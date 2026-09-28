En formato disco y libro

Vanda Krai presenta "Rescued Songs" (Canciones Rescatadas)

Se trata de un álbum de siete canciones grabadas en Santa Fe, Ciudad de México, Bratislava (Eslovaquia) y Calingasta (San Juan). Los primeros adelantos fueron “Again” y “Hello, Stranger”. Se editará en simultáneo con un libro de poesías, fotografías, comentarios breves y un manifiesto.