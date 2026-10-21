El festival internacional Sonamos Latinoamérica celebrará su edición XXI con una programación que volverá a poner en primer plano la diversidad de las músicas populares del continente.
Sonamos Latinoamérica celebra su edición XXI con músicos de cinco países
El festival reunirá en distintos espacios de la ciudad a artistas de Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. La programación incluirá conciertos gratuitos y presentaciones didácticas para establecimientos educativos, en una propuesta que desde Santa Fe promueve la circulación y el reconocimiento de las músicas populares del continente.
Del 25 de octubre al 1 de noviembre, la ciudad de Santa Fe recibirá a intérpretes y agrupaciones de distintos países, en una agenda que combinará conciertos abiertos al público, encuentros artísticos y actividades destinadas a escuelas.
La Casa de la Cultura, el espacio cultural La Josefa, el Mercado Progreso y el Centro Cultural Provincial serán las sedes de las presentaciones, con entrada libre y gratuita.
La propuesta reunirá expresiones tradicionales y contemporáneas, desde las músicas andinas colombianas y el folclore argentino hasta los ritmos del nordeste brasileño, el joropo venezolano y las exploraciones instrumentales vinculadas al jazz.
Nacido en Santa Fe en 2006, Sonamos Latinoamérica se consolidó como una red de circulación musical que articula proyectos y sedes en distintos países de América Latina y Europa. Su objetivo es abrir nuevos canales de difusión para artistas que representan la diversidad cultural de la región, propiciando el intercambio entre tradiciones, generaciones y lenguajes musicales.
Programación
La apertura será el domingo 25 de octubre, de 18 a 21, en la Casa de la Cultura (bulevar Gálvez 1274). La jornada reunirá a la cantautora y tiplista colombiana Valeria Arenas, el Trío Picaporte junto a la cantante Ximena Duque, el saxofonista brasileño Jorge Nascimento y Barranco Trío, formación instrumental de Brasil orientada al jazz fusión.
También participarán Alborada Trío, agrupación santafesina que enlaza bolero, bossa nova, flamenco, candombe, samba y joropo; la Agrupación Coral Cantares; la Agrupación Folklórica Cayastá, con su propuesta de danzas argentinas “Postales en movimiento”; y la Agrupación Clarinetes del Crei. La actividad contará con servicio de bufet.
El jueves 29, de 19 a 22, la programación se trasladará a La Josefa (La Rioja 2300). Allí actuarán CheCaFé, con su repertorio de canciones del folclore argentino y el Dúo Prado Andino, de Colombia.
También la cantautora peruana Carmen Gutiérrez; Tito Mendes Grupo, representante de la cultura popular de Pernambuco, Brasil; y el grupo colombiano Mayelé, que explora las posibilidades del joropo desde una perspectiva contemporánea.
El viernes 30, de 20 a 23, el Mercado Progreso (Balcarce 1625) recibirá al Jonathan Segovia Grupo, de Venezuela; el proyecto Why Bass?, del compositor y bajista argentino Alejandro Rutty, radicado en Estados Unidos; Tito Mendes; y Coco do Amaro Branco, iniciativa brasileña dedicada a preservar y difundir la danza tradicional del coco, arraigada en la localidad de Olinda.
La última jornada de conciertos tendrá lugar el sábado 31, a las 21, en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457). El escenario reunirá nuevamente al Dúo Prado Andino, Carmen Gutiérrez, Coco do Amaro Branco, Mayelé y Jonathan Segovia Grupo.
Se sumarán Canto Libre, agrupación santafesina con más de tres décadas de trayectoria, y el guitarrista patagónico Héctor “Chucu” Rodríguez.
Todas estas presentaciones serán con entrada libre y gratuita.
Música en las escuelas
La dimensión educativa constituye otro de los ejes del festival a través de “Sonamos con los Chicos”, una propuesta de conciertos didácticos destinada a establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades.
La actividad se desarrollará el martes 27 de octubre en el Centro Cultural Provincial, con dos turnos: de 9.30 a 11 y de 14 a 15.30. Participarán la Agrupación Folklórica Cayastá, el Trío Picaporte junto a Ximena Duque, el proyecto santafesino Rizumbé, Jorge Nascimento y Carmen Gutiérrez.
La iniciativa busca acercar a estudiantes a las sonoridades, los instrumentos y las expresiones culturales de diferentes territorios latinoamericanos. El encuentro con los artistas se plantea, así, como una instancia de aprendizaje y descubrimiento, además de una experiencia musical compartida.
Una red cultural santafesina
Detrás del festival funciona una estructura de trabajo colectivo que tiene como punto de partida a músicos y gestores culturales comprometidos con la difusión de las músicas populares latinoamericanas.
La organización está coordinada por la asociación civil Espacios Ekekos y cuenta con la participación del músico santafesino Poli Gomítolo y su familia, cuyo trabajo sostiene la continuidad de una iniciativa que demanda dedicación y recursos.
A lo largo de su recorrido, Sonamos Latinoamérica amplió sus actividades más allá del festival internacional. Entre sus proyectos se cuentan el encuentro “Sonamos para los Chicos”, el sello discográfico que lleva el mismo nombre -con más de 30 discos editados-, ciclos de conciertos y cine documental, producciones audiovisuales, programas radiales y espacios de formación.
La red también impulsa conciertos didácticos, encuentros nacionales de canto con caja, residencias para músicos y una escuela itinerante de música popular, además de generar materiales de consulta que incluyen registros sonoros, videos, partituras y bibliografía.
Con esa trayectoria, la edición XXI reafirma una idea que atraviesa el proyecto desde sus comienzos: reconocer la música como un territorio de encuentro entre pueblos, donde las raíces tradicionales pueden dialogar con nuevas búsquedas estéticas. Durante una semana, Santa Fe volverá a funcionar como punto de intercambio para artistas y públicos unidos por la diversidad sonora de América Latina.