La tragedia infinita del presente según Aldo El-Jatib

El texto de Aldo El-Jatib manifiesta que el estado actual de las cosas está gobernado por una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes, donde prevalece el absurdo, la locura y la indiferencia por el otro.
El grupo de laboratorio El Rayo Misterioso presenta la última dramaturgia de El-Jatib. La pieza teatral está ambientada en los sesenta y seis minutos previos a la noche más espiritual del año. Funciones los viernes de octubre a las 21 en Rosario.
La obra es hablada por un lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos que direccionan la potencia y el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de la tragedia. Una puesta en escena marcada por el sello característico del colectivo teatral El Rayo Misterioso.
El elenco de actores está conformado por Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes, Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Una oportunidad para desde el teatro, repensar los tiempos contemporáneos durante sesenta y seis minutos de hecho escénico.
Fundado y dirigido desde 1994 por Aldo El-Jatib, El Grupo Laboratorio de Teatro El rayo Misterioso tiene como objetivo principal encontrar nuevas formas de expresión teatral y la experimentación de la comunicación espectacular.
El espacio de laboratorio, tiene como objetivo generar a través del entrenamiento psicofísico, una técnica propia, abordando la investigación y la experimentación con un método científico dirigido con un profundo espíritu de laboratorio: dedicación, esfuerzo, honestidad, integración y compromiso.
Propendiendo a que el artista obtenga todas las condiciones y garantías sociales y materiales que le permitan desarrollar libre y ampliamente su labor de investigación, estudio, creación y difusión de la obra, permitiendo el rescate de los valores humanos fundamentales para proyectarlos en su función principal: la creación.
Del Laboratorio nacen conocimientos en terrenos poco transitados dentro del campo de la comunicación espectacular, Técnica, Estética, Ética y Dinámica de Grupos, luego proyectados en espectáculos, actividades pedagógicas y publicaciones especializadas.
Aldo El-Jatib es actor, autor, pedagogo, director e investigador teatral. Después de egresar de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos Aires, funda y dirige el TAIET (Taller de Investigación y Experimentación Teatral) durante diez años.
En 1994, luego de haber residido durante 5 años en Europa con el Grupo TAIET, funda en la ciudad de Rosario el Grupo Laboratorio de Teatro El rayo Misterioso.
Ha dictado talleres, seminarios y conferencias en España, Francia, Italia, Austria, Alemania y México, y en Argentina ha recibido a estudiantes de más de diez países, así como dirigido varias publicaciones teatrales y participado en diversos festivales de teatro en nueve países.
Actualmente, es director del Festival Experimenta Teatro y del Seminario Experimental para la superación del actor y trabaja en un proyecto de investigación junto al Grupo Laboratorio de Teatro El Rayo Misterioso.
