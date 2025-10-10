Videoclip + entrevista

Turf & Yami Safdie: "Malas decisiones", último episodio de "Polvo de Estrellas"

El videoclip y la entrevista previa se suman a los ya conocidos episodios de esta nueva etapa musical de Turf. Dirigido por Gonzalo Llamas Sebesta, presenta una narrativa fresca y moderna, donde la química entre Joaquín Levinton y la joven solista se hace evidente tanto en lo visual como en lo sonoro.