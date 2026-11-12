La escena santafesina suma una nueva propuesta de teatro musical con el estreno de “Mi última Navidad”, un espectáculo que propone abrir anticipadamente la temporada navideña a través de una historia de nostalgia, humor y esperanza.
"Mi última Navidad": un musical santafesino entre el humor, la nostalgia y los secretos
Operetas Sólo Musicales y Pato Azul Producciones presentan una comedia dramática con canciones originales, personajes entrañables y una historia que combina intrigas familiares, ambiciones y un amor inesperado.
La producción, impulsada por Operetas Sólo Musicales y Pato Azul Producciones, tendrá dos funciones en noviembre, con una trama que combina conflictos familiares, ambiciones personales y un amor secreto.
El estreno marcará, además, el regreso de Operetas Sólo Musicales a la escena local, luego de su última producción en 2018. La iniciativa representa una nueva etapa para el proyecto, con un equipo renovado y una apuesta por desarrollar una dinámica de producción continua, a través de alianzas estratégicas que permitan ampliar las posibilidades artísticas y comerciales.
En esta oportunidad, la asociación con Pato Azul Producciones también inaugura la división de producción teatral de la firma, que hasta ahora desarrolló una trayectoria en el campo audiovisual.
Gala navideña con intrigas
Con libro y letras de Gustavo Palacios Pilo y música original de Leonel Franzoi, “Mi última Navidad” se presenta como un pequeño musical de espíritu vaudevilesco, con canciones originales y una galería de personajes que transitan entre la comedia y el drama.
La historia tiene como protagonista a Augusto Gomes Iribas, un empresario y copropietario de uno de los diarios más importantes de una ciudad de provincia, que está a punto de retirarse. Para despedirse de la vida pública, organiza una gran gala navideña en el teatro de una fundación que proyecta inaugurar con el respaldo de varios empresarios locales.
El espectáculo tendrá como figura central a Thiago Olmos, un joven actor y cantante formado desde la adolescencia en la escuela de la fundación. Sin embargo, a apenas 12 días del estreno, una inesperada renuncia del protagonista amenaza con derrumbar el proyecto.
Augusto sospecha que detrás de la decisión está su hermana Martha, con quien mantiene una histórica relación conflictiva. Mientras busca recuperar a Thiago, deberá enfrentarse a una intriga que involucra intereses económicos, manipulación y una disputa por el control del diario familiar.
En ese entramado también participan Víctor Arregui, sobrino de Augusto; Emilia Celso Dib, una joven redactora de familia conservadora y novia de Víctor; y Rorró, la particular asistente del empresario, que guarda sus propias frustraciones y secretos.
La proximidad de la gala, la presión de los inversores y las estrategias de Martha conducirán a una sucesión de situaciones inesperadas, hasta que un amor secreto termine por cambiar el rumbo de la historia.
Elenco intergeneracional
La puesta reúne a intérpretes con trayectoria en la escena santafesina con otros de recorrido más reciente, en una combinación que constituye uno de los rasgos distintivos de la producción.
El elenco está integrado por Rubén Von der Thüsen como Augusto; Luchi Gaido como Martha; Matías Vilca como Víctor; Leandro Comelli como Thiago; Azul Sioli como Emilia; y Tina Rouge como Rorró.
La dirección y la autoría corresponden a Gustavo Palacios Pilo, quien regresa a la escena santafesina con esta nueva creación. El equipo artístico y técnico suma a Daniela Romano en el coaching vocal; Diego Scarafía en asistencia de dirección y producción y Ailén Carignano como ayudante de producción.
También a Lisandro Herbel en piano; Juan Pablo Porretti en escenografía; Ignacio Estigarribia en vestuario; Marisa Ramírez en maquillaje; Diego López en iluminación; y Leandro Alloati en fotografía. La producción está a cargo de Azul Sioli Producciones y Operetas Sólo Musicales.
Canciones originales
El repertorio musical incluye 12 canciones,:“Me dijeron una vez”, “Frustrada”, “Primera vez”, “No se muere en Navidad”, “Master Class”, “Mi desolación”, “La Rorró”, “Tu camino”, “Un punto a mi favor”, “Creer”, “Primera Navidad” y “Final”.
La propuesta busca recuperar el espíritu de los clásicos musicales, con una historia que combina nostalgia y esperanza y que invita a reencontrarse con la magia de las fiestas desde una perspectiva teatral.
Funciones y entradas
“Mi última Navidad” se presentará el viernes 13 y el viernes 20 de noviembre, a las 21, en la Sala Cervantes de Casa España, ubicada en Rivadavia 2871, Santa Fe.
Las entradas anticipadas tienen un valor de $30.000 para el público general y $25.000 para estudiantes y jubilados. En boletería, el día de la función, costarán $35.000. Para consultas y adquisición de tickets, está disponible el teléfono 3564 364008.