Winona Ryder se suma a Merlina: el fichaje estrella de la temporada 3

El universo gótico de Netflix está a punto de recibir a su máxima referente. En un movimiento que parece cerrar un círculo perfecto en la historia del cine fantástico, se confirmó que Winona Ryder se unirá al elenco de la tercera temporada de Merlina (Wednesday).
La noticia no solo entusiasma a los fanáticos de la serie protagonizada por Jenna Ortega, sino que marca un nuevo hito en la histórica colaboración entre Ryder y el director Tim Burton.
El esperado reencuentro de dos íconos
La incorporación de Ryder a la serie no es una casualidad. La actriz ha sido la musa definitiva de Burton desde finales de la década del 80, protagonizando clásicos como Beetlejuice y El joven manos de tijera. Tras el reciente éxito de la secuela de Beetlejuice en la pantalla grande, la química entre ambos parece estar más vigente que nunca.
Aunque los detalles específicos sobre su personaje se mantienen bajo estricto secreto por parte de la producción de Netflix, las especulaciones sugieren que su rol será fundamental en la trama de la Academia Nevermore. La llegada de una figura de su calibre refuerza la apuesta de la plataforma por mantener a Merlina como su producto estrella de fantasía y suspenso.
Michael Keaton y Winona Ryder en un fotograma de la famosa película de 1988. Foto: Warner Bros.
Duelo de generaciones
Uno de los puntos que más expectativa genera es el encuentro en pantalla de Jenna Ortega y Winona Ryder. Ambas actrices representan, en diferentes épocas, la estética "dark" y el arquetipo de la joven incomprendida y brillante.
Ortega ha manifestado en reiteradas ocasiones su admiración por Ryder, y compartir set en esta tercera entrega promete ser un traspaso de mando simbólico dentro del género.
La tercera temporada de la serie, que ya se encuentra en etapas de preproducción y rodaje, busca superar los números de audiencia de sus entregas anteriores. Tras una segunda temporada que exploró más a fondo el misticismo y las relaciones familiares de los Locos Addams, el fichaje de Ryder aporta un aire de prestigio y nostalgia que garantiza la atención del público adulto.
La tercera temporada de Merlina se encuentra en rodaje.
Qué esperar de la tercera temporada
Más allá de la incorporación de estrellas consagradas, la trama de los nuevos episodios promete sumergirse en misterios aún más oscuros. Según los creadores, la serie se alejará un poco del romance adolescente para centrarse en el suspenso sobrenatural y el crecimiento de Merlina como detective.
Se espera que el resto del elenco principal, incluyendo a Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán, regrese para esta entrega. Con la adición de Ryder, el set de filmación se convierte en un desfile de talento que consolida a Merlina no solo como un fenómeno juvenil, sino como una pieza de culto dentro del catálogo de Netflix.
Netflix aún no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento. El rodaje, que se trasladó de Rumania a Irlanda para optimizar la logística de producción, ya está en marcha, y las primeras imágenes de Winona en el set son el secreto mejor guardado de la industria por estos días.
Para los amantes del género fantástico, esta unión entre la "reina gótica" original y su heredera moderna es, sin dudas, el evento televisivo más esperado del próximo año.