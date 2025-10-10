Turf & Yami Safdie: "Malas decisiones", último episodio de "Polvo de Estrellas"
El videoclip y la entrevista previa se suman a los ya conocidos episodios de esta nueva etapa musical de Turf. Dirigido por Gonzalo Llamas Sebesta, presenta una narrativa fresca y moderna, donde la química entre Joaquín Levinton y la joven solista se hace evidente tanto en lo visual como en lo sonoro.
Con esta entrega, la banda reafirma su espíritu creativo y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia. Foto: Gentileza Pop Art
Tras el exitoso lanzamiento de “Polvo de Estrellas” y su presentación a sala llena en el Teatro Gran Rex, Turf continúa su saga audiovisual con el estreno del último episodio: “Malas decisiones”, una colaboración especial junto a Yami Safdie. Con esta entrega, la banda reafirma su espíritu creativo y su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.
Yami en la entrevista. Foto: Gentileza Pop Art
Este 2025 ha sido un año consagratorio para la banda. A la salida del disco, se sumó el lanzamiento de su vinilo, un objeto de culto para sus seguidores, y una gira nacional que los llevó a conectar con públicos de todo el país. Además, Joaquín Levinton participó como invitado especial en el multitudinario show de Luck Ra en el Estadio Vélez, mostrando una vez más la vigencia y versatilidad de la banda.
Con una agenda cargada, Turf sigue recorriendo Argentina con su característico show enérgico y lleno de hits. Entre sus próximas fechas destacadas se encuentran:
10/10 - Fiesta Nacional de la Flor - Escobar (Buenos Aires).
11/10 - Al Rescoldo - Córdoba.
18/10 - La Feliz Fest - Mar del Plata.
08/11 - Festival del Pejerrey - El Carmen (Jujuy).
09/11 - Fiesta de la Sidra - General Roca.
29/11 - Festival Polenta - Caba.
06/12 - Fiesta Nacional de la Leche - Totoras (Santa Fe).
19/12 - Gran cierre del año en el Teatro Ópera - La Plata.
Con “Polvo de Estrellas”, Turf volvió a conquistar al público de siempre y a nuevas generaciones, manteniendo intacta la complicidad que los convirtió en una de las bandas más queridas del rock nacional y el éxito de este reciente lanzamiento lo respalda: con más de 23 millones de reproducciones en Spotify y cerca de 20 millones de visualizaciones en YouTube de sus cuatro videoclips, el álbum se consolidó como uno de los regresos más celebrados del rock argentino reciente.
