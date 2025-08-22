#HOY:

Este sábado 23

Banco Danza y Compañía Artístico muestran “Mestizaje” en el Centro Cultural Provincial

Desde las 20 y con la presentación de 100 artistas en escena, la escuela de danza de Evelyn Perelló propone una obra para toda la familia.

Un espectáculo para toda la familia en la noche del sábado en Santa Fe.
 18:45
 / 
Por: 

100 artistas en escena de todas las edades se presentarán este sábado 23 de agosto en el Centro Cultural Provincial de la ciudad de Santa Fe.

Mestizaje”, de Banco Danza y Compañía Artístico, abre el telón de uno de los teatros más importantes de la capital santafesina con una obra para toda la familia.

Se esperan más de 100 artistas en escena.

La cita es a las 20 hs en la sala ubicada sobre calle Junín al 2.400 y las entradas se pueden adquirir en las boleterías del lugar.

La obra tiene la dirección de la responsable de la escuela de danza, Evelyn Perelló y la codirección de Martín Velarde.

Desde que, en 1980, pasó a la órbita del Ministerio de Cultura, el CCP se convirtió en un “faro” para la cultura local. Foto: Archivo El LitoralEl teatro de calle Junín 2.400 abre sus puertas para la muestra de danza.

Además, participarán artistas invitados y habrá sorpresas. En la oportunidad, se interpretarán diversos géneros de la música como clásico, contemporáneo y reguetón.

