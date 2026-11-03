Mili López
Disco "Maestro" es la nueva entrega de La Hora Azul
El pianista y compositor estadounidense Taylor Mackall lanza su disco “Maestro”, grabado en Argentina con la participación de Carlos “Negro” Aguirre, Quique Sinesi, Sebastián Macchi, Fernando Silva, Ana Archetti, Gonzalo Díaz. Este miércoles a las 22 se estrena en La Hora Azul, por el canal de YouTube el sello discográfico independiente Shagrada Medra.
Este miércoles a las 22 en La Hora Azul, por el canal de YouTube del sello Shagrada Medra, se lanza el disco de canciones “Maestro”, del pianista, compositor, autor de canciones y productor Taylor Mackall, nacido en Los Ángeles, California. Su obra transita entre la música estadounidense contemporánea, la improvisación, el cine y se interesa por descubrir las tradiciones folclóricas de Sudamérica.
El piano es el eje central de su vida musical, lo que lo ha llevado a colaborar con artistas como Joni Mitchell, Marcus Mumford, Ryan Beatty y Lizzy McAlpine. Y, en paralelo, ha desarrollado una trayectoria como autor de canciones y también ha compuesto música original para el cine, contribuyendo a proyectos como “On Swift Horses” y el largometraje animado de Disney, “Wish”.
La historia comienza hace unos años cuando su amigo el saxofonista Sam Gendel le hizo escuchar la música de los argentinos Carlos “Negro” Aguirre y Quique Sinesi y Taylor se enamoró de estas canciones. Luego descubrió Luz de Agua, liderado por el músico Sebastián Macchi, que evoca en dos discos la poesía de Juan L. Ortiz.
Cautivado por estas músicas del sur, decidió viajar a Paraná a conocer a estos artistas y compartió días con sus músicas y paisajes. Con todo ese bagaje musical volvió a su país y compuso nueve canciones y al año siguiente volvió a Argentina para grabarlas.
“Maestro” fue grabado en Sonorámica, el estudio enclavado entre montañas en Mina Clavero, Córdoba, con un puñado de músicos argentinos que se sumaron a esta propuesta.
Además de Taylor en voz, piano, teclados, guitarra, ukulele, el grupo se completó con Sebastián Macchi (voz, teclados, guitarra, piano, glockenspiel, percusión), Fernando Silva (contrabajo y bajo fretless), Gonzalo Díaz (percusión y batería) y Ana Archetti (voz y acordeón).
Luego se sumaron Carlos Aguirre, en acordeón en “El Río”, Quique Sinesi, en guitarra en “All the Colors”. Más tarde, se unieron Sam Gendel, en saxofón soprano en “Maestro”, Kenya y Paloma, coro de niñas en “Azul del Cielo” y Tai, en el recitado en “Maestro”.
Los ingenieros de sonido fueron Juani Bonetti, Mati Medús y en “All the Colors” fue Ariel Gato. La mezcla y masterización estuvo a cargo de Nahuel Ramayo y la portada de Pamela Villarraza.
Conexión musical
“Maestro” surgió a partir de un lenguaje musical compartido, que fusiona influencias del folclore argentino con la formación de Taylor en la canción estadounidense, el jazz y la música contemporánea. La música se mueve libremente entre la composición y la improvisación, entre lo íntimo y lo expansivo, entre lo familiar y lo inesperado.
Todas las canciones y letras fueron escritas por Taylor Mackall y revisadas poéticamente por Sebastián Macchi.
En el track list aparece “Azul de Cielo”, una canción que busca el espíritu de “Luz de Agua”, luego “All the colors”, inspirada en la interpretación de Carlos Aguirre de una canción folclórica tradicional uruguaya de Aníbal Sampay, “La Cañera”, con la participación de Ana Archetti y Quique Sinesi.
Le sigue “Maestro”, un homenaje a Carlos Aguirre y su música, “Colibrí”, que busca el sonido de los choros brasileños y esas melodías puntillistas.
Se suma “Incomprendido” como un puente hacia el lado B del disco, que cuenta la historia de sus viajes a Paraná y las personas que lo acompañan. “Mundo Invisible” inspirado en “Rama de Sauce” de Sebastián Macchi; “Luz de Agua” y “Juan L. Ortiz”, una propuesta más urbana que el resto del disco.
“Sigue siendo un regalo”, evocando a Paraná y sus músicas. “El Río”, donde Aguirre participa con el acordeón y se suma Macchi con el glockenspiel. Por último, “Siempre Niño” que “surgió tras escuchar al charanguista argentino Nicolás Faes Micheloud interpretar una versión de “Amaicha”, de Alberto Rojo, en Radio Nacional, sumado a la influencia de la música de los Andes y de Bolivia.
“Me pareció muy apropiado cerrar el álbum únicamente con el ukelele; al fin y al cabo, fue mi ukelele tenor el que, hace tantos años, me condujo hacia la música sudamericana y, finalmente, hasta Argentina”.
“Esta experiencia de unir nuestras dos culturas”, dice Taylor, “ha sido una prueba de que, en palabras de Sebastián, el mundo es pequeño y las almas se unen más allá de toda distancia, todo idioma, de todas las formas”.