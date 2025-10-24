El Teatro Municipal de Santa Fe celebró su aniversario con una gala inolvidable
Con la Banda Sinfónica Municipal y la dirección del colombiano Andrés Acosta Rojas, el Teatro 1° de Mayo vivió una noche especial por sus 120 años. Hubo tango, folclore, ballet y anuncios de obras para renovar el edificio.
La Banda Sinfónica Municipal brilló con un repertorio que fusionó tango y folclore.
El Teatro Municipal 1° de Mayo cumplió 120 años y lo celebró este jueves con una gala abierta al público. Aunque originalmente prevista en la explanada del edificio de San Martín 2020, la velada debió trasladarse al interior por las fuertes ráfagas de viento que azotaron la ciudad.
La Banda Sinfónica Municipal fue la protagonista del concierto, bajo la dirección especial del Maestro Andrés Acosta Rojas, colombiano radicado en Córdoba. La presentación incluyó un repertorio variado, con arreglos de tango, melodías caribeñas y ritmos folclóricos argentinos.
El ballet santafesino La Urdimbre acompañó en dos piezas tradicionales: La arenosa y La juguetona, ambas arregladas por Nicolás Mazza. El cruce entre música académica y popular generó una ovación por parte del público que colmó la sala.
Poletti en la celebración
El respaldo de la Provincia y los desafíos de gestión
Antes de la gala, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el valor patrimonial del Teatro y confirmó que se retomarán las obras de restauración, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos aportados por el Gobierno provincial.
“La fachada, el hall y el sistema de luces serán renovados. Esto va a mejorar la calidad de los espectáculos que recibe nuestra ciudad”, explicó Poletti.
La secretaria de Cultura, Luciana Ceresola, celebró la llegada de Acosta Rojas y adelantó que continuarán los intercambios con directores de nivel internacional. “Queremos que los santafesinos accedan a espectáculos de calidad sin tener que viajar a otras provincias”, dijo.
El Teatro Municipal de Santa Fe celebró su aniversario con una gala inolvidable
Una historia centenaria y en movimiento
El Teatro 1° de Mayo fue inaugurado el 5 de octubre de 1905 con la ópera La Gioconda. Su construcción había sido ordenada por el intendente Sixto Sandaza en 1903 y fue diseñada por el arquitecto Augusto Plou. Desde entonces, el edificio se convirtió en el epicentro de la cultura santafesina.
En 2011, el Teatro fue declarado Monumento Histórico Nacional. Durante este año, la gestión municipal organizó una programación especial que incluyó conciertos, reinauguraciones y espectáculos escolares.
Sobre los artistas
Andrés Acosta Rojas es director de la Banda Sinfónica de Córdoba y posee una amplia trayectoria internacional. Ha dirigido orquestas en Colombia, Brasil y España, y también se desempeña como docente y compositor.
Por su parte, La Urdimbre, dirigida por Juan Pablo Porretti, cumple 20 años en 2025 y representa una de las compañías folclóricas más activas de la ciudad.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.