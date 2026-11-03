Lanzamiento

Disco "Maestro" es la nueva entrega de La Hora Azul

El pianista y compositor estadounidense Taylor Mackall lanza su disco “Maestro”, grabado en Argentina con la participación de Carlos “Negro” Aguirre, Quique Sinesi, Sebastián Macchi, Fernando Silva, Ana Archetti, Gonzalo Díaz. Este miércoles a las 22 se estrena en La Hora Azul, por el canal de YouTube el sello discográfico independiente Shagrada Medra.