"El Rayo Misterioso"

La tragedia infinita del presente según Aldo El-Jatib

El grupo de laboratorio El Rayo Misterioso presenta la última dramaturgia de El-Jatib. La pieza teatral está ambientada en los sesenta y seis minutos previos a la noche más espiritual del año. Funciones los viernes de octubre a las 21 en Rosario.