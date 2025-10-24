120 años del coloso cultural

El Teatro Municipal de Santa Fe celebró su aniversario con una gala inolvidable

Con la Banda Sinfónica Municipal y la dirección del colombiano Andrés Acosta Rojas, el Teatro 1° de Mayo vivió una noche especial por sus 120 años. Hubo tango, folclore, ballet y anuncios de obras para renovar el edificio.