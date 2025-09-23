"Soda Stereo Sinfónico Coral", de la mano del Coro Polifónico La Merced
La agrupación dirigida por Rodrigo Naffa sumará músicos clásicos y populares, junto a solistas vocales, para homenajear las composiciones de Gustavo Cerati. Será una iniciativa solidaria, en apoyo a la Fundación Regazo/Centro Conin Recreo. El director y arreglador, junto con la coordinadora del Centro, conversaron con El Litoral sobre esta propuesta integral.
Naffa (sosteniendo las partituras de dirección general del concierto, arregladas por él) y Alemán, de visita en El Litoral. Foto: Flavio Raina
Este sábado 27 desde las 21, en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo”(Junín 2457) el Coro Polifónico La Merced presenta el concierto “Soda Stereo Sinfónico Coral”, con dirección y arreglos de Rodrigo Naffa. En la ocasión, el organismo estará acompañado (como en proyectos similares anteriores) por una orquesta y una banda eléctrica convocadas para la ocasión, y las voces solistas de Irene Marchi e Iván Visconti.
El concierto será a beneficio de Fundación Regazo/Centro Conin Recreo. Las entradas tienen un valor de 20.000 hasta el viernes 26 (el mismo sábado pasan a costar 25.000) y se pueden adquirir en la boletería de la sala o a través de miembros del Coro o de la Fundación.
Para adentrarse en la propuesta, El Litoral conversó con Naffa y con Patricia Alemán, coordinadora del Centro Conin Recreo.
-¿Cómo surgió este proyecto? Hubo un trabajo sobre Queen, otro sobre Abel Pintos, también con la colaboración con la Fundación.
Naffa: -Tiene que ver con la impronta popular del Coro Polifónico La Merced; que hace repertorios “cultos” (de música sacra, a capella), música folclórica; pero siempre hace cada año una mega producción junto al manager Pablo Goris de un espectáculo taquillero, de afluencia o de gusto masivos; como han sido “Disney en concierto”, “El rey león”, Queen, Abel Pintos.
Este año dijimos: “Tenemos una deuda con Soda Stereo”; porque habíamos cantado canciones sueltas, pero nunca un espectáculo completo. Hicimos un concierto compartido con la banda New Beats de Rosario en mayo, en Santa Fe; luego en Paraná; y luego en el Teatro Broadway de Rosario. Nos quedamos con las ganas de hacerlo una vez más en Santa Fe, y lo hacemos con nuestra propia banda y orquesta.
Y elegimos a la Fundación: nos acompañamos mutuamente, ellos nos ayudan a difundir y nosotros con la recaudación de entradas. Creo que desde 2018, que fue la primera vez que contactamos a Santiago David, hemos colaborado con mucho éxito en lo artístico y lo caritativo.
-¿Cómo fue el proceso de escribir los arreglos, tanto para el coro como para la banda y los músicos sinfónicos?
Naffa: -Lindo proceso creativo, porque descubrí muchas partes que se prestan a lo sinfónico y a lo coral. Hay canciones que van prácticamente como el disco original, con algunos agregados orquestales y corales; pero otras que han explotado bastante, como “Zoom” o “Trátame suavemente”, que la subimos de tono para que la cante Irene Marchi. Le agregamos una introducción orquestal que va a ser algo nuevo, íntimo, sinfónico; que introduce al tema con motivos de la canción que se escucha luego.
El público va a escuchar versiones sinfónico-corales que tienen algo nuevo, que son un estreno en cierta manera; y que revitalizan esas canciones.
-¿Qué fuiste encontrando en las canciones a la hora de abrirlas para trabajarlas?
-Encontré una magia en la armonía de temas como “Crimen”, que pasa de Sol mayor a Mi bemol; son progresiones de acordes que uno no espera, y que te transportan a un mundo que tiene que ver con la letra de la canción.
Cuando las escuchaba (las tenía que escuchar analíticamente para pensar qué arreglo hacer, más que escucharlas por disfrute) veía cómo te va llevando, a veces con una modulación impensada, y a veces con una repetición bien pensada. Porque Cerati tiene bastantes bucles, como en “Corazón delator”: “Como un mantra/de mis labios”. Realmente está bien pensada esa melodía para que funcione como un mantra; y cada repetición no es igual a la anterior, tiene algo nuevo.
Entonces aproveché eso de lo orquestal y le fui agregando primero cuerdas, después vientos, después el coro solo, termina solamente el violoncello. Y enriquecer eso, porque me sorprendió esa progresión armónica.
Equipo aceitado
-¿Cómo fue el trabajo con el Coro para preparar estas canciones?
-Con muchísima dedicación y preparación. Porque el primer trabajo es solitario en el escritorio, donde estoy escribiendo las partituras de qué va a cantar cada cuerda; luego escribo la orquesta.
Pero el Coro desde principio de año se viene preparando; y, si bien es vocacional, tiene una audición de ingreso donde hay que tener un nivel de independencia auditiva y vocal para ingresar. Los 60 integrantes han estudiado con el material de estudio que tenemos virtual, para escuchar en casa, estudiar el tema, aprenderlo y venir al ensayo a ensamblar.
Ese ensayo es una instancia de ensamble con mucha exigencia, con una asistencia mínima a los ensayo; incluso con evaluaciones por cuartetos. Hemos hecho evaluaciones donde canta una soprano, una contralto, un tenor y un bajo; sacamos bolillas, que son distintos temas, como en la en la facultad; y tienen que cantar fragmentos. Ahí el coro se afianza mucho más, y cada uno individualmente pone lo mejor para el grupo.
-Vuelve Iván Visconti, que cantó lo de Abel Pintos, como solista.
-Lo convocamos nuevamente por su capacidad.
-Se suma Irene Marchi también.
-Irene es muy dúctil, con una voz capaz de cantar muchos estilos; estudió canto en el ISM (Instituto Superior de Música) y ha cantado una ópera. Y después la vemos con su banda Nada Más y Nada Menos cantando rock y canciones populares, con un timbre bien popular. Y esa voz tan dúctil nos hizo elegirla para que haga sonar estas versiones de modo placentero, inesperado para el público, y brillante.
-La banda es parecida a la del concierto de Abel.
-Cambiamos, porque esa vez llamé a Nico Valli en guitarra. Ahora está Juan Manuel Díaz, que es como el de la escuela de “Escuela de rock”: se tira al piso, toca unos solos tremendos, es el rock en persona.
-Está el núcleo de banda más la parte sinfónica.
-Claro, son dos partes: el núcleo del rock que podría hacerlo solo al show; y el agregado, que a veces callamos la banda y queda el agregado solo, orquesta y coro. Está el Edu Goyri en batería, el “Tebi” (Esteban) Mannarino en bajo, Juan Aneiros en piano: buena base.
-Aneiros es uno de tus asistentes en el Coro.
-Sí, junto a Daniela Schenhals.
Iván Visconti e Irene Marchi, los solistas vocales convocados. Foto: Gentileza Coro La Merced
Movida solidaria
-¿Qué significa para la Fundación Regazo volver a compartir con el Coro La Merced, y que el arte sea una herramienta para construir cosas desde lo solidario?
Alemán: -Es muy importante para nosotros; nos ayuda muchísimo, nos sentimos acompañados. Como dijo Rodrigo, son años de trayectoria que venimos haciendo cosas: ellos ayudándonos, nosotros vendiéndoles las entradas.
Es una ayuda muy importante: vivimos de la generosidad de la gente, porque todos los centros Conin se mantienen solos; el gobierno en este momento no nos está dando ningún tipo de ayuda. Así que esta es una oportunidad importante que nos brindan todos los años, y lo hacemos con muchísimo gusto. Porque nos gusta mucho el repertorio, las distintas presentaciones que han hecho, y ésta también, especialmente.
-¿Dónde está el foco del trabajo de la Fundación hoy?
Alemán: -En la Fundación se está haciendo un trabajo simultáneo, donde al mismo tiempo que se atienden a los chiquitos con los profesionales, las mamás tienen talleres, el resto de los chiquitos están en un jardín. Hay un centro donde está la cocina, donde se van preparando bolsones de comida para que se lleven.
Tenemos contacto con el Banco de Alimentos, con panaderías que nos dan alimentos. Además hay un ropero. Simultáneamente, cada vez que abrimos, se van atendiendo a los chicos, las madres; hay profesionales que trabajan con nosotros: médicas, pediatras, nutricionistas, trabajadoras sociales, maestras jardineras.
-Hay un montón de necesidades a cubrir.
Alemán: -Sí, muchísimas.
-Más allá de este de esta colaboración que va a hacer el Coro puntualmente, si alguien quiere contactarse y colaborar, ¿cómo lo puede hacer?
-Se dirigen a cualquiera de nosotros. Tenemos un link donde se puede hacer una donación voluntaria mensual. Si no, comprar entradas, o si no, donaciones. Recibimos también donaciones de alimentos: pueden comunicarse a mi teléfono (342-6316720) o al Instagram de la Fundación (@regazofundacion). Hay mucha gente que se ha asociado, y que mensualmente aporta desde su cuenta bancaria; con eso, más otras ayudas que se van consiguiendo, logramos mantener el centro.
Crear espacios
-Hablabas del trabajo New Beats, que hicieron la mi gira; pero hace poco tuvieron el Festival Coral en la parroquia. ¿Cómo se hace para ir abriendo tantas ventanitas con un coro que es vocacional, y cómo se logra ensayar? Con New Beats era este repertorio, pero al mismo tiempo tener el repertorio a capella, o el repertorio sacro.
Naffa: -Con un contagio genuino del entusiasmo, porque a mí me gusta tanto el repertorio sacro a capella como los conciertos de rock. Antes de la última canción del Festival le hice al público dos invitaciones muy importantes: Vengan a escuchar este tipo de repertorio a capella porque si no, los coros van a terminar siendo anexos de bandas de rock. Por otro lado, los quiero invitar a un concierto de rock (risas).
Quizás se frecuenta no tanto como antes el “festival coral”: la comunidad, lo colectivo, que me parece algo precioso que no se tiene que perder. Eso le digo al coro, y nos organizamos con el estudio por bloque de repertorio: para el sacro nos preparamos dos meses exclusivamente, julio y agosto, con ese repertorio; hicimos ensayos extra. E incentivamos el valor del concierto, que era una pausa en el rock; porque se escuchaba cada una de las voces tal como es, en una acústica natural, sin micrófonos ni otros instrumentos. Era polifonía coral a capella, y eran obras escritas para coro; cosa que en los conciertos de rock son arreglos que escribe Rodrigo Naffa u otro.
Al coro le gustó ese mensaje; y además a muchos les gusta el repertorio sacro, y pudieron estudiar ambos.
-¿Qué se viene para adelante, más allá de este concierto?
-El año que viene vamos a retomar Queen, porque hace tres años ya que lo dejamos; habíamos girado cinco y dijimos: “Vamos a dejarlo descansar”. Y creo que ya ha descansado. Así que: coreutas, invitados a sumarse a ese maravilloso proyecto.
Y desde el lado coral puro, tradicional, a seguir haciendo el Festival Coral de Música Sacra: un festival con los coros a capella, con obras corales que destaquen esa perla que es escuchar 50 voces con su identidad, con su alma expresada a través de la voz al natural.
