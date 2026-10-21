Del 25 de octubre al 1 de noviembre

Sonamos Latinoamérica celebra su edición XXI con músicos de cinco países

El festival reunirá en distintos espacios de la ciudad a artistas de Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. La programación incluirá conciertos gratuitos y presentaciones didácticas para establecimientos educativos, en una propuesta que desde Santa Fe promueve la circulación y el reconocimiento de las músicas populares del continente.