lo hemos logrado, pero a veces también hace que se paren las cosas.
Entonces cuando tenemos algo en que estamos todos medio de acuerdo y ya nos cierra, lo mostramos y tenemos la devolución de alguien que consideramos que tiene más experiencia, más ideas; y eso nos ayudó mucho. Lo hemos hecho con los últimos temas: “No me di cuenta”, “Bom Bom Bea” y este, “Tocando madera”; los tres últimos han tenido ese proceso de pasar un tiempo por otro productor, y la verdad que nos ha ayudado un montón: lo recomendamos muchísimo.
Registro
-“En vivo en La Moreno” se grabó en el aniversario de los 18 años. ¿Qué recuerdos te dejó esa aquella noche del aniversario? ¿Cómo fue, el proceso de elegir qué temas publicar y trabajar con el equipo que lo grabó y lo filmó?
-La noche fue hermosa, nos fuimos muy contentos. Era parte de reactivar el grupo: si bien no habíamos cortado, estábamos por ahí haciendo otras cosas y no tan presentes en los escenarios. Empezamos a empujar porque se nos ocurrió esto; dijimos: “Empecemos a dejar registro de lo que hacemos como banda”.
También queríamos tener un material para mostrar: el tema en estudio, el single con el video, está bueno; pero acá la idea era: “Grabemos algo con la consola del recital y dejemos plasmada la banda tocando en vivo”. Fue un proyecto que se laburó bien con la gente de Not Momma: ellos también pusieron un equipo a disposición, muy predispuesto, y entendieron lo que queríamos.
Y la gente de La Moreno espectacular: ya habíamos hecho varios shows ahí y tienen la mejor en ese sentido. Tratamos de ser bastante ordenaditos, prolijos, puntuales, a la hora de laburar; y se generó una buena convivencia con La Moreno: hicimos varios shows ahí. Teniendo en cuenta este proyecto nos permitieron llevar equipamiento, ordenarlo el día anterior, porque justo había una fecha; disponer un poco del lugar para decorarlo, para prepararnos y tener el evento.
Con respecto a la elección de los temas, buscamos dos de los temas que sabemos que son los que más resuenan: que a la gente le suele gustar, lo que más te cantan, lo que más te comparten; y otros dos temas que habían pasado más por abajo del radar y queríamos levantar un poco, porque entendíamos que tenía potencial y que las versiones en vivo iban a ayudar un poquito.
De esa manera hicimos los cuatro videos: “No me di cuenta”, “C’est la vie” (que es un tema un poquito festivo); y después “El campeón” y “Sube la moral”, que son nuestros caballitos de batalla.
La idea es reforzar esos cuatro temas, pero ya solo en audio, a la brevedad; y que quede armado un disquito de show en vivo. Porque tocamos varios temas esa noche, como 19. La idea es: “Ya tenemos cuatro, saquemos por lo menos seis más y hacemos un material de diez temitas en vivo que esté bueno para escuchar y que empuje la idea de la banda cuando toca”.
Química intacta
-En 2026 cumplen 20 años de la banda. ¿Qué genera a nivel personal y como grupo llegar a este número?
-Algo sinceramente impensado. Creo que cuando arrancamos, no sé si alguno imaginaba o creía que íbamos a llegar a tener el proyecto por 20 años, que no es algo muy habitual que pase; más cuando arrancas de chico. Pasan tantas cosas... hoy una gran cantidad de los integrantes tenemos dos hijos cada uno. En el medio de eso, más todas las cosas que te pasan por la vida misma. Hemos pasado por momentos lindos y por tragos bastante amargos; no tanto a nivel proyecto de banda, sino a nivel familia de los integrantes, de cosas que pasan.
Se terminó gestando una familia paralela con la cual te ves todo el año. Ensayamos todo el tiempo, y si no es dentro de una sala, es para armar algo, y no se corta en todo el año, de enero a diciembre. Y así hace 20 años.
A algo que se maneja con esa responsabilidad y ese compromiso, hasta ahora no se le ve en el horizonte un corte. Siempre lo que nos repetimos es: el día que no disfrutemos más prender los equipos, ponernos a tocar en una sala o tocar en vivo, y que la estemos pasando mal, lo cortamos.
Mientras nos dé esa alegría o esa magia que tiene conectar con un par de compañeros haciendo un ritmo, una base, o algo que está surgiendo improvisando y que después se transforma en una canción; el día que no esté más eso se va a cortar. Pero por ahora creo que tenemos un poquito de tela para cortar. Y de hecho estamos recuperando fuerza: estamos re movilizados, porque tenemos siempre buena respuesta de la gente.
Aunque parezca mentira (supongo que a muchos les debe pasar, a todos los que están en esto hace un tiempo), vos decís: “Toco hace 20 años”, pero en realidad después preguntás y no te conoce nadie, en la misma ciudad de Santa Fe. Entonces, tenés para mostrarte, siempre hay alguien que te escucha por primera vez, y las devoluciones son lindas; entonces eso también nos fortalece y hace que tengamos ganas de seguir con esto.
-¿Ya saben cómo van a festejar los 20 años?
-No, todavía no lo tenemos cerrado; nos gustaría mucho hacer algo grande, fuerte, impactante. Pasa que queremos ver si tenemos la posibilidad de llegar a una Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura o algo así, a ver si podemos presentar un proyecto con todo este último material que tenemos. O para ver si tenemos algún centro como para hacer algo grande: nos gustaría intentar hacer un evento en el cual no cobremos entrada, ese tipo de cosas que hagan que sea convocante, que la gente vaya, que podamos hacer un buen festejo por cumplir 20 años y que todos lo puedan disfrutar.
Vamos a ver cuál es la realidad de las cosas, que es después lo lo realmente posible, pero no lo tenemos cerrado. Nosotros cumplimos 20 años cerca de la primavera; entonces la idea es ya a principios de año arrancar a armarlo, a cranearlo y ver cuáles son las alternativas. Y si no, tantear dentro de la escena local los lugares donde podríamos resolver un evento así. Por suerte hay varios lugares en Santa Fe para hacer un montón de propuestas distintas, hemos pasado por todos.
Vamos a ver qué se puede armar. Sí lo queremos festejar, y lo queremos festejar a lo grande. Si podemos con invitados, porque en estos 20 años hemos tenido colaboraciones de todo tipo, de todo género, y hemos hecho amistades lindas. Encarar algo así: que sea un festejo lindo después de tanto tiempo estar dando vueltas por acá.