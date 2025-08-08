#HOY:

El fin de semana en Santa Fe: una fiesta cultural

Entre viernes y domingo, la ciudad se convierte en un gran escenario. Clásicos, rarezas, estrenos teatrales y homenajes: todo convive en esta guía diversa, para todos los gustos.

Dancing Mood desembarca en Tribus. Foto: Gentileza producción
 9:00
Por: 

Desde este viernes 8 hasta el domingo 10, una agenda repleta de propuestas escénicas, musicales y performáticas invita a disfrutar del teatro, el folklore, el jazz y el stand up. Es un menú donde conviven muchas cosas: lo íntimo, lo multitudinario, lo clásico, lo experimental, lo tradicional y lo disruptivo.

En tres jornadas, se podrán apreciar obras como "Niños Expósitos" en el Foro Cultural de la UNL y "Playlist" en Estudio Barnó. Disfrutar los metales de Trombonanza en el Teatro Municipal o dejarse llevar por el pulso festivo del Chaqueño Palavecino en el Centro Cultural Provincial.

También habrá ámbitos para reflexionar, como en el ciclo "Cine y Ciencia" del Conicet, o para la risa y la sátira social, con comedias como "Chicos católicos, apostólicos y romanos" en La Abadía y "Carmen y Osvaldo" en Luz y Fuerza.

La movida musical tendrá su impronta propia: desde los shows de Dancing Mood en Tribus y Francisco Lo Vuolo en El Taller, hasta las presentaciones en espacios como Demos, Stanley Bar y El Solar de las Artes.

Para quienes buscan nuevas voces o clásicos reinterpretados, propuestas como "Indómita luz", "Somos Música" y "Good Times Show" tienen mucho para ofrecer. A continuación, la grilla completa, día a día.

Pigna y Saborido. Foto: Gentileza producciónPigna y Saborido. Foto: Gentileza producción

Viernes 8 de agosto

"Playlist, otra vez el Amor" a las 21 en Estudio Barnó

Con dirección de Patricia Pieragostini e interpretaciones de Paula Copello y Pablo Tibalt, esta obra “habla” del amor desde sus contradicciones: la pasión y el desgaste, la compañía y la soledad, la entrega y la resistencia. Repite el sábado.

El Chaqueño Palavecino a las 21 en el Centro Cultural Provincial

El artista se presentará con su espectáculo "El Canto del Zorzal del Chaco Salteño”, que promete una noche llena de folklore y raíces y forma parte de la gira 2025

Dancing Mood a las 21 en Tribus

La banda llega a Santa Fe presentando “Forever” y todos sus éxitos. “Forever” es uno de los discos más importantes de Dancing Mood, ya que refleja la madurez musical, con el estilo de la primera época de la orquesta.

Trombonanza. Foto: Gentileza producciónTrombonanza. Foto: Gentileza producción

"Niños Expósitos" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL

Continúa el ciclo Viernes de Escénicas con esta obra sobre dos hombres que, criados como niños expósitos, ejercen de monaguillos y traman un plan: quedarse con la parroquia de Santa Eduviges.

Noche de diapositivas a las 19 en la Fotogalería Municipal

La propuesta invita al público a traer fotografías diapositivas para ser proyectadas, habilitando así la memoria personal y colectiva que parte desde el álbum familiar a contextos sociales y políticos. Entrada libre y gratuita.

Aniversario del Taller de Lectura a las 18 en El Retablo

La sala cultural independiente de Moreno 2441 celebra 27 años del Taller de Lectura para Jóvenes y Adultos con un taller abierto. “27 años compartiendo lectura de textos de distintos autores, épocas, lugares”, señalaron los organizadores.

"Niños Expósitos". Foto: Gentileza producción"Niños Expósitos". Foto: Gentileza producción

Francisco Lo Vuolo: "Solo Set" a las 21.30 en El Taller

Por primera vez el músico brindará un ecléctico repertorio mayoritariamente no jazzístico. Con su particular impronta ofrecerá obras de Charly García, Fito Páez, Cuchi Leguizamón, Alice in Chains, Bill Whiters, John Lennon, Stevie Wonder, standards de jazz y blues entre otros estilos.

Del Palo a las 21 en El Solar de las Artes

El trío integrado por Franco Ruiz, Federico Palacio y Alejandro Ferrero, se presenta con un repertorio folklórico compuesto por canciones de autoría propia y del cancionero popular.

Trombonanza a las 21 en el Teatro Municipal

Concierto a cargo de profesores junto a Santa Fe Jazz Ensamble. Solistas: Catie Hickey, Deb Scott y John Fedchock. Dirección: Rubén Carughi. A las 11.30 en la Escalinata del Teatro Municipal se hace el concierto a cargo de todos los participantes y profesores del encuentro.

La Arribeña, a la 21 en Vecinal Sargento Cabral

La Peña Folklórica La Arribeña cumple tres años de vida, consolidándose como un espacio cultural imprescindible en la ciudad de Santa Fe. Lo que comenzó como un sueño autogestionado por un grupo de mujeres bailarinas, hoy es una realidad que sigue creciendo edición tras edición.

"Construcción (F40)". Foto: Gentileza producción"Construcción (F40)". Foto: Gentileza producción

"Chicos católicos, apostólicos y romanos" a las 21 en La Abadía

Cuatro niños entusiastas y desobedientes se preparan para tomar su Primera Comunión en una escuela católica, comienzan a enfrentarse entre dudas, mandatos, castigos y contradicciones. Dirección: Mariano Franco.

Mir Nicolas a las 21 en Demos

Luego de un gran crecimiento en los últimos años, con shows agotados y una comunidad de seguidores en expansión, el rapero llega junto a un grupo de artistas invitados y un repertorio que atraviesa sus mejores etapas.

La Sinfónica en Trombonanza a las 21 en el Teatro Municipal

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe participará una vez más en Trombonanza, el curso de perfeccionamiento para tubas, trombones y eufonios más importante de América.

"Lo que queda" a las 20.30 en MABA Espacio Cultural

"No se trata sólo de lo que se comparte, sino de lo que no se dice, de lo que se repite sin saber por qué, de lo que se queda cuando el amor no alcanza", dicen los realizadores. Dirige Mario Barissi.

Marina Verdún. Foto: Gentileza producciónMarina Verdún. Foto: Gentileza producción

"Dita" a las 21 en Valeri Montrul

Es una adaptación de "Erre" de Brenda Di Spalatro Una joven que lucha por la pronunciación de la "R" en distintas etapas de la vida, hasta producirse un suceso que marca un antes y un después.

Good Times Show a las 20.30 en Stanley Bar

Organizado por "Las Alas Producciones", coordinado por la profesora de canto Natalia Ramírez, se presentarán artistas pertenecientes a Las Alas de mi Voz en forma exclusiva.

Somos Música a las 17 en Parroquia Cristo Obrero

El ensamble de la orquesta juvenil Somos Música se presentará en la parroquia de Padre Catena 4500, barrio Villa del Parque, con entrada libre y gratuita.

"Piano adentro" a las 21 en Valeri Montrul

Música del litoral interpretada por cuatro pianistas, solistas, con flautista invitada.

Nicolás de Tracy. Foto: Gentileza producciónNicolás de Tracy. Foto: Gentileza producción

Ciclo: Cine y Ciencia a las 19 en Auditorio del Conicet

La segunda edición del ciclo destinado a la comunidad científica, académica, estudiantes y público general interesado, incluye la proyección de “Ex-Machina”, de Alex Garland.

Marina Verdún a las 21 en Stanley Bar

La cantante celebra su cumpleaños con un acústico de folklore en el local de 25 de Mayo y Santiago.

"Extraño tu perfume" a las 21 en El Birri

Continúa el Ciclo Bardero con este espectáculo unipersonal y autobiográfico en una fragmentación, montaje y desmontaje, que emula el transcurrir de la vida de una persona. Actúa: Sebastián Boscarol, bajo la dirección de Valeria Folini.

Mir Nicolas. Foto: Gentileza producciónMir Nicolas. Foto: Gentileza producción

Sábado 9 de agosto

Los Pérez García a las 21 en Tribus

En el marco de su 30 aniversario, los integrantes del grupo vuelven a Santa Fe con un repaso de su historia musical y nuevas canciones. Los Pérez García se caracterizan por fusionar rock y pop, con letras urbanas sobre lo cotidiano, lo social, el amor, el desengaño y la vida misma.

"Historias argentinas" a las 18.30 en Hub

Felipe Pigna y Pedro Saborido tratan de entender, analizar, pensar y reflexionar. Es un encuentro con aquellas revoluciones, mitos, delirios, amores, identidades, momentos que marcaron para siempre el destino de esta patria.

"Carmen y Osvaldo: un matrimonio bien argentino" a las 21 en Luz y Fuerza

El espectáculo de comedia stand up protagonizado por el actor Pablo Angeli, en el que interpreta a los personajes Carmen y Osvaldo, un matrimonio argentino muy divertido.

Pablo Angeli. Foto: Gentileza producciónPablo Angeli. Foto: Gentileza producción

Galíndez a las 20 en el Centro Cultural Provincial

Será en el marco del ciclo CCP CLUB 360. La banda define a su música como free-dance y en ella explora diversos estilos creando un repertorio propio de temas instrumentales que invitan al movimiento y al trance.

"Volveremos a reír" a las 21 en Uhlalá

En un barrio modesto de la ciudad, vive Gloria una madre separada que convive con sus hijos: Carlitos y Débora. Esta última organiza una cena familiar para presentar a su nuevo novio, Martín, sin imaginar que esa noche será mucho más que una simple presentación.

"Ha, cuando se corre la bruma" a las 21 en el Foro Cultural de la UNL

Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.

"Dita". Foto: Gentileza producción"Dita". Foto: Gentileza producción

"Crónico" a las 21 en Hub

Nicolás de Tracy regresa a Santa Fe con su unipersonal. Es uno de los comediantes jóvenes con mayor crecimiento este último tiempo. Después de más de 10 años de carrera, logró afianzarse como una referencia en el stand up local.

"Lombrices" a las 21 en La 3068

Actúan Franco Castelnovo y Silvia Mazzaro. Asistencia de dirección, Nicole Maillard. Dirección general y producción: Nicolás Engler. Es una propuesta teatral cruda, delirante y poética, sobre la vejez, el encierro y la violencia latente.

"Gaznápiro". Foto: Gentileza producción"Gaznápiro". Foto: Gentileza producción

"Música en el Mercado" a las 20 en Mercado Progreso

Participan Australia Tiene Sed con su repertorio de canciones propias que fusionan rock, pop e indie. Pacho y las Máquinas, el proyecto musical de Pacho Geller. Bicha, banda liderada por Silvana Mercado. Y Valen Alegre arriba con su show enfocado en la frescura del pop.

"Gaznápiro, un espectáculo simplón" a las 21 en El Taller

Así como la vida es incierta , este espectáculo también lo es. Gaznápiro viaja con su valija por la ternura y la crudeza, saliendo de lo mundano hacia lo mágico, utilizando el teatro como trinchera para compartir un momento de alegría.

Músicos por El Retablo, a las 20.30 en El Retablo

Sigue el ciclo que tuvo una acogida muy cálida en su debut. Esta vez participarán Juan Sánchez, Rafael Gómez, Patricia Nin, Miriam Morcillo, Mariana Pretto y Florencia Nuñez.

"La confesión de Molière" + "2051 Odisea del exteatro". Foto: Gentileza producción"La confesión de Molière" + "2051 Odisea del exteatro". Foto: Gentileza producción

"Orillando la canción" a las 21 en El Solar de las Artes

Es un cruce entre distintas expresiones artísticas. Las artistas protagonistas son Melisa Budini (cantante entrerriana radicada en Mendoza), Natalia Pérez (cantante de la localidad de Helvecia) y Cintia Kluczkiewicz (bailarina radicada en Rosario).

La improvisada a las 21 en Demos

"Arrancamos el mes con una milonguita que promete puro tango, risas y abrazos improvisados", dicen los organizadores.

Domingo 10 de agosto

Chaqueño Palavecino. Foto: Gentileza producciónChaqueño Palavecino. Foto: Gentileza producción

"Indómita luz" a las 20 en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial

El coro Canto Infinito con sus 30 voces, se une a la Banda Infinita de 7 instrumentos para recrear 14 clásicos de Charly García, Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. Busca homenajear a estos artistas desde una perspectiva fresca y emotiva, conectando generaciones a través de la música.

"Construcción (F40)" a las 17 en La 3068

Un par de horas en la vida de Mario, un hombre de 55 años que acude a un turno con su neumonólogo y oncólogo para recibir un diagnóstico que puede ser mortal.

Los Pérez García. Foto: Gentileza producciónLos Pérez García. Foto: Gentileza producción

"La confesión de Molière" + "2051 Odisea del exteatro" a las 20 en la sala Foyer del Centro Cultural Provincial

La obra fusiona dos historias y dos épocas muy distantes entre sí, temporal y geográficamente. Por una lado, el París de 1650 con la vida del dramaturgo, poeta y actor Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière; y por otro lado, una Argentina distópica en 2051. Dirección general: Adrian Airala.

Magnetic Riff a las 21 en Tribus

Magnetic Riff regresa al escenario de Tribus con todos los hits de AC/DC, en una noche cargada de rock.

Noche de acústicos y más a las 20.30 en Stanley Bar

Será una velada íntima y auténtica protagonizada por los alumnos adultos de la Academia de Música Yo Canto, dirigida por la profesora Celeste Chatelain. “Noche de Acústicos y Más” es un espacio creado para brindar un escenario real a cantantes amateurs.

