Vanda Krai, la artista eslovaca radicada en Argentina desde hace más de una década, presenta su trabajo más ambicioso y personal: “Rescued Songs”.
Vanda Krai presenta "Rescued Songs" (Canciones Rescatadas)
Se trata de un álbum de siete canciones grabadas en Santa Fe, Ciudad de México, Bratislava (Eslovaquia) y Calingasta (San Juan). Los primeros adelantos fueron “Again” y “Hello, Stranger”. Se editará en simultáneo con un libro de poesías, fotografías, comentarios breves y un manifiesto.
Se trata de un disco de siete canciones que fueron grabadas en estudios de la ciudad de Santa Fe, Ciudad de México, Bratislava (Eslovaquia) y Calingasta (San Juan). Los primeros adelantos fueron “Again” y “Hello, Stranger” que, además, tuvieron sus correspondientes videoclips dirigidos por el cineasta Fabián Hernández.
El proyecto llevó casi cinco años de gestación y grabación debido a la elaboración del mismo. Se editará en simultáneo con el libro “Rescued Songs: Volume 1” que es un texto de poesías (algunas son las propias letras de las siete canciones), fotografías, comentarios breves y como corolario incluye un manifiesto en castellano. La editorial que publicará el trabajo es Milena Caserola (Buenos Aires).
El doble lanzamiento será el viernes 2 de octubre.
En primera persona
“Se llaman así porque la idea fue rescatar una selección de canciones y poemas viejos, para dar vida al disco y al libro. El libro cuenta con 25 poemas en total, de las cuales siete son las canciones que uno puede acceder a escuchar mediante un código QR. Es un proyecto que comenzó a gestarse originalmente cuando era adolescente y finalmente se pudo materializar”.
“Significa mucho para mí, ya que es el primer álbum que produje musicalmente y contiene mucha crudeza y autenticidad, es un disco que tenía que hacer por y para mí. Es toda una época que representa mi pasado, mi niñez, mi adolescencia, hay una nostalgia grande pero en un sentido lindo”.
Allá y acá
Vanda Krai es una cantante, compositora y productora musical nacida en Eslovaquia que reside en Argentina desde hace más de una década. Es reconocida por su enfoque fresco y auténtico de la música pop que mezcla con rock alternativo y otros géneros. Vanda escribe canciones en español, inglés y eslovaco, influenciadas por sus vivencias en Eslovaquia, Estados Unidos, Argentina y México.
La artista ha participado en diversos shows y festivales en múltiples países, abrió shows para Lucie Bílá (República Checa), Silvina Moreno (Argentina) y Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega (México). En ocasiones también hace presentaciones de folclore eslovaco. Su música formó parte de la banda sonora de la película eslovaca “Superzena” (“Súper mujer”) dirigida por Karol Vosatko.
Siendo muy fan de la música de la década de los 90, Vanda Krai a su vez es creadora del proyecto “She loves 90s” donde interpreta los mejores hits del pop-rock femenino internacional de dicha época con un show energético y cautivador.
Su música aborda temas como el amor propio, las relaciones y la salud mental, y ha recibido reconocimiento por su talento en la industria. También rindió homenaje a su gran ídolo, Gustavo Cerati, con su propia versión de “Nací para esto” en la que contó con la participación de Fernando Nalé, bajista de la grabación original.
Vanda colaboró con artistas y productoras mexicanas (Madame Récamier y Marsh Masías), además de realizar una serie de presentaciones en México entre el 2022 y 2025.
A partir de enero del 2026 la artista se asentó en la capital argentina y momentáneamente se encuentra presentando su nuevo material “Canciones Rescatadas”, su quinto disco de estudio junto con un libro de poesía y fotografía.