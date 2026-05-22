Hoy viernes

La música contemporánea argentina en la voz de Susana Caligaris

La soprano santafesina se presentará este viernes en el Palacio Libertad (ex CCK) junto a la Sinfónica Nacional. Interpretará “Apparitions”, una obra para soprano solista, orquesta sinfónica en vivo y orquesta de instrumentos de tradición oral compuesta por José Luis Campana, con dirección de Emmanuel Siffert.