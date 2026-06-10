La región litoraleña se prepara para recibir un acontecimiento cultural sin precedentes. Bajo el lema “Tres días. Tres ciudades. Un mismo latido”, del 19 al 21 de junio de 2026 se llevará a cabo la primera edición de Trova Viva, el Festival Internacional y Solidario de Trova que busca transformar la música en una herramienta concreta de transformación social.
Trova Viva 2026: El festival internacional que unirá a la región a través de la música y la solidaridad
Destacados cantautores de Latinoamérica se presentarán en Santa Fe, Paraná y Santo Tomé. El evento, de entrada libre y gratuita, impulsa una campaña de donación directa para instituciones que trabajan con la discapacidad.
La grilla artística del encuentro internacional reunirá a reconocidas voces de la canción latinoamericana. Desde Uruguay llegarán Pablo Etcheverri y Raúl Díaz; Chile estará representado por Maga Barros y José Manuel Lattus; y desde Cuba arribará Ernesto Díaz. La delegación argentina sumará el talento local de Noelia Munz, Juane Voutat y Pablo Rodríguez.
Un circuito de tres sedes
El festival mantendrá un esquema de horarios unificado en todas sus fechas: la apertura de las salas será a las 17.45, dando inicio a las funciones puntualmente a las 18.05, siempre con entrada libre y gratuita. El itinerario de conciertos se desarrollará de la siguiente manera:
• Viernes 19 de junio (Santa Fe): El puntapié inicial tendrá lugar en la Sala Cine Auditorio ATE.
• Sábado 20 de junio (Paraná): La propuesta cruzará el charco para presentarse en el Centro Cultural La Hendija.
• Domingo 21 de junio (Santo Tomé): El cierre del circuito de conciertos será en el Centro Cultural 12 de Septiembre.
Como broche de oro de esta primera edición, el lunes 22 de junio los trovadores se concentrarán en la Mediateca de Santa Fe. Allí realizarán una jornada de grabación de canciones y registro audiovisual, dejando un documento histórico de este cruce cultural.
Solidaridad sin intermediarios
Más allá de la propuesta musical, Trova Viva nace con un fuerte compromiso social. Entre el 8 y el 22 de junio, el festival impulsará la Campaña Solidaria Latinoamericana, destinada a apoyar a instituciones, hogares y centros de día locales que trabajan diariamente con personas con discapacidad.
La metodología implementada busca la máxima transparencia: se convoca a vecinos, comercios y empresas a acercar de forma directa sus donaciones a la entidad que elijan ayudar, eliminando intermediarios. Los organizadores detallaron que los elementos de mayor necesidad son alimentos no perecederos, artículos de limpieza y útiles escolares.
Para consultas y más información, se puede contactar a Pablo Rodríguez al WhatsApp +54 9 342 5 518 363.