A partir de este mes, los sábados de 8 a 10, Radio de Noticias 90.1 de Santa Fe suma a su programación un nuevo espacio con profunda raíz en la memoria y el compromiso: “La tierra y su gente”, el emblemático nombre que supo identificar al recordado periodista Jorge Álvarez en su paso por la televisión.
Llega a la radio "La tierra y su gente", un homenaje al legado de Jorge Álvarez
Se emitirá de 8 a 10, en Radio de Noticias 90.1; el abogado y ambientalista Ricardo Mascheroni y el periodista Daniel Dussex recuperarán la mirada sensible sobre la realidad social, el ambiente y la identidad que caracterizó a aquel espacio televisivo.
Este nuevo ciclo nace como un homenaje a su legado periodístico, recuperando su mirada sensible sobre la realidad social, el ambiente y las historias que construyen identidad. Estará conducido por el abogado y ambientalista Ricardo Mascheroni y el periodista Daniel Dussex, quienes aportarán sus experiencias y compromiso para continuar esa línea de pensamiento crítico y cercano a la comunidad.
“La tierra y su gente” propone un espacio de reflexión, información y diálogo, abordando temáticas vinculadas al ambiente, la cultura, la sociedad y el desarrollo sostenible, siempre con el foco puesto en las personas y su vínculo con el entorno.
Con este programa, Radio de Noticias apuesta a mantener viva la huella de Jorge Álvarez, proyectándola hacia el presente con nuevas voces, pero con la misma esencia.