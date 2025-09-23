El sábado, en el CCP

"Soda Stereo Sinfónico Coral", de la mano del Coro Polifónico La Merced

La agrupación dirigida por Rodrigo Naffa sumará músicos clásicos y populares, junto a solistas vocales, para homenajear las composiciones de Gustavo Cerati. Será una iniciativa solidaria, en apoyo a la Fundación Regazo/Centro Conin Recreo. El director y arreglador, junto con la coordinadora del Centro, conversaron con El Litoral sobre esta propuesta integral.