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Stevie Young de AC/DC recibió el alta tras su internación en Buenos Aires

El guitarrista de la mítica banda australiana abandonó el sanatorio porteño donde permanecía internado. Tras los chequeos de rigor, el músico se reincorporó al grupo para continuar con el tramo sudamericano de su tour mundial.

Stevie Young de AC/DC recibió el alta tras su internación en Buenos Aires.Stevie Young de AC/DC recibió el alta tras su internación en Buenos Aires.
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Lo que comenzó como una preocupación para los fanáticos de AC/DC terminó con una buena noticia. Stevie Young, guitarrista y sobrino del recordado Malcolm Young, fue dado de alta en Buenos Aires tras haber pasado unas horas bajo observación médica.

El músico había ingresado a un centro de salud de la capital argentina debido a un cuadro que, inicialmente, generó incertidumbre sobre la continuidad de las presentaciones de la banda.

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Fuentes cercanas a la producción confirmaron que el artista se encuentra en buen estado y que los estudios realizados arrojaron resultados positivos, permitiéndole abandonar el sanatorio por sus propios medios para reencontrarse con Angus Young, Brian Johnson y el resto de la formación.

El alta de Stevie llega en un momento crítico de la agenda, ya que la banda se encuentra en medio de una de las giras más esperadas de los últimos años.

El incidente fue calificado por su entorno como un "susto" pasajero, producto del desgaste físico natural de un tour de esta magnitud, descartando cualquier problema de gravedad que pusiera en riesgo el futuro inmediato del grupo en los escenarios internacionales.

Stevie Young fue internado en Buenos Aires por precaución antes de los shows en River.Stevie Young fue dado de alta en Buenos Aires.

La cuenta regresiva sigue en marcha

Con el alta médica de Stevie Young, se despejan las dudas sobre la pata argentina del "Power Up Tour". La banda tiene programado un histórico triplete en Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo, fechas que ya cuelgan el cartel de "sold out".

La recuperación del guitarrista rítmico garantiza que el engranaje sonoro de los australianos llegue intacto para reencontrarse con uno de los públicos más apasionados del mundo.

ac/dcLa banda tiene programado un histórico triplete en Buenos Aires los días 23, 27 y 31 de marzo.

El heredero del ritmo

Cabe recordar que Stevie Young asumió la enorme responsabilidad de ocupar el lugar de su tío Malcolm, logrando mantener intacta la esencia sonora de la banda. Su presencia es fundamental para el andamiaje rítmico de AC/DC, y su pronta recuperación asegura que la "máquina de rock" siga funcionando a pleno para sus próximos compromisos en la región.

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