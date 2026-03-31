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Usted Señálemelo anuncia gira por Argentina en el marco de su recorrida internacional

En medio de la expectativa por su regreso a los escenarios locales con dos shows íntimos y agotados en tiempo récord en Niceto (31 de marzo y 1 de abril), el trío confirmó que irá al reencuentro del público argentino para presentar su disco en Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza y Neuquén.