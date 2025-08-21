Tecnología y creación

The Velvet Sundown: ¿El primer "Test de Touring" para la industria musical?

Una banda que no existe, pero que genera emociones como si fuera real. El experimento más audaz de la inteligencia artificial en la música: no sólo “compone”, sino que simula identidad, narrativa y presencia artística, con humanos manejando su imagen desde bambalinas. ¿Estamos ante el primer proyecto que desafía el concepto de autenticidad en la industria musical?