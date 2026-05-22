“Apparitions”, una obra sinfónica para soprano solista, orquesta sinfónica en vivo y orquesta de instrumentos de tradición oral en audio, es la obra del compositor José Luis Campana (argentino radicado en París), que se estrenará este viernes en el Auditorio Nacional con dirección del maestro Emmanuel Siffert.
La música contemporánea argentina en la voz de Susana Caligaris
La soprano santafesina se presentará este viernes en el Palacio Libertad (ex CCK) junto a la Sinfónica Nacional. Interpretará “Apparitions”, una obra para soprano solista, orquesta sinfónica en vivo y orquesta de instrumentos de tradición oral compuesta por José Luis Campana, con dirección de Emmanuel Siffert.
Se trata de una pieza de gran sonoridad en la cual se conjugan los sonidos acústicos de la orquesta tradicional con los no tradicionales en audio, generando una rica y variada textura en la que se funde la voz de la soprano.
Las melodías cantadas se basan en coplas de los siglos XI y XII reformuladas exquisitamente por el compositor, expresando en un idioma propio los profundos sentimientos de una joven campesina ante la ausencia de su amado, quien marchó a la guerra.
“Es un honor y un hermoso desafío haber sido convocada para este estreno.
Hemos trabajado intensamente por videollamada tanto con el compositor como con el director, en un triangulo virtual París-Oslo-Santa Fe, para lograr expresar con mi voz las intenciones del compositor, además del ajuste y precisión que requiere una obra de esta naturaleza” expresa Susana Caligaris, quien evoca su vinculación con las estéticas contemporáneas:
“Fue en un seminario del maestro Mariano Etkin, en el Instituto Superior de Música, donde conocí la obra de la segunda escuela de Viena (Schoenberg, Berg, Webern).
Sentí fascinación y afinidad por ese mundo disruptivo y todo lo que significó ese punto de partida para la evolución musical hasta nuestros días.
Luego formé parte de los Talleres de música contemporánea que dictaban en el Instituto los maestros Jorge Molina y Dante Grela, lo cual me permitió un desarrollo vocal vinculado a las estéticas de vanguardia.
Estas instancias, además de la clases de Canto sumadas a la formación teórica que me proporcionaron maestros como Omar Corrado y Luis Machado sentaron las bases para abordar obras orquestales complejas, como la ‘Cantata Milena’ de Ginastera, ‘Avemaría’ de Eva Lopszyk, ‘Continuar esperando’ de Dante Grela, ‘Misa Tango’ de Luis Bacalov, ‘La Quête de Bronwyn’ de Luis Mucillo (todas con la Sinfónica Nacional); ‘Rauhnächte’, de Natalia Solomonoff, ‘Ritos ancestrales de una antigua cultura olvidada’, de Alejandro Iglesias Rossi, los “Sonetos de Petrarca’ de Mucillo, además de una enorme cantidad de obras de cámara, en su mayoría de compositores argentinos, muchas de las cuales he interpretado en el país y el exterior.
Esta nueva propuesta implicó algo muy interesante como intérprete: Trabajar junto al compositor en un intercambio creativo y enriquecedor”.
Esta noche, “Apparitions” constituirá, sin dudas, una nueva joya musical enriqueciendo la cultura argentina.