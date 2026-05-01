Los sábados

Llega a la radio "La tierra y su gente", un homenaje al legado de Jorge Álvarez

Se emitirá de 8 a 10, en Radio de Noticias 90.1; el abogado y ambientalista Ricardo Mascheroni y el periodista Daniel Dussex recuperarán la mirada sensible sobre la realidad social, el ambiente y la identidad que caracterizó a aquel espacio televisivo.