Tras conquistar el mundo con su sonido y barras, el fenómeno global del hip-hop y múltiple ganador del Latin Grammy, Trueno lanza su cuarto álbum de estudio, “Turr4zo”, una exploración de las raíces sonoras de nuestro país. La producción ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Con "Turr4zo", Trueno posiciona a Argentina en la conversación global del hip-hop
Mateo Palacios Corazzina presenta su álbum más ambicioso hasta la fecha: un proyecto que trasciende el género, con raíces en el legado cultural, el sampling y los códigos universales de la identidad del barrio.
Coproducido por el artista junto a su productor habitual Tatool y El Guincho (Björk, Rosalía, Charli XCX, BTS, FKA Twigs), “Turr4zo” es el trabajo más conceptual de la carrera de Trueno: una exploración profunda de las raíces musicales argentinas a través de una serie de samples que establecen un diálogo entre el pasado, el presente y el futuro, y se integran impecablemente con la narrativa que el intérprete desarrolla a lo largo del álbum.
Culturalmente, toda la producción está enraizada en los barrios argentinos, a través de una lírica que habla del turro: el arquetipo del joven de clase trabajadora, cuya identidad, jerga y sentido de la moda se han abierto paso en la identidad visual, cultural y musical argentina desde la década de los noventa.
Trueno rinde un tributo a este grupo con el tema central que da nombre a la producción, “Turrazo”, construido en torno a “Tírate un paso” -un himno en los barrios argentinos de la década de 2010- de Los Wachiturros, una agrupación que influyó en la vida de Trueno, introdujo la cultura juvenil viral a toda una nueva generación y llevó la cumbia villera al éxito comercial.
La producción incluye “X unas llantas”, el único adelanto del álbum, en el que fusiona la chacarera, el mambo dominicano, el house y el hip-hop para hablar de cómo unas llantas (zapatillas deportivas) se convierten en símbolo de estatus e identidad entre los jóvenes no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica.
El número 4 atraviesa el proyecto de manera omnipresente, dándole continuidad a la historia: el cuarto álbum de Trueno, lanzado a sus 24 años, inspirado en la Comuna 4, barrio de Buenos Aires en el que creció el dos veces ganador del Latin Grammy.
Identidad argentina
Como en sus trabajos anteriores -donde rindió tributo a las leyendas que cimentaron el hip-hop estadounidense-, Trueno dirige ahora su mirada hacia las figuras que construyeron el tejido musical y cultural de Argentina, mediante la incorporación quirúrgica de samples -un trabajo en el que brilla el productor español El Guincho-, logrando que estos fragmentos dialoguen y formen parte de la historia que cuenta Trueno en cada una de las canciones. Artistas como Sandro, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta, Chaqueño Palavecino y Carlos Gardel resuenan en canciones como “Con el combo”, “Zombi”, “Pumas”, entre otras.
En “Turr4zo”, Trueno presenta la cuarta entrega de “Rain”, un tema en el que el interlocutor es Mateo Palacios Corazzina, no Trueno, la estrella. En “Rain IV”, el artista presenta una canción emocionalmente cargada con dos tiempos definidos: el primero, cargado de nostalgia, y el segundo, de calma, reflejando así la intensidad de las emociones que siente por sus padres: el rapero uruguayo Pedro Palacios (conocido como MC Peligro) y su madre, Juliana Corazzina. En el track reflexivo, Mateo agradece a sus padres mientras reconoce el legado que ahora lleva consigo en todo el mundo.
Las colaboraciones también son parte de “Turr4zo” y, continuando con la conversación entre el pasado y el presente, Trueno reclutó a una serie de artistas que representan precisamente la visión. Leyendas como Pity Álvarez participan en la producción del tema que cierra el álbum “Pity In The Sky”; Andrés Calamaro en “1000 Horas”; y Rubén Rada en “Uruguay”. La nueva generación está representada por Milo J en “Pumas”, Neo Pistea en “Grillz” y María Becerra en “90s”.
Más que un álbum, “Turr4zo” es una carta de amor por Argentina con la que Trueno convierte al país albiceleste en un idioma propio dentro del hip-hop global.
“Turr4zo” tracklist
Con el combo
X unas llantas
Turrazo
Pumas
Zombi
Estilo Sudaka
Bailando Sola
90’s feat. María Becerra
Uruguay feat. Rubén Rada
Grillz feat. Neo Pistea
Delivery Freestyle
1000 Horas feat. Andrés Calamaro
Rain IV
Pity In The Sky feat. Pity Álvarez
Acerca de Trueno
Con tan solo 24 años, el fenómeno del rap argentino Trueno se ha convertido en una de las voces más influyentes del hip-hop latino y en una estrella global emergente. Coronado campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos (el campeonato de freestyle de Red Bull) y de la Freestyle Master Series, el artista emergió rápidamente en la escena musical con su viral “Bzrp Music Sessions, Vol. 16”, junto al megaproductor argentino Bizarrap.
Su álbum debut, “Atrevido”, incluyó hits como “Mamichula” (700M+ reproducciones), mientras que las siguientes producciones, “Bien o mal” y el nominado al Grammy, El último baile (Deluxe), cada una superó los 1.000 millones de reproducciones, a través de hits mundiales como “Dance Crip”, “Real Gangsta Love” (Global Top 10 en Spotify), y las canciones ganadoras del Latin Grammy consecutivo, “Tranky Funky” y “Fresh”, así como las nominadas al Latin Grammy, “En La City” feat. Young Miko (Mejor Canción Urbana) y “Parriba” feat. Akapellah (Mejor Canción de Rap/Hip-Hop).
Con colaboraciones con artistas de la talla de J Balvin, Gorillaz, Young Miko, DJ Premier, Bizarrap, Cypress Hill y Marshmello -y una presentación en el Tiny Desk de NPR con millones de reproducciones- el poder de Trueno traspasa géneros y fronteras. En el escenario, su El Último Baile World Tour llenó arenas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, mientras que en 2025 se convirtió en el primer artista en protagonizar un Red Bull Symphonic en Buenos Aires.
En abril de 2026, inició una nueva era con “Turr4zo”, su cuarto álbum de estudio, en el que transforma Argentina en un lenguaje que el hip-hop global puede entender. Con letras de conciencia social, una presencia escénica magnética y una visión creativa audaz, Trueno continúa redefiniendo el hip-hop en español para una generación global.