El fin de semana en Santa Fe: una fiesta cultural

Desde este viernes 8 hasta el domingo 10, una agenda repleta de propuestas escénicas, musicales y performáticas invita a disfrutar del teatro, el folklore, el jazz y el stand up. Es un menú donde conviven muchas cosas: lo íntimo, lo multitudinario, lo clásico, lo experimental, lo tradicional y lo disruptivo.
En tres jornadas, se podrán apreciar obras como "Niños Expósitos" en el Foro Cultural de la UNL y "Playlist" en Estudio Barnó. Disfrutar los metales de Trombonanza en el Teatro Municipal o dejarse llevar por el pulso festivo del Chaqueño Palavecino en el Centro Cultural Provincial.
También habrá ámbitos para reflexionar, como en el ciclo "Cine y Ciencia" del Conicet, o para la risa y la sátira social, con comedias como "Chicos católicos, apostólicos y romanos" en La Abadía y "Carmen y Osvaldo" en Luz y Fuerza.
La movida musical tendrá su impronta propia: desde los shows de Dancing Mood en Tribus y Francisco Lo Vuolo en El Taller, hasta las presentaciones en espacios como Demos, Stanley Bar y El Solar de las Artes.
Para quienes buscan nuevas voces o clásicos reinterpretados, propuestas como "Indómita luz", "Somos Música" y "Good Times Show" tienen mucho para ofrecer. A continuación, la grilla completa, día a día.
Viernes 8 de agosto
"Playlist, otra vez el Amor" a las 21 en Estudio Barnó
Con dirección de Patricia Pieragostini e interpretaciones de Paula Copello y Pablo Tibalt, esta obra “habla” del amor desde sus contradicciones: la pasión y el desgaste, la compañía y la soledad, la entrega y la resistencia. Repite el sábado.
El Chaqueño Palavecino a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El artista se presentará con su espectáculo "El Canto del Zorzal del Chaco Salteño”, que promete una noche llena de folklore y raíces y forma parte de la gira 2025
La banda llega a Santa Fe presentando “Forever” y todos sus éxitos. “Forever” es uno de los discos más importantes de Dancing Mood, ya que refleja la madurez musical, con el estilo de la primera época de la orquesta.
La propuesta invita al público a traer fotografías diapositivas para ser proyectadas, habilitando así la memoria personal y colectiva que parte desde el álbum familiar a contextos sociales y políticos. Entrada libre y gratuita.
Aniversario del Taller de Lectura a las 18 en El Retablo
La sala cultural independiente de Moreno 2441 celebra 27 años del Taller de Lectura para Jóvenes y Adultos con un taller abierto. “27 años compartiendo lectura de textos de distintos autores, épocas, lugares”, señalaron los organizadores.
Francisco Lo Vuolo: "Solo Set" a las 21.30 en El Taller
Por primera vez el músico brindará un ecléctico repertorio mayoritariamente no jazzístico. Con su particular impronta ofrecerá obras de Charly García, Fito Páez, Cuchi Leguizamón, Alice in Chains, Bill Whiters, John Lennon, Stevie Wonder, standards de jazz y blues entre otros estilos.
Del Palo a las 21 en El Solar de las Artes
El trío integrado por Franco Ruiz, Federico Palacio y Alejandro Ferrero, se presenta con un repertorio folklórico compuesto por canciones de autoría propia y del cancionero popular.
Trombonanza a las 21 en el Teatro Municipal
Concierto a cargo de profesores junto a Santa Fe Jazz Ensamble. Solistas: Catie Hickey, Deb Scott y John Fedchock. Dirección: Rubén Carughi. A las 11.30 en la Escalinata del Teatro Municipal se hace el concierto a cargo de todos los participantes y profesores del encuentro.
La Peña Folklórica La Arribeña cumple tres años de vida, consolidándose como un espacio cultural imprescindible en la ciudad de Santa Fe. Lo que comenzó como un sueño autogestionado por un grupo de mujeres bailarinas, hoy es una realidad que sigue creciendo edición tras edición.
Cuatro niños entusiastas y desobedientes se preparan para tomar su Primera Comunión en una escuela católica, comienzan a enfrentarse entre dudas, mandatos, castigos y contradicciones. Dirección: Mariano Franco.
Luego de un gran crecimiento en los últimos años, con shows agotados y una comunidad de seguidores en expansión, el rapero llega junto a un grupo de artistas invitados y un repertorio que atraviesa sus mejores etapas.
La Sinfónica en Trombonanza a las 21 en el Teatro Municipal
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe participará una vez más en Trombonanza, el curso de perfeccionamiento para tubas, trombones y eufonios más importante de América.
"Lo que queda" a las 20.30 en MABA Espacio Cultural
"No se trata sólo de lo que se comparte, sino de lo que no se dice, de lo que se repite sin saber por qué, de lo que se queda cuando el amor no alcanza", dicen los realizadores. Dirige Mario Barissi.
La cantante celebra su cumpleaños con un acústico de folklore en el local de 25 de Mayo y Santiago.
"Extraño tu perfume" a las 21 en El Birri
Continúa el Ciclo Bardero con este espectáculo unipersonal y autobiográfico en una fragmentación, montaje y desmontaje, que emula el transcurrir de la vida de una persona. Actúa: Sebastián Boscarol, bajo la dirección de Valeria Folini.
En el marco de su 30 aniversario, los integrantes del grupo vuelven a Santa Fe con un repaso de su historia musical y nuevas canciones. Los Pérez García se caracterizan por fusionar rock y pop, con letras urbanas sobre lo cotidiano, lo social, el amor, el desengaño y la vida misma.
Felipe Pigna y Pedro Saborido tratan de entender, analizar, pensar y reflexionar. Es un encuentro con aquellas revoluciones, mitos, delirios, amores, identidades, momentos que marcaron para siempre el destino de esta patria.
El espectáculo de comedia stand up protagonizado por el actor Pablo Angeli, en el que interpreta a los personajes Carmen y Osvaldo, un matrimonio argentino muy divertido.
Galíndez a las 20 en el Centro Cultural Provincial
Será en el marco del ciclo CCP CLUB 360. La banda define a su música como free-dance y en ella explora diversos estilos creando un repertorio propio de temas instrumentales que invitan al movimiento y al trance.
En un barrio modesto de la ciudad, vive Gloria una madre separada que convive con sus hijos: Carlitos y Débora. Esta última organiza una cena familiar para presentar a su nuevo novio, Martín, sin imaginar que esa noche será mucho más que una simple presentación.
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.
Nicolás de Tracy regresa a Santa Fe con su unipersonal. Es uno de los comediantes jóvenes con mayor crecimiento este último tiempo. Después de más de 10 años de carrera, logró afianzarse como una referencia en el stand up local.
"Lombrices" a las 21 en La 3068
Actúan Franco Castelnovo y Silvia Mazzaro. Asistencia de dirección, Nicole Maillard. Dirección general y producción: Nicolás Engler. Es una propuesta teatral cruda, delirante y poética, sobre la vejez, el encierro y la violencia latente.
Participan Australia Tiene Sed con su repertorio de canciones propias que fusionan rock, pop e indie. Pacho y las Máquinas, el proyecto musical de Pacho Geller. Bicha, banda liderada por Silvana Mercado. Y Valen Alegre arriba con su show enfocado en la frescura del pop.
"Gaznápiro, un espectáculo simplón" a las 21 en El Taller
Así como la vida es incierta , este espectáculo también lo es. Gaznápiro viaja con su valija por la ternura y la crudeza, saliendo de lo mundano hacia lo mágico, utilizando el teatro como trinchera para compartir un momento de alegría.
Músicos por El Retablo, a las 20.30 en El Retablo
Sigue el ciclo que tuvo una acogida muy cálida en su debut. Esta vez participarán Juan Sánchez, Rafael Gómez, Patricia Nin, Miriam Morcillo, Mariana Pretto y Florencia Nuñez.
Es un cruce entre distintas expresiones artísticas. Las artistas protagonistas son Melisa Budini (cantante entrerriana radicada en Mendoza), Natalia Pérez (cantante de la localidad de Helvecia) y Cintia Kluczkiewicz (bailarina radicada en Rosario).
"Arrancamos el mes con una milonguita que promete puro tango, risas y abrazos improvisados", dicen los organizadores.
Domingo 10 de agosto
"Indómita luz" a las 20 en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial
El coro Canto Infinito con sus 30 voces, se une a la Banda Infinita de 7 instrumentos para recrear 14 clásicos de Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. Busca homenajear a estos artistas desde una perspectiva fresca y emotiva, conectando generaciones a través de la música.
"Construcción (F40)" a las 17 en La 3068
Un par de horas en la vida de Mario, un hombre de 55 años que acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal.
"La confesión de Molière" + "2051 Odisea del exteatro" a las 20 en la sala Foyer del Centro Cultural Provincial
La obra fusiona dos historias y dos épocas muy distantes entre sí, temporal y geográficamente. Por una lado, el París de 1650 con la vida del dramaturgo, poeta y actor Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière; y por otro lado, una Argentina distópica en 2051. Dirección general: Adrian Airala.
Magnetic Riff a las 21 en Tribus
Magnetic Riff regresa al escenario de Tribus con todos los hits de AC/DC, en una noche cargada de rock.
Será una velada íntima y auténtica protagonizada por los alumnos adultos de la Academia de Música Yo Canto, dirigida por la profesora Celeste Chatelain. “Noche de Acústicos y Más” es un espacio creado para brindar un escenario real a cantantes amateurs.
