El jueves

La Banda Sinfónica Municipal presenta el "Concierto 120º aniversario bajo las estrellas"

La Banda Sinfónica Municipal se presentará en la explanada del Teatro 1º de Mayo con un concierto especial en el marco de los 120 años del coliseo mayor, junto al director invitado Andrés Acosta Rojas y la participación del Ballet La Urdimbre.