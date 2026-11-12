El 13 y el 20 de noviembre

"Mi última Navidad": un musical santafesino entre el humor, la nostalgia y los secretos

Operetas Sólo Musicales y Pato Azul Producciones presentan una comedia dramática con canciones originales, personajes entrañables y una historia que combina intrigas familiares, ambiciones y un amor inesperado.