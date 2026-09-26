En 1986 el mundo conoció Dragon Ball, el anime que adaptó en formato TV (luego salieron películas) el manga de Akira Toriyama. En resumidas cuentas, la historia cuenta el porvenir de Gokú, un extraterrestre que llegó a la Tierra y se convierte en su protector ante amenazas propias y foráneas.
Las voces de Gokú reunidas por primera vez en un encuentro de fanáticos de Estados Unidos
La interprete original japones y las tres versiones más populares: latino, inglés e hindú juntas por primera vez en más de 30 años de historia del anime.
El dibujo animado traspasó las fronteras orientales y llegó a occidente, de la mano de canales infantojuveniles que reprodujeron los episodios de una larga trama. Cada lugar en el mundo popularizó la voz de quien interpretó a Gokú. Luego de más de 30 años de éxitos, por primera se reunieron las cuatro voces más emblemáticas del personaje.
En el marco de evento de anime y cultura japonesa, que se desarrolla en Houston (EE.UU) coincidieron Masako Nozawa (voz original), Mario Castañeda (español latino), Sean Schemmel (inglés) y Ankur Javeri (hindú).
Para los fanáticos y seguidores de la serie el encuentro fue algo más que una cena. Representó la conjunción de las voces más representativa del héroe animado. Lo propio hicieron saber los protagonistas.
"Amor, respeto y gratitud para cada fanático indio del anime y de Dragon Ball, en todo el mundo, que alguna vez deseó que esto se hiciera realidad. Una noche histórica y épica, llena de emociones positivas. Nos hizo sentir a los cuatro que estábamos viviendo algo surrealista y, al mismo tiempo, nos llenó de humildad", posteó el actor hindú.
El evento
Houston es escenario este fin de semana de uno de los encuentros más grandes dedicados a la cultura japonesa en Estados Unidos. Tokyo X 2026 se desarrolla este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Reliant Center, dentro del complejo NRG Park, con una propuesta que combina tradiciones milenarias con expresiones de la cultura pop contemporánea.
El festival es presentado como el evento japonés bajo techo más grande de Texas y reúne entre 500 y 600 vendedores, artistas, expositores y propuestas gastronómicas. Durante dos jornadas, los asistentes pueden recorrer espacios dedicados al anime, los videojuegos, la música, la gastronomía, los autos y diferentes expresiones de la cultura tradicional de Japón.
Uno de los principales atractivos de esta edición es la presencia de Masako Nozawa, reconocida por ser la voz original japonesa de Goku, protagonista de Dragon Ball. La actriz de voz realiza su primera aparición en Texas, en uno de los encuentros más destacados del programa.
Goku, anime y música
La participación de Nozawa no es la única propuesta vinculada al universo del anime. Tokyo X 2026 también cuenta con la presencia de intérpretes internacionales relacionados con el personaje de Goku, entre ellos el actor de voz hindi Ankur Javeri.
La agenda incluye además a Dante Basco y Michaela Jill Murphy, conocida por interpretar la voz de Toph Beifong en Avatar: The Last Airbender. De esta manera, el festival reúne a figuras de diferentes producciones que marcaron a varias generaciones de seguidores de la animación japonesa y asiática.
La música ocupa otro lugar central. Entre las actuaciones previstas se encuentra CODA, grupo reconocido por interpretar los openings “BLOODY STREAM” y “Fighting Gold”, pertenecientes a JoJo's Bizarre Adventure.
La propuesta se completa con encuentros de cosplay, competencias, espacios de videojuegos y juegos de cartas coleccionables. También habrá batallas de baile de K-Pop y J-Pop organizadas por Soundbox Studios, una combinación que refleja la amplitud de las expresiones culturales que conviven dentro del festival.
Samurai, ramen y autos
Más allá de la cultura pop, Tokyo X 2026 propone un recorrido por distintos períodos de la historia japonesa. Uno de los espacios destacados es una exhibición dedicada a los samuráis y a la historia de Japón, con más de 1.000 piezas, entre armaduras auténticas y otros objetos históricos.
La gastronomía también tiene un lugar destacado. Entre las actividades se encuentra el JINYA Ramen Rush Speed-Eating Contest, una competencia de velocidad centrada en uno de los platos japoneses más populares a nivel internacional. A esto se suman propuestas gastronómicas y comerciales vinculadas con diferentes aspectos de la cultura del país asiático.
Los fanáticos de los automóviles también cuentan con un espacio propio. El festival incorpora una edición ampliada de Hot Import Nights, exhibición dedicada especialmente a la cultura automotriz japonesa y a los vehículos modificados.
La agenda incluye además ceremonias tradicionales del té, reuniones de aficionados y diferentes actividades interactivas. Con esta combinación, Tokyo X busca presentar en un mismo espacio manifestaciones que van desde la historia y las tradiciones japonesas hasta el anime, los videojuegos, la música y las tendencias contemporáneas.
Tokyo X 2026 se desarrolla durante este sábado y domingo en los pabellones D y E del Reliant Center de Houston. La variedad de propuestas y la presencia de invitados internacionales convierten al encuentro en una celebración que atraviesa distintas generaciones de seguidores de la cultura japonesa.