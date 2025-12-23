Con Bella Hadid como protagonista

"The Beauty": Ryan Murphy trae una distopía de glamour y muerte

El creador de series como “Glee”, “Pose”, “American Horror Story”, “American Crime Story”, “Feud” y “Monster” presentó el trailer de su nueva serie, al estilo de “La sustancia”: una búsqueda de la perfección a cualquier costo. Un gran elenco acompañará a la modelo palestino-estadounidense en su primer protagónico.