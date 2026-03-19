AC/DC confirmó sus shows en Argentina tras la internación de Stevie Young

La salud de Stevie Young encendió la alarma entre los fans argentinos de AC/DC, pero la preocupación llegó acompañada por una aclaración inmediata: los recitales programados para el 23, 27 y 31 de marzo en el estadio de River no se suspenden. El guitarrista fue internado en Buenos Aires tras sentirse mal al llegar al país, aunque desde el entorno del grupo transmitieron un mensaje de calma.
Según el comunicado difundido en redes oficiales, el músico fue ingresado a un hospital local por precaución y allí se le están realizando una batería completa de estudios. Al mismo tiempo, se informó que su evolución es favorable y que se encuentra de buen ánimo mientras continúa bajo observación médica.
Stevie Young fue internado en Buenos Aires por precaución antes de los shows en River.
Qué dijeron sobre el estado de Stevie Young
La comunicación oficial evitó hablar de un cuadro grave y apuntó a despejar dudas sobre el estado general del guitarrista. El mensaje remarcó que Young está bien, con buen ánimo y enfocado en recuperarse para volver a subirse al escenario en Buenos Aires.
Ese punto fue clave porque la banda tiene por delante tres presentaciones de enorme expectativa en el Monumental. La confirmación de que los shows siguen en pie fue leída como una señal tranquilizadora para miles de fanáticos que ya habían empezado a preguntarse si la internación podía alterar el cronograma.
Stevie Young fue internado en Buenos Aires por precaución antes de los shows en River.
Las tres fechas en River siguen confirmadas
AC/DC volverá a tocar en la Argentina después de muchos años con tres recitales previstos para el 23, 27 y 31 de marzo en River Plate, en el marco del Power Up Tour. La demanda fue tan alta que, después del primer anuncio, se sumaron dos funciones más en Buenos Aires.
La gira sudamericana del grupo tiene a la Argentina como una de sus escalas más fuertes y la expectativa local quedó reflejada desde la venta de entradas. Por eso, cualquier noticia vinculada a la salud de uno de sus integrantes impactó de inmediato en el clima alrededor del regreso de la banda.
Quién es Stevie Young dentro de AC/DC
Stevie Young, de 69 años, ocupa desde 2014 el lugar de guitarrista rítmico dentro de AC/DC, tras reemplazar a su tío Malcolm Young. Desde entonces quedó incorporado a la formación estable de la banda y fue parte del relanzamiento del grupo en la última etapa de su historia.
Su presencia es central dentro de la estructura escénica de AC/DC, sobre todo por el peso simbólico que tiene el apellido Young dentro del legado del grupo. La situación médica en Buenos Aires, entonces, no solo generó inquietud por la logística de la gira, sino también por la dimensión histórica que tiene su figura dentro de la banda.
El foco ahora está en la evolución médica
Por el momento, la atención está puesta en los resultados de los estudios y en la recuperación del músico antes del primer recital del lunes. La banda no habló de reemplazos ni de cambios en la formación prevista para los shows argentinos, y el mensaje oficial apuntó directamente a sostener el plan original.
Así, la escena quedó planteada con un equilibrio claro: hubo internación, seguimiento médico y preocupación, pero también un comunicado que sostiene la continuidad de las fechas en River y transmite optimismo sobre la evolución de Stevie Young en Buenos Aires.