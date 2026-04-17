El sábado, en Auditorio Amsafe

Teatro Azul: un camino de "Dignidad" para el buen vivir de las personas y el planeta

La agrupación teatral oriunda de la ciudad de Armenia (Colombia) trae esta propuesta de “teatro documental expandido” que busca reflexionar sobre la vida humana en todas sus dimensiones desde un cruce de lenguajes. De la mano de su director, Leonardo Echeverri Botina, El Litoral se sumergió en este universo de resistencia a la violencia social y ambiental.