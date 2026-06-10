Del 19 al 21 de junio

Trova Viva 2026: El festival internacional que unirá a la región a través de la música y la solidaridad

Destacados cantautores de Latinoamérica se presentarán en Santa Fe, Paraná y Santo Tomé. El evento, de entrada libre y gratuita, impulsa una campaña de donación directa para instituciones que trabajan con la discapacidad.