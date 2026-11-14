Propuestas para el verano

Una selección teatral: la "Programación gigante" de la temporada marplatense

Los Rottemberg presentaron ante la prensa los espectáculos que llevarán a la costa en 2027 y confirmaron la vuelta de los “Precios amigables”. Mauricio Dayub con “El equilibrista” y “El amateur”, “La función que sale mal”, “Misery” (con Julia Calvo y Juan Gil Navarro), Natalie Pérez y “Las cosas maravillosas” y “Sottovoce” integran la cartelera.