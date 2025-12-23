"The Beauty": Ryan Murphy trae una distopía de glamour y muerte
El creador de series como “Glee”, “Pose”, “American Horror Story”, “American Crime Story”, “Feud” y “Monster” presentó el trailer de su nueva serie, al estilo de “La sustancia”: una búsqueda de la perfección a cualquier costo. Un gran elenco acompañará a la modelo palestino-estadounidense en su primer protagónico.
Hadid interpreta a una supermodelo clave dentro de esta trama de belleza y destrucción. Foto: Gentileza FX
Ryan Murphy vuelve a sacudir el panorama televisivo con “The Beauty”, su nueva y ambiciosa serie que combina thriller, ciencia ficción y horror corporal en un universo donde la belleza deja de ser un ideal para convertirse en una amenaza. Inspirada en la novela gráfica homónima de Jeremy Haun y Jason A. Hurley (Image Comics), la producción de FX promete una mirada perturbadora sobre la industria de la moda, la obsesión contemporánea con la perfección física y los límites éticos de la biotecnología.
Con estreno confirmado para el 21 de enero de 2026 -en FX y FX en Hulu en Estados Unidos, y en Disney+ para Latinoamérica-, “The Beauty” se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año. El reciente tráiler, que ofrece un primer vistazo a su estética lujosa y ominosa, refuerza la idea de una serie al estilo de “La sustancia”: impactante, provocadora y visualmente extrema.
Horror corporal y alta costura
La historia se sitúa en una París futurista, epicentro de la alta costura, donde una serie de muertes violentas de supermodelos internacionales sacude al mundo de la moda. Ante la magnitud del caso y el temor a una amenaza global, dos agentes del FBI son enviados a investigar. Se trata de Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall), quienes pronto descubren que detrás de los crímenes se esconde algo mucho más inquietante que un asesino serial.
La investigación los conduce a la existencia de una enfermedad de transmisión sexual capaz de transformar a cualquier persona en un ideal extremo de belleza física. Lo que parece un milagro estético es, en realidad, una condena: el “tratamiento” tiene efectos secundarios devastadores y mortales. A medida que la epidemia se expande, la serie despliega un thriller internacional que recorre París, Venecia, Roma y Nueva York, reforzando su escala global y su tono de pesadilla distópica.
El poder detrás de la perfección
En el centro del conflicto aparece “The Corporation”, un multimillonario tecnológico interpretado por Ashton Kutcher, creador del fármaco secreto conocido como “The Beauty”. Convencido de estar ofreciendo “la mejor versión” de las personas, el personaje encarna una visión extrema del capitalismo y la innovación sin límites éticos. Para proteger su imperio, no duda en recurrir a la violencia, liberando a su ejecutor letal, “The Assassin” (Anthony Ramos).
La trama suma además la mirada de Jeremy (Jeremy Pope), un outsider atrapado entre la epidemia, las luchas de poder y la búsqueda de sentido en medio del caos. Su personaje aporta una dimensión humana a un relato atravesado por el exceso, el horror y la crítica social.
Bella Hadid y un elenco estelar
Uno de los grandes atractivos de “The Beauty” es su reparto. La serie marca el debut como protagonista de Bella Hadid (con apariciones en “Ramy” y “Yellowstone”), quien interpreta a una supermodelo clave dentro de esta trama de belleza y destrucción. Su participación refuerza el vínculo directo de la ficción con el universo real de la moda.
El elenco principal se completa con Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, Anthony Ramos y Jeremy Pope, mientras que la lista de invitados y recurrentes incluye nombres de alto perfil como Isabella Rossellini, Amelia Gray Hamlin, Ben Platt, Billy Eichner, Meghan Trainor, Lux Pascal, Nicola Peltz Beckham y Vincent D’Onofrio, entre otros. Esta combinación de actores consagrados, figuras pop y modelos potencia el atractivo internacional del proyecto.
Lujo, horror y crítica social
Fiel a su sello autoral, Ryan Murphy apuesta por una estética cuidada y excesiva, donde el glamour convive con escenas de fuerte impacto visual y horror corporal explícito. La música vuelve a estar a cargo de Mac Quayle, colaborador habitual del creador, reforzando la atmósfera inquietante de la serie.
Más allá del misterio policial y el espectáculo visual, “The Beauty” plantea preguntas incómodas: ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar por alcanzar la perfección? ¿Hasta dónde pueden llegar la ciencia y la industria cuando el cuerpo se convierte en un producto? ¿Quién paga el precio real de los ideales impuestos por la sociedad?
Un estreno clave
El lanzamiento de “The Beauty” llega en un momento particular de la trayectoria de Ryan Murphy. Aunque sigue siendo uno de los productores más prolíficos de la televisión, sus trabajos recientes generaron debates entre crítica y público. En ese contexto, FX deposita grandes expectativas en esta nueva serie, confiando en que su mezcla de suspenso, crítica social y reparto estelar lo devuelva al centro de la conversación cultural.
Provocadora, ambiciosa y extrema, “The Beauty” se presenta como una de las ficciones más comentadas de 2026: un thriller de ciencia ficción que convierte la belleza en horror y pone en jaque la idea misma de perfección en la era contemporánea.