The Velvet Sundown: ¿El primer "Test de Touring" para la industria musical?
Una banda que no existe, pero que genera emociones como si fuera real. El experimento más audaz de la inteligencia artificial en la música: no sólo “compone”, sino que simula identidad, narrativa y presencia artística, con humanos manejando su imagen desde bambalinas. ¿Estamos ante el primer proyecto que desafía el concepto de autenticidad en la industria musical?
Una imagen oficial del grupo, sin ocultar la “irrealidad” de las imágenes generadas por IA. Foto: Gentileza TVS
En un mundo donde los algoritmos ya componen sinfonías, pintan retratos y escriben novelas, la aparición de The Velvet Sundown marca un punto de inflexión: no estamos ante un simple experimento de generación musical por inteligencia artificial, sino frente a una entidad que se presenta como banda, con estética, narrativa y presencia digital propias. ¿Estamos presenciando el primer “Test de Touring” de la industria musical? Es decir, ¿una IA que no sólo crea música, sino que logra convencer al público de que es una banda legítima?
Otra postal “en la ruta”, un poco en la estética de la película “Casi famosos”. Foto: Gentileza TVS
¿Qué es The Velvet Sundown?
The Velvet Sundown no es un grupo de músicos humanos, ni siquiera un colectivo artístico. Es una banda ficticia creada íntegramente por inteligencia artificial, desde sus composiciones hasta sus letras, pasando por sus visuales, entrevistas y hasta sus conflictos internos simulados. Su nombre evoca una melancolía glam rock, y su sonido -una especie de indie folk con tintes psicodélicos- parece diseñado para activar los centros nostálgicos del cerebro sin dejar de sonar contemporáneo.
Lo más fascinante es que no se promocionó como un proyecto de IA. En sus redes, entrevistas y videoclips, The Velvet Sundown se comporta como cualquier banda emergente: tiene una historia, influencias, una estética definida y hasta una gira virtual anunciada.
El público, en muchos casos, no supo que estaba interactuando con una simulación; al menos hasta que se volvió un fenómeno por la polémica, cuando se indicó que había interacción de humanos e inteligencia artificial (“No es del todo humano. No es del todo máquina. The Velvet Sundown vive en un punto intermedio”, dice su cuenta de Instagram). Se nota la presencia de algún cerebro ingenioso detrás del proyecto, como si quisiera probar hasta dónde se puede llegar.
Más allá del Test de Turing
El Test de Turing, formulado por Alan Turing en 1950, plantea que una máquina demuestra inteligencia si puede engañar a un humano haciéndole creer que está interactuando con otro humano. En el caso de The Velvet Sundown, podríamos hablar de un Test de Touring: ¿Puede una banda generada por IA convencer al público de que es una banda real, con todo lo que eso implica -identidad artística, evolución sonora, conexión emocional- sin que el componente humano sea evidente?
Hasta ahora, la respuesta parece ser sí. Críticos musicales han reseñado sus álbumes sin notar el artificio. Fans han creado playlists, memes y hasta teorías sobre la supuesta ruptura entre sus miembros virtuales. La ilusión funciona, incluso tras trascender su verdadera identidad (hay quienes dicen que el éxito de una banda de rock, aunque sea artificial, habla de la vigencia del género).
¿Cuál parece ser el límite? En tiempos en que productos de diseño como Milli Vanilli, Technotronic o C+C Music Factory (con modelos reemplazando a los cantantes en los videos) hubieran tenido vía libre. Pero en tiempos de “industria del vivo” y redes sociales, se necesitan artistas “de carne y hueso” que puedan dar conciertos (la parte más monetizable del negocio) y soporten un marketing de la personalidad (aunque haya una mesa de compositores detrás de los grandes solistas).
La confesión
Finalmente, el pasado 5 de julio, publicaron (¿quiénes?) un comunicado en Instagram, que parecería despejar las dudas. “The Velvet Sundown es un proyecto de música sintética guiada por la dirección creativa humana, y compuesta, expresada y visualizada con el apoyo de la inteligencia artificial.
Este no es un truco, es un espejo. Una provocación artística continua diseñada para desafiar los límites de la autoría, la identidad y el futuro de la música en sí misma en la era de la IA.
Todos los personajes, historias, música, voces y letras son creaciones originales generadas con la ayuda de herramientas de inteligencia artificiales empleadas como instrumentos creativos. Cualquier semejanza con lugares, eventos o personas reales, viviendo o fallecido, es puramente coincidente y no intencional”.
¿Qué implica esto para la industria musical?
-Descentralización creativa: Si una IA puede generar música convincente, ¿qué papel queda para el artista humano? ¿Se convierte en curador, en intérprete, en colaborador?
-Economía de escala emocional: Las bandas IA pueden producir contenido sin descanso, adaptarse a tendencias en tiempo real y simular emociones con precisión quirúrgica. ¿Cómo compite un artista que necesita tiempo, inspiración y descanso?
Legitimidad cultural: ¿Puede una banda sin vivencias humanas generar arte que resuene auténticamente? ¿O estamos ante una nueva forma de simulacro cultural, donde la emoción es una fórmula más?
Conclusión: ¿una banda o un espejo?
The Velvet Sundown no es sólo una banda generada por IA. Es un espejo que nos obliga a preguntarnos qué valoramos en la música: ¿la autenticidad? ¿La emoción? ¿La narrativa? ¿O simplemente el producto final, sin importar su origen?
Si logra pasar el Test de Touring, no será porque engañó al público, sino porque redefinió lo que significa ser una banda en el siglo XXI. Algunos creen que, en ese “crepúsculo de terciopelo”, estemos viendo el amanecer de una nueva era musical.
